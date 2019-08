Hétvégén indul a megyei kupa

Szombaton rendezik meg a Magyar Kupa megyei három fordulójá­ból az elsőnek a mérkőzéseit. Amelyik csapat az első három fordulót túléli, az elindulhat az országos táblán.

Az első játéknapon kilenc mérkőzésre kerül sor, ugyanis tizennyolc csapat nevezett a kupára. A megyei első osztályban szereplő klubok számára a kupaszereplés kötelező, az alsóbb osztályúak maguk dönthetik el, beneveznek-e a versengésbe. A tizennyolcas létszám úgy jön ki, hogy nevezett négy másodosztályú csapat – a Bajai SK, a Géderlak, a Pálmonostora és az SC Hírös-Ép –, illetve tizennégy megyei első osztályú. A Duna Aszfalt TLC nem, ugyanis a Duna Aszfalt megyei másodosztályú csapata immáron hivatalosan az anyaegyesület második együttese, és egy sportszervezet csak egy csapatot indíthat. Ennek a változásnak van egy, a megye egyre kiható vonzata is, hiszen ősztől a második csapatban is játszhat mérkőzésenként három olyan játékos, aki az NB II.-es gárdában szerepel. (A Duna Aszfalt TLC NB II.-ben, illetve a Kecskeméti TE NB III.-ban szereplő gárdája csak az országos táblán kapcsolódik majd be a küzdelmekbe). A kupamérkőzéseken amennyiben a rendes játékidő letelte után döntetlenre áll az eredmény, a csapatok büntetőkkel döntik el, hogy ki jut tovább. És hogy hogy lesz a tizennyolc csapatból három forduló után három továbbjutó? Az első fordulóból továbbjutnak kilencen, a második körben az MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága sorsolás útján három csapatot kiemel, melyek játék nélkül jutnak tovább a harmadik körbe, a másik három kiadó helyért pedig a maradék hat csapatot sorsolják össze a második fordulóra. Így a megyei kupa második és harmadik fordulójában is három-­három mérkőzésre kerül majd sor.