Hétfőn rendezik meg a második Andróczki Máté-emléktornát

Az idén is megtartják az Andróczki Máté emléktornát, immáron másodszor emlékeznek Bács-Kiskun megye–Csongrád megye U19-es válogatott mérkőzéssel a fiatalon elhunyt labdarúgóra.

Az idén Ásotthalmon vívnak meg a vándorserlegért, amelyet minden évben az aktuális győztes vihet haza a következő évi tornáig, a mérkőzést augusztus 19-én, 16 órai kezdettel játsszák le. A torna szomorú apropóból történt útnak indításakor eleve úgy egyeztek meg, hogy hol Bács-Kiskun, hol Csongrád megye lesz a rendező. Az első alkalommal a helyszín Kelebia volt, most került először át Csongrád megyébe a mérkőzés, és nem véletlenül Ásotthalomra, hiszen az Ásotthalom volt az a klub, amelynek tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálakor Andróczki Máté a játékosa volt.

A Bács-Kiskun megyei válogatottat Molnár László, Vanó Sándor és Karakas Ferenc állítják össze, a három szakvezető igyekszik minél nívósabb keretet összeszedni. Mivel amatőr válogatottak csapnak össze, így NB I-s osztályban szereplő, tehát akadémiákon pallérozódó tehetséges futballisták nem jöhetnek szóba, de a három szakvezetőből álló stáb igyekszik az idén is olyan fiatalokból összeállítani a gárdát, akik megye egyes vagy megye kettes felnőtt csapatokban futballoznak. Ad játékost az ez alkalomra összehívott megyei ifjúsági válogatottba az Akasztó, a Bácsalmás, a Borota, a Dusnok, a Kalocsa, a Kecel, a Kecskeméti LC, a Kelebia, a Kerekegyháza, a Kiskunfélegyháza, a Kiskunhalas, a LUA Baja és a Nemesnádudvar. A klubok hozzáállása példamutató.

– Örömmel számolhatok be arról, hogy nagyon szívesen küldenek játékosokat erre az alkalomra – nyilatkozta hírportálunknak Molnár László –, sőt, tulajdonképpen még több játékost is javasoltak illetve ajánlottak a klubok, ám mivel létszámkorlát azért van, hiszen felesleges lenne húsz fősnél nagyobb keretet összeszedni, őszintén remélem, hogy azok, akiknek az ajánlását hely hiányában nem tudtuk elfogadni, nem sértődnek meg, hiszen lesz még alkalom a bizonyításra. A tavalyi torna is emlékezetesre sikerült, reméljük, hogy az idén is méltón sikerül megemlékezni a fiatal labdarúgóra.

A mérkőzés után ezúttal is közös vacsora várja a résztvevőket.