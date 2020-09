Hétfőn este újra itthon játszik a ScoreGoal

A múlt heti hazai győzelem után ismét hazai pályán játszik a férfi futsal NB I.-ben szereplő SG Kecskemét Futsal együttese, Koós Károly tanítványai a 3. fordulóban az Újpest RFC-220Volt csapatát fogadják a Messzi István sportcsarnokban.

A kecskemétiek a Veszprém elleni hazai vereséget követően a következő két mérkőzésüket megnyerték, így az 5. helyről várhatják a folytatást, míg soros ellenfelük, az Újpest RFC-220Volt eddig nem tudott pontot szerezni a 2020/21-es bajnokságban, és jelenleg a sereghajtók.

Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője szerint minden adott a jó folytatáshoz, de ehhez a hétfő esti találkozón is a legjobb tudását kell nyújtania a csapatnak.

– Szeretnénk meglovagolni azt a lélektani pluszt, ami most körülveszi a csapatot – jelentette ki a tréner az Újpest elleni meccsel kapcsolatban. – Az Újpest egy jó csapat, eddig nem jött ki nekik a lépés, de a korábbi, ellenük vívott edzőmeccs is bizonyította, hogy nem szabad őket félvállról venni. Hazai pályán nekünk ugyanakkor csakis a győzelem lehet a célunk, a Fradi után az Újpest skalpját is szeretnénk begyűjteni. Ez azért is lenne fontos, mert ezután jönnek az igazi nagyvadak: előbb a Dunaferrhez utazunk, majd a Berettyót és a Haladást fogadjuk hazai környezetben. A keretben mindenki egészséges, jó előjelekkel várhatjuk az Újpest elleni bajnokit. Bízom a fiúkban, és az újabb győzelem megszerzésében. Várjuk szurkolóinkat a sportcsarnokba – mondta a vezetőedző.

A kecskemétiek játékosa, Móra Viktor szerint kiváló hangulat uralkodik a csapatnál, és mindent elkövetnek majd, hogy bezsebeljék az újabb három egységet hétfőn 19 órakor a fővárosiak ellen. – Kellő önbizalommal várhatjuk a folytatást, mindenkit nagy büszkeséggel töltött el, hogy a Ferencvárost megvertük – jelentette ki.

– Sok munkánk van az elmúlt hetek jó teljesítményében, ám nem dőlhetünk hátra, hétfőn már újabb kihívás áll előttünk. Az Újpest a nyáron megerősödött, jó képességű külföldi és magyar játékosokat tudtak leigazolni. Célunk egyértelműen a harmadik győzelem megszerzése. Mondanom sem kell, hogy mekkora lendületet adna ez a csapatnak, ehhez pedig szükségünk lesz szurkolóink támogatására is.

SG Kecskemét Futsal – Újpest RFC-220Volt

Férfi futsal NBI, 3. forduló

Szeptember 21., 19 óra, Kecskemét, Messzi István sportcsarnok

A klub vezetése felhívja a szurkolók figyelmét, hogy a járványhelyzet miatt fokozottan ügyeljenek a speciális előírások betartására, amelyek közül a legfontosabbak: A csarnokba csakis a bejáratnál történő kézfertőtlenítést követően lehet belépni. A maszkviselés kötelező az egész rendezvény ideje alatt az egész csarnok területén, és kötelező előírás a másfél, két méter távolság megtartása, különösen a lelátón.