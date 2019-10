Hiába indított hosszú hajrát a Helvécia II.

Alsóházi rangadót vívtak a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában, a Helvéciai SE II. a Fülöpjakabot fogadta. Az első húsz perc után eldőlni látszott a mérkőzés, a hazaiak azonban feltámadtak, és bár izgalmassá tették a találkozót, a Fülöpjakab elvitte a pontokat.

Baljósan indult a meccs a Helvécia II. számára, hiszen már a 10. percben két góllal vezettek a vendégek, Kürtösi Szabolcs volt kétszer is eredményes. Amikor Patyi Roland is betalált a hazai kapuba 20. percben, egy komolyabb zakó réme fenyegette a hazaiakat, különösen, ha a negyedik vendég ziccer is bemegy. Az azonban kimaradt, helyette a hazai gárda óriási lelkierőről téve tanúságot elkezdte ledolgozni a hátrányát. Homoki-Szabó és Juhász Viktor találtak a hálóba, és bár Patyi Roland az első játékrész végén kettőre növelte a vendégek előnyét, az már ekkor is látszott, hogy nem lefutott a második félidő.

Nem is lett az. A szünetben a hazaiak négy cserével hajtottak végre komoly szerkezeti változásokat. A vendégek is cseréltek, mivel kapusuk, Görög Tibor a jövő heti találkozó idején biztosan nem ér rá, ezért Bodor Krisztiánt állították be, hogy bemelegedjen a következő heti találkozóra. Bodor meg is hálálta a bizalmat, több gólnak látszó helyzetben hárított, alighanem elsősorban neki köszönhető, hogy a Fülöpjakab végül pontokkal távozott. A hazaiak még egy büntetőt is kihagytak a 80. percben, szépíteniük pedig a 88. percben sikerült, Molnár Gábor révén, az egyenlítő gólt azonban már nem sikerült bevinni, így közönségszórakoztató, jó mérkőzésen győzött a Fülöpjakab.

Bodrozsán László, a Helvécia edzője: – Egy kissé szomorú vagyok amiatt, hogy egy olyan mérkőzés elején, amelyen talán esélyesként léptünk pályára, óriási hibákat követtünk el hátul, és ez kihatással volt a találkozó végeredményére is. Félidőben négy cserével egy kissé átszerveztem a csapatot, a második félidőben mi domináltuk a játékot, ám a fülöpjakabi cserekapus óriási bravúrokat mutatott be, emiatt csak felzárkózni tudtunk. Az lehet, hogy a döntetlen talán igazságosabb lett volna, de a játék képét tekintve a vendégek győzelme sem igazságtalan. A jövő héten próbálunk javítani a szomszédvári rangadón, Ballószögben.

Bakró Tibor, a Fülöpjakab elnöke: – Ellentétes félidőket láthatott a közönség. Az első játékrészben mi domináltunk, sőt, a mérkőzés elején a ziccereinket is remek százalékkal használtuk ki. Ha 3–0-nál a negyedik gólunk is bemegy, alighanem eldől a mérkőzés. De nem ment be, és talpra állt a hazai gárda. A második játékrészben nagyon ránk jöttek, bizony, az egyenlítés is a levegőben lógott, nagyon sokat köszönhetünk a második játékrészben beállt kapusunknak. Az lehet, hogy a döntetlen eredmény talán igazságos lett volna, de nagyon örülünk annak, hogy sikerült elhoznunk a három pontot egy harcos Helvécia otthonából.

Helvéciai SE II.–Fülöpjakabi SE 3–4 (2–4)

Helvécia, 60 néző, vezette: Bábel Sándor (Révész Norbert, Farkas Norbert)

Helvécia: Sági – Cári (Kotvics 46.), Török (Szapu 46.), Jánosity, Mankovics, Nyakocza (Kovács T. 46.), Homoki-Szabó, Juhász, Komáromi (Pető 46.), Molnár. Edző: Bodrozsán László

Fülöpjakab: Görög (Bodor K. 46.), – Szabó Á. (Bodor L. 83.), Kátai, Patyi (Borbély 77.), Csáki, Dinnyés, Vakulya (Apró 46.), Baráth I., Szabó P. (Baráth II.), Kürtösi, Hájas. Edző:

Gól: Homoki-Szabó 23., Juhász 36., Molnár 88., illetve Kürtösi 5., 10., Patyi 20., 39. perc.