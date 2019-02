Hétvégi sportműsor

Ezeket a mérkőzéseket lesz érdemes megnézni a hétvégén.

Szombat

Kézilabda

NB I/B-s férfimérkőzés, Keleti csoport: Orosházi FKSE–KTE-Piroska Szörp, Orosháza, 18 órakor. Mizse KC–Balassagyarmat, Lajosmizse, 18 órakor.

NB II.-es férfimérkőzés, Déli csoport: VSK Tököl–KIKI, Tököl, 16 órakor. Pénzügyőr SE–Kiskunfélegyházi HTK, Budapest, 18 órakor.

Röplabda

Férfi Magyar Kupa, döntő: HÉP-Kecskeméti RC–Pénzügyőr SE, Érd Aréna, 15 órakor.

NB II.-es női mérkőzés, Közép csoport: Kalocsai SE–PTE-PEAC, Kalocsa, 16 órakor.

Vasárnap

Kézilabda

NB I/B-s női mérkőzés, Keleti csoport: Kecskeméti NKSE–Orosházi NKC, Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 17 órakor.

NB II.-es férfimérkőzés, Délnyugati csoport: Kiskunhalas UKSC–Kiskőrösi KS, Kiskunhalas, 17 órakor. Satelit FC Somogytarnóca–Kalocsai KC, Barcs, 17 órakor. Rinyamenti KC–Bajai KSE, Nagyatád, 18 órakor.

A férfi NB II. Délnyugati csoportjában megyei rangadóval indul a tavasz: a Kiskunhalas a Kiskőröst fogadja. Az őszi találkozón a kőrösiek nyertek, és ha a tabellán elfoglalt helyeket nézzük, akkor most is ők az esélyesebbek. A Kiskőrös nyolcadik hét ponttal, a Halas utolsó, tizenegyedik, nulla ponttal. A Kalocsai KC győzelmi esélyekkel utazik a Satelit SE otthonába. Kolics János tanítványai ősszel is magabiztosan nyertek, és bíznak benne, most sem lesz ez másképp.

NB II.-es férfimérkőzés, Délkeleti csoport: Tigrisek Csongrádi KSE–Kiskunmajsai KC, Csongrád, 18 órakor.

NB II.-es női mérkőzés, Délkeleti csoport: Bácsalmási PVSE–Gyula, Kelebia, 11 órakor.

Bács-Kiskun megyei férfibajnokság: Euroscale Kecskemét II.–Tiszaalpári SE, Kecskemét, Törös Olga Sportcsarnok, 17 órakor.

Kosárlabda

Női amatőr NB I., Piros csoport: Tatabányai KC–Kecskeméti KC, Tatabánya, 16 órakor.

Labdarúgás

NB II.-es mérkőzés: Budaörs–Duna Aszfalt-Tiszakécske VSE, Budaörs, 14 órakor.