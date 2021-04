Hétközi meccsen fogadja az ESMTK-t a KTE HUFBAU

Szerdán már folytatódik is az NB III. közép csoportja, hiszen a 29. fordulót rendezik a bajnokságban. A KTE HUFBAU az ESMTK-t fogadja zárt kapuk mögött a Széktói Stadionban 18:00-kor.

Ezt ne hagyja ki! Folytatja oltásellenes kampányát a Gyurcsány-párt

Az ESMTK stabil középcsapatnak számít a bajnokságban, a mérkőzést a 7. pozícióból várják. Ellenfelünk tavasszal nem szerepelt eddig kirobbanó formában, hiszen két-két győzelem és döntetlen mellett három vereséget számolnak, legutóbb Szekszárdon játszottak 0-0-os döntetlent. A vendégek nem készültek külön a KTE-re, de szeretnének meglepetést okozni a hétközi mérkőzésen.

– Nem volt kihegyezve külön a munkánk a Kecskemétre, ezúttal mindenkinek két nap állt rendelkezésre ahhoz, hogy felkészüljön a következő megmérettetésre. Szeretnénk egy jó mérkőzést játszani idegenben, illetve ponttal, vagy pontokkal távozni Kecskemétről – mondta a fővárosi csapat vezetőedzője, Turi Zoltán.

Kecskeméti szempontból jó szívvel gondolhatnak vissza az őszi mérkőzésre, hiszen Pesterzsébeten 2-0-ra nyerni tudott a KTE, ezzel az eredménnyel alighanem most is mindenki elégedett lenne. Az utóbbi két mérkőzése nem sikerült jól a lila-fehéreknek, hiszen ikszeltek a Szekszárddal, majd kikaptak Monoron, amivel egy 15 mérkőzéses veretlenségi széria is véget ért. A kecskemétiek célja most már az, hogy egy újabb győztes sorozatot építsenek.

– A stáb, a játékosok és a klub is csalódott most természetesen egy vesztes meccs után – mondta a mérkőzés előtt a KTE HUFBAU vezetőedzője, Gombos Zsolt. – A fejekben próbáltunk rendet rakni, sokat beszélgettünk, mindenki átérzi a hátralévő mérkőzések súlyát és fontosságát. Egyértelműen csak a győzelem elfogadható, ami úgy gondolom, hogy sikerülni is fog – tette hozzá.

Borítóképünk archív felvétel.