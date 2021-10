Hibátlanul zárta a fordulót a Spartacus

Október 8. és 10-e között Ajkán rendezték a Női Extraliga fordulóit a Városi Sportcsarnokban.

A tornarendszerű hétvégén három nap alatt négy mérkőzést játszott a kecscsapatát alkotta Ciurcui Melinda, Tölgyes Dorottya, Radonjic-Mojsilov Aleksandra és Füle Kata négyes.

Pénteken a Szekszárd AC I. ellen kezdett a Kecskemét.

– A Szekszárd elleni meccs bemelegítés volt, még a vártnál is jobban sikerült, mivel minden mérkőzésünket megnyertük – nyilatkozta Szabó Krisztián, a Spartacus vezetőedzője. – Bár az ellenfélnek volt egy rutinosabb játékosa, tőlünk mindenki hozta a mérkőzését. Ciurcui Melinda, Tölgyes Dorottya, Radonjic-Mojsilov Aleksandra hármas kezdett, míg Füle Kata csereként állt be. Mindenki hozta a maga mérkőzését, így 7–0-ra sikerült nyerni.

Szombaton délelőtt a soltvadkerti HUFBAU-AKKER PVSE volt a Spartacus ellenfele, majd délután az Ajkai Asztalitenisz SE ellen nyert a Spartacus Sportkör.

– A Soltvadkert csapatában volt egy kellemetlenebb ellenfél, Juhász Mariann személyében, aki a Soltvadkert első számú játékosa, neki sikerült megverni a mi játékosaink közül Tölgyes Dorottyát, és Füle Katát. A többi mérkőzésen még ha szorosabb játszmákban is, de sikerült nyernünk. Végül 6–2-es sikert arattunk. Ezen a mérkőzésen Radonjic-Mojsilov Aleksandra volt a cserejátékos, őt végül nem állítottam be. Délután a házigazda Ajka ellen játszottunk, akik a szurkolók támogatását élvezhették, de örülök, hogy ez nem zavart meg bennünket. Nyertünk párosban, és egyéniben is elhúztunk 5–0-ra, ekkor azonban sikerült nyerniük egy mérkőzést. Az ajkaiak legjobbja Varga Timi verte meg Füle Katát. Itt is szorosak voltak a meccsek, de a végén mi örülhettünk a 6–1-es győzelemnek.

Vasárnap az AC Nyíregyháza várt a Sparira, az ellenfél foghíjasan, két játékossal tudott asztalhoz állni, végül 6–1-es győzelemmel zárt a Kecskemét.

– A Nyíregyháza nem tudott teljes létszámmal kiállni a mérkőzésre, de ettől függetlenül nem vehettük félvállról a találkozót, mivel két játékos is képes hat mérkőzést nyerni. Végül 6–1-re győztünk a Nyíregyháza ellen is.

– Már a fordulókat megelőzően sejthető volt, a sikeres hétvége, hiszen mind a négy mérkőzésen mi voltunk az esélyesek. Radonjic-Mojsilov Aleksandra és Ciurcui Melinda remekül teljesített az egész hétvége folyamán, nem vesztettek. Füle Katának is voltak jó mérkőzései, aminek örülök, bár voltak olyan vereségei, ami nyerhető lett volna, de a csapatmérkőzést tekintve ez is belefért. Tölgyes Dorottya a sérüléséből épül fel, jelenleg még nincs a legjobb formájában, de a teljesítménye biztató a jövőre nézve, mivel az első tornahétvégén, ami augusztus végén volt, nem tudott játszani sem, most pedig asztalhoz tudott állni és négy mérkőzést is nyert. Bizakodunk a folytatásban, hogy az őszi fordulók után a tavaszi szezon is jól sikerül és ismét a négyes döntőbe juthatunk, ahogy az elmúlt két évben– tette hozzá.