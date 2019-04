Hiába borult fel a pálya Félegyházán, a Mizse pontot rabolt

A 16. fordulóban elmaradt mérkőzést pótoltak szerda délután, a négy pontos előnnyel listavezető Kiskunfélegyházi HTK a tavasszal még nyeretlen Lajosmizsét fogadta. A mérkőzés hatalmas küzdelmet hozott, a hazai csapat a második félidőben már egykapuzott, a Lajosmizse azonban mégis elvitte az egyik pontot.

Nagy lendülettel kezdett a hazai csapat, gólt azonban a vendégek szereztek, rögtön az első támadásukból. A 4. percben Rapi ívelt be jobbról, az oldalvonal mellől a labdát, Sipos pedig balról, 14 méterről klasszikus ollózással a bal sarokba küldte, 0–1. Két percre rá Koncz Zsolt adott be jobbról, Nagy Viktor gólszerzési kísérlete nyomán kis híján eltört a jobb oldali kapufa. Óriási nyomást gyakorolt a Félegyháza a vendégekre. A 21. percben a sokadik tömegjelenet alakult ki a mizsei kapu előtt, Palásti cselei után Koncz Miklós hámozta ki a tömegből a labdát, 12 méterről lőtt, Lord lábbal mentett. Hiába volt a nyomasztó hazai fölény, a 29. percben váratlanul megduplázta az előnyét a vendégcsapat. Egy felmentő fejes Kiss Lászlót találta meg, aki egyből, remek ütemben a jobb oldalon kiugró Tábi elé tálalt, ő rávezette a kapusra a labdát, elhúzta mellette és az üres kapuba passzolt, 0–2. Jóformán a második vendégakció volt. A 30. percben Kiss László lőtt mellé 25 méterről. A 36. percben a hazai kapusról kipattanó labdát Kiss László szerezte meg, és bár hátrafelé sodródott, fordulásból még kapura emelt, Szatmári azonban visszaért és hárítani tudott. Három percre rá Kiss László indította Tábit, Tábi elvitte a jobb szélen, beadott, Kiss László felért a beadására, erős fejesét Szatmári hárította. Egy perc múlva ismét egy Tábi beadásból próbálkozhatott Kiss László, közeli lövésénél azonban Szatmári ezúttal is a helyén volt. Ezekben a percekben ültek a vendégkontrák, csak éppen gólt nem sikerült belőlük szerezniük. A 41. percben Koncz Zsolt végezhetett el szabadrúgást jobbról, a kaputól 24 méterre, a bal felső sarokba tartó bombáját Lord a levegőben úszva hárította. A 43. percben egy a 16-osra betörő hazai játékost Rapi rántott le, 11-es. A büntetőt Tóth István végezte el, magabiztosan helyezett a balra mozduló Lord mellett a kapu jobb oldalába. Még két Koncz Zsolt szögletre volt idő, egyenlíteni már nem sikerült.

A kezdés után nem sokkal Palásti löbbölt át egy labdát a védőfal fölött, Némedi csapott le rá, jobbról, cimbalomszögből lőtt, Lord azonban résen volt. Egyre nyomasztóbbá vált a hazai fölény, amely az 59. percben érett góllá. Akkor Koncz Zsolt végezhetett el szabadrúgást a kaputól húsz méterre, jobbról, a játékos-edző ballal a hosszú sarokba lőtt, 2–2. Ha lehetséges, még nagyobb sebességbe kapcsolt a Félegyháza. Három perccel az egyenlítés után Koncz Zsolt szögletét követően Nagy Viktor robbant be, ám fejese elsuhant a bal sarok mellett. A 71. percben egy indítás a védők előtt elsuhant, Marsa csapott le rá, nyolc méterről azonban a hosszú sarok mellé helyezett. A 74. ismét Marsa bombázott kapura jobbról, húsz méterről, ez a kísérlete is a hosszú mellé ment. A 76. percben egy visszafejelt labdát Nagy Viktor emelt félfordulattal a kapura, a labda a felső lécről pattant fölé. Ekkor már jó húsz perce nem járt a hazai térfélen a labda, Árva Zsolték minden erejüket az eredmény tartására mozgósították. A 85. percben Koncz Zsolt küldött meg 25 méterről balra egy óriási bombát, a labda a jobb sarok mellett suhant el. A 88. percben aztán váratlanul ziccerbe került a Mizse: egy tért ölelő keresztlabdát követően Juhász Miklós lőtt balról, kapásból, labdája azonban egy védő lábáról szögletre pattant. Futballmérkőzéseken rendre minden eseményt három szempontból szokás megítélni, hazai, vendég és semleges szempontból, és a vélemények szinte soha nem esnek egybe, kivétel ez alól a 90. percben kiosztott sárga lap, amelyet Lord, a lajosmizseiek kapusa időhúzásért kapott. A végén még Valkai 12 méterről a jobb sarok irányába leadott kemény lövését mentette bravúrral Lord. Hiába tartotta a második játékrészben már gyakorlatilag folyamatos nyomás alatt a hazai csapat a vendégek kapuját, betalálniuk csak egyszer sikerült, így maradt a döntetlen.

Koncz Zsolt, a Kiskunfélegyháza játékos-edzője: – A mai mérkőzésen fölborult a pálya, bár az eredmény ezt nem tükrözi. Össze kell kapnunk magunkat, de ezt meg fogjuk tudni oldani, készülünk a következő mérkőzésre.

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Gratulálok a csapatomnak, ezt a győzelemmel felérő döntetlent megérdemeltük. Nagyon sokat dolgoztunk, sok energiát mozgósítottunk minden mérkőzésen, de egész tavasszal pechesek, balszerencsések voltunk, úgy érzem, hogy ma végre egy nagyon jó csapat ellen sikerült megmutatnunk az igazi arcunkat.

Kiskunfélegyházi HTK–Lajosmizsei VLC 2–2 (1–2)

Kiskunfélegyháza, 200 néző, vezette: Bosnyák Sándor (Kaszala Mihály, Rabi József)

KHTK: Szatmári – Koncz Zs., S. Juhász, Valkai, Nagy V., Nagy D., Huszka (Némedi 46.), Palásti, Tóth I. (Szabó T. 78.), Makai (Kerepeczki 68.), Koncz M. (Marsa 46.) Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Lajosmizse: Lord – Rideg (Rónyai 87.), Fekete, Tábi (Cserni 80.), Árva, Sipos, Kiss L. (Dóka 56.), Rapi (Csorba 71.), Simtchatcha, Treiber, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt

Sárga lap: Rapi 43., Simtchatcha 80., Lord 90.

Gól: Tóth I. 43., Koncz Zs. 59., illetve Sipos 4., Tábi 28. perc.