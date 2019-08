Hiába nyerte fölényesen a rangadót a Borota

A múlt hét végén a megyei másodosztályban is elrajtolt a bajnokság. A Borota rangadót nyert hazai pályán, a három pontot mégis a Kunbaja kapta.

A múlt héten nem is akármilyen rangadókkal indult el a megye kettő. A Déli csoport rangadóinak egyike a Borota–Kunbaja mérkőzés volt, amelyet az is avatott presztízsmérkőzéssé, hogy ez az a két csapat, ahol a legtöbb szerb játékost foglalkoztatják. A mérkőzést végül egy szoros első félidőt követően meglepően fölényesen nyerte a Borota, a tavalyi gólkirály, Nikutovics Szasa ezúttal is alaposan kitett magáért, három gólt is szerzett, és három kapufát is rúgott. Örömük azonban nem sokáig tartott, kiderült ugyanis, hogy hazai csapat edzője elcserélte magát, a megengedett öt cserejátékos helyet hatott hozott be. A Kunbaja így meg is óvta a meccset, az MLSZ Bács-Kiskun megyei igazgatósága pedig elfogadta az óvást, így a Borota hiába rúgott ötöt, nulla ponttal várja a második fordulót.