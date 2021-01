Hétfőn este bebiztosíthatja felsőházi szereplését a ScoreGoal

Hétfőn a sereghajtó Nyírgyulaj csapatát fogadja a ScoreGoal Kecskemét Futsal klub zárt kapus bajnoki mérkőzésen, a Messzi István sportcsarnokban.

Hétfőn 19 órakor a Nyírgyulaj ellen, hazai pályán folytatódik az NB I.-es bajnokság az SG Kecskemét Futsal számára a 16. fordulóban esedékes mérkőzéssel. Ha ezen a találkozón megszerzik a győzelmet, akkor a hírös városi kék oroszlánok már biztosan a felsőházi rájátszás tagjai lesznek. A sikerre jó eséllyel pályázhatnak, hiszen a sereghajtó nyírségieket kell legyőzniük. Azt ugyanakkor világosan tudják a kecskemétiek, hogy a maximális koncentráció ezúttal is elengedhetetlen lesz a siker érdekében, hiszen az utóbbi fordulókban már az éllovasok ellen is tisztesen helytálltak a Nyírgyulaj KSE játékosai.

Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője nem is számít sima meccsre.

– Kiváló hangulatban készülünk a hétfői összecsapásra – utalt a keret hangulatára. – Többen is visszatértek sérülésből, illetve az új igazolásaink is velünk vannak, így zavartalanul folyhat a munka. Csalóka a Nyírgyulaj helyezése, ugyanis kemény meccs vár ránk, amelyen alaposan meg kell dolgoznunk a győzelemért. Viszonylag kevesebb az információnk róluk, az biztos, hogy az utóbbi időben változott a keretük. Videón természetesen kielemeztük őket, tudjuk, hogy milyen stílust képviselnek. Nálunk nagy változtatás nem várható, a játékunk hatékonyságát kell növelni. Az új igazolásaink közül két játékost biztosan be fogunk vetni hétfőn este, de az is benne van a pakliban, hogy mind a hárman bemutatkoznak. A keret oszlopos tagjait illetően egyedül Risticre nem tudunk számítani, egy meccsre ugyanis eltiltották a szombathelyi piros lapja miatt. Nélküle kell tehát ezúttal megoldanunk a feladatot, de én úgy gondolom, hogy ha maximálisan odatesszük magunkat, – ahogy az eddig is jellemző volt ránk –, akkor itthon tudjuk tartani a három pontot. A célunk nem lehet más, mint a győzelem, és akkor bebiztosítjuk a helyünket a felsőházi rájátszásba.

A három új játékos, aki hétfőn akár debütálhat is a kecskeméti csapatban, Klacsák Bence, Rigó László és Kulcsár Gábor. Hármuk közül időrendben a huszonhárom éves Kulcsár Gábor érkezett utoljára, az korbban az Aramis és az Újpest sorait erősítő futsalos – akitől a nagypályás futball sem idegen – január 15-től erősíti az SG Kecskemét Futsal sorait.

– Az egyetemi tanulmányaim kezdetével, 2017 őszén kezdtem el futsalozni az Aramis SE csapatában – mesélt a fiatal játékos a sportággal való kapcsolatának a kezdetéről. – Azonnal bedobtak a mélyvízbe és az NB I.-ben kezdtem el játszani. Az Aramisnál eltöltött nagyjából másfél évet követően igazoltam Újpestre, ahol előbb az NB II.-ben, majd az idei szezontól kezdve már ismét NB I.-ben mutathattam meg magam – tette hozzá az eddig hatvan élvonalbeli meccset jegyző, és azokon hét gólt szerző Kulcsár Gábor, akinek a számára a kecskeméti vezetőedző személyes is megkönnyítette a döntést, hogy aláírjon a hírös városi klubhoz.

– Döntő szerepe volt az átigazolásomban Koós Károly vezetőedzőnek,

akivel még a kecskeméti utánpótlásban volt szerencsém korábban együtt dolgozni. Továbbá az is, hogy a helyi kötődésű játékosok közül néhányat már régebbről is ismerek, a légiósok pedig az egymás ellen megvívott mérkőzéseinken jó benyomást tettek rám. Nagy örömmel csatlakozom a klubhoz, hiszen én is Kecskeméten nevelkedtem, valamint annak környékén nőttem fel. Az SG Kecskemét Futsal hosszú távú koncepciója meggyőző, a külföldi és magyar játékosok vegyítése egy sikeres kombináció lehet. A Kecskemét már eddig is szép eredményeket ért el, de bízom benne, hogy többek között az én segítségemmel is, még szebb jövő várhat ránk – zárta gondolatait a 23 éves futsalos.

Borítóképünk illusztráció.