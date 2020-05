Hétfőn újra edzésbe áll a KTE

Hétfő délután a Széktói stadionban újra edzést vezényelt az NB III. Közép csoportjában szereplő KTE-Hufbau csapatának a vezetőedzője, Gombos Zsolt.

Normális esetben nem lenne ebben semmi érdekes, hiszen ez lenne a dolgok természetes menete, hogy egy NB III.-as csapat hétfőn kifut a pályára, edzésre, mintha mi sem történt volna.

Csakhogy éppen ez a bökkenő, hogy másfél hónapja, a járványügyi helyzet miatti korlátozások következtében, semmi sem történt, kivéve, hogy az MLSZ azóta leállította az összes bajnokságot. Így ebben a rendhagyó helyzetben már az is örömhír a lila-fehéreknek, hogy az enyhítéseknek köszönhetően május 4-től újra lehetőség van tréningek szervezésére, és ennek szellemében ma délután újra edzésbe állnak a játékosok.

A klub háza táján egyébként minden rendben, az egyesület megkapta az NB III.-as licencengedélyt az őszi idényre, amelyről még nem tudni, hogy pontosan mikor is rajtol majd el. Az előírt, illetve javasolt biztonsgi intézkedéseket természetesen betartják.

Gombos Zsolt vezetőedző egyelőre úgy állította össze a programot, hogy a tavalyi felkészülési időszakkal, illetve bajnoki kezdéssel számolt, ezt természetesen az MLSZ felülírhatja még azzal, hogyha nem augusztus elején indulnak el a következő szezon küzdelmei. Ennek megfelelően májusban végig edzésben lesz a keret, de részben megmaradnak az online edzések is.

– Természetesen várják a fiúk az edzéseket, mivel eddig két részből állt a munka, futásból és erősítésből – jelentette ki a tréner. – Ezt nem szinten tartásnak nevezném, inkább erőnléti fejlesztésnek, de monoton munka. Hiányzott a labda, ez derült ki a srácokkal történő beszélgetésekből is. Nyilván nem lesz még minden olyan, mint amit eddig megszoktunk, több új szabályt is bevezetünk házon belül, de az már jó, hogy el tudjuk kezdeni. Jó erőben van mindenki, kontroll alatt volt a társaság, a visszajelzések, illetve a játékosok által megküldött adatok is ezt támasztják alá. Biztosan tudom, hogy az NB II.-ben sem zajlott mindenhol olyan felügyelet mellett ebben az időszakban a munka, ahogy nálunk, néhány helyen egyszerűen a játékosokra bízták, hogy tartsák formában magukat. Nekiállunk, meglátjuk, meddig csináljuk, de minimum három hétig biztosan, ha nem tolódik a bajnokság kezdése. Ha most is augusztus elején lesz a rajt, akkor júniusban kapnak három hét pihenőt a játékosok, hiszen becsülettel dolgoztak a mögöttünk hagyott időszakban is. Az biztos, hogy mindent úgy alakítunk, hogy egy hathetes felkészülés álljon a rendelkezésünkre. Megmaradnak az online edzések is, ha napi kettőt edzünk, akkor a délutáni erőnléti munka továbbra is ebben a formában zajlik majd, hogy az utánpótlással ne egy időben dolgozzunk.

Az edzések zárt kapusak lesznek. Az, hogy újra lehet edzéseket tervezni, nem csak a felnőttkeretre vonatkozik, így hamarosan az akadémiai csapatok is megkezdik a munkát. Amíg a jelenlegi szabályozás nem változik, a játékosok csak a Széktói stadion főépületén keresztül léphetnek be a létesítménybe, a gyerekeket is csak idáig kísérhetik majd a szülők. Az öltözőket csak minimális szinten használhatják a gyerekek, emellett kötelező lesz a frissítőitalt saját kulacsban vagy palackban hozni az edzésre.

– Örülünk annak, hogy kezdhetünk, mindenki nagyon várta már ezt – jelentette ki Szabó Tibor, az akadémia szakmai igazgatója. – Eddig is filozófiánk volt, hogy a játékosok fejlesztése a fő feladatunk, és mivel nem lesznek bajnokik, ez most még hangsúlyosabb szerepet kap. Egyúttal szeretnénk megadni a lehetőséget az edzésre azok számára is, akik most más egyesületben futballoznak, ám ott valamilyen oknál fogva egyelőre nem tudnak mozogni. Tehát minden korosztályba, minden elköteleződés nélkül várjuk az érdeklődőket.