Hibátlan játékban bíznak

Pénteken 18 órakor hazai pályán folytatja szereplését a K&H Ligában a Kecskeméti TE-Piroska Szörp csapata. Igen nehéz, de nem megoldhatatlan feladat előtt áll Bencze József együttese, hiszen a Fejér-B.Á.L. Veszprémet kellene legyűrni a Messzi István Sportcsarnokban ahhoz, hogy megszerezze első pontjait az újonc.

Egyelőre még első pontjára hajt a KTE-Piroska Szörp, hiszen az eddig megvívott három bajnokin egyaránt vereséget szenvedett a gárda. A Pick Szeged elleni korábbra hozott bajnokin a vereség (20–43) papírformának mondható, míg a Ferencváros (24–31) és a Komló (24–28) ellen már helyenként meg tudta villantani képességeit az újonc. Leginkább a stabilitás hiányzik mérkőzéseken belül az együttesből, hiszen egészen jó perceket követően gyakorlatilag teljesen meg tudnak torpanni, ami nem igazán fér már bele ezen a szinten. Emellett elsősorban a kapu előtti hatékonyságot hiányolta folyamatosan Bencze József.

A Tombor Csaba irányította „kis” Veszprém fiatal gárda, mely repülőrajtot vett a bajnokságban. A Kecskemétet az előző fordulóban négy góllal legyőző Komlót múlták felül az első mérkőzésen (34–31), igaz utána a Balatonfüreddel szemben alulmaradtak (37–29), ám az eredmény csalóka lehet, hiszen az első félidőben vezetett a Veszprém, és a szünetben 15–15 állt az eredményjelzőn.

A KTE-Piroska Szörp mérkőzésről mérkőzésre „szokja” a legmagasabb osztály tempóját, de pénteken a Kecskemétnek lehetősége lesz arra, hogy otthon tartsa a két bajnoki egységet, ehhez azonban nagyon összeszedett kézilabdára kell majd törekedni a hazaiaknak.

– Nagyon tehetséges, az elmúlt szezonban már sokszor bizonyított csapat látogat hozzánk pénteken. Nagyon jó ritmusú kézilabdát játszanak és roppant keményen védekeznek. Eddig sem volt könnyű dolgunk a bajnokságban, de azt gondolom, hogy stílusában talán a legnehezebb ellenféllel csapunk össze a Messzi István Sportcsarnokban

– mondta az ellenfélről a mérkőzés előtt Bencze József, a KTE-Piroska Szörp vezetőedzője.

A Kecskemét vezetőedzője szerint a fiatalok teljesen természetesen megpróbálnak majd most is sebességet diktálni, belevinni ellenfelüket egy futóversenybe, kulcsfontosságú lesz ebben felvenniük a kesztyűt. Jó ellenszer lehet erre a kellő agresszivitás is, de az is egyértelmű, hogy gyakorlatilag tökéletes játékot kell mutatnia az újoncnak ahhoz, hogy eséllyel szálljanak harcba a kettő pontért. Ebben a közönség is segítségükre lehet, hiszen a Ferencváros ellen nagyjából 800 drukker igyekezett kiszurkolni az első sikert az élvonalban.

– Megpróbálunk helytállni a „futóversenyben” a fiatalokkal szemben, a védekezésünknek ezúttal nagyon összeszedettnek és agresszívnek kell lennie, csak így van esélyünk. A feladat nem megoldhatatlan, de nem is könnyű. Csak akkor tudunk eredményesek lenni, ha majdnem tökéletesen játszunk. Fontos hozzátennem, hogy a legutóbbi hazai mérkőzésünkön rendkívül sokat jelentett a közönség támogatása, és nagyon bízom benne, hogy pénteken is szép számú közönség biztat majd minket – tekintett előre a Kecskemét vezetőedzője, Bencze József.

A „kis” Veszprém elleni találkozó pénteken 18 órakor kezdődik, a belépéshez a járványügyi szabályoknak megfelelően védettségi igazolványra lesz szüksége a kilátogató szurkolóknak.