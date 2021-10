Hétfőn este az Újpestet fogadja a ScoreGoal Kecskemét

Az október 4-ei héten két alkalommal is láthatják a szurkolói hazai pályán a ScoreGoel Kecskemét Futsal csapatát a férfi futsal NB I.-ben, Koós Károly tanítványai ugyanis hétfőn este az Újpestet fogadják a Messzi István Sportcsarnokban, pénteken pedig a Haladást.

A hétfő esti, 6. fordulóbeli, Újpest elleni találkozót az a tény teszi kiemelten fontossá, hogy egy esetleges hazai győzelemmel már hét pont előnybe kerülhetne a középmezőnyhöz képest az alapszakasz lezárta után a felsőházba pályázó ScoreGoal Kecskemét Futsal együttese. A nyári felkészülés során a két csapat két alkalommal is találkozott, és mind a két mérkőzést a kecskemétiek nyerték.

De nem csak ez biztató hírös városi szemmel, hanem az is, hogy a pontvadászatban is Koós Károly tanítványai állnak jobban, ráadásul jó szériában vannak, hiszen a legutóbbi négy meccsükön háromszor győztek, és egyszer döntetlent játszottak. Ezzel együtt tudják Kecskeméten, hogy óriási hiba lenne lebecsülni a vendégcsapatot. Bár a fővárosiak hullámzó teljesítményt nyújtanak, ám az előző fordulóban is megszorongatták a tavalyi bajnok Haladást, tehát jól látszik, hogy veszélyes alakulattal csap össze hétfőn este 19 órai kezdettel a ScoreGoal Kecskemét Futsal.

– Valóban jó sorozatban vagyunk, ám nem szabad, hogy elbízzuk magunkat, hiszen még a bajnokság elején járunk, és minden egyes mérkőzésnek óriási a jelentősége

– hívta fel az alázat fontosságára a figyelmet Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője.

– Nem lesz ez másképp az Újpest ellen sem. Ha szeretnénk a felsőházba kerülni az idén is, akkor a hazai meccseinket nyerni kell, és kellenek az idegenbeli bravúrok is. Tisztában vagyunk vele, hogy egy erős csapatról van szó, az éllovasokat is nagy küzdelemre késztették az előző fordulókban. Ettől függetlenül nekünk nem lehet más a célunk, csakis a győzelem megszerzése. Ennek érdekében mindent meg is teszünk ma este, hiszen éhesek vagyunk a sikerre. Szurkolóinkra ezúttal is nagyon számítunk, fontos lesz, hogy minél többen biztassák a csapatot a Messzi István Sportcsarnokban ezen a fontos összecsapáson – mondta.