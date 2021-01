Hétfőn este a Jászberényt fogadja a Duna Aszfalt

Igazi nagyvadat ejtett el a szombat esti mérkőzésen a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét együttese a férfi kosárlabda elsőosztályú bajnokságban, hiszen a mérkőzés előtt a Paks a dobogón állt – a kecskeméti vereségével a 6. helyre esett vissza –, ünnepelni azonban nem volt idejük Váradi Kornél tanítványainak, hiszen hétfőn máris újabb megmérettetés vár rájuk, ismét hazai pályán.

Az aktuális ellenfél, a Jászberényi KSE hiába sereghajtó, ez jelen pillanatban már nem jelent semmit. A csapat felnőtt kerete ugyanis komoly változásokon ment át az elmúlt hetekben, két légiósuknak is búcsút intettek, és új külhoni kosárlabdázókat igazoltak a helyükre.

A kecskeméti szurkolóknak is ismerős James Kinney-t csábították keretükbe, illetve a korábbi közönségkedvenc, Orlando Coleman is aláírt a jászságiakhoz, ám ő eddig még nem mutatkozott be tétmeccsen. Mellettük az érkezők sorát erősíti Xeyrius Williams, aki a szezon elején még a Körmendet erősítette, sőt, a rutinos horvát center, Mladen Primorac is a JKSE-t erősíti a továbbiakban. Az új vezetőedző pedig Patai Benjámin lett, aki korábban Körmenden dolgozott a szakmai stábban.

A Jászberényi KSE eddig 13 meccséből nem tudott egyet sem megnyerni az A-csoportos bajnokságban, így a tabella utolsó helyén állnak. Váradi Kornél, kecskeméti vezetőedző szerint ez a megújult Jászberény azonban már egy teljesen más arcát mutatja, mint amit eddig megszokhattunk tőlük, így ezen a találkozón is maximális koncentrációra és alázatra lesz szükség annak érdekében, hogy a kecskemétiek tovább gyarapítsák győzelmeink számát.

– Mint azt már egy korábbi nyilatkozatomban is elmondtam, a jelenlegi Jászberény már nem az a csapat lesz, amelyet az elmúlt időszakban láthattunk – hívta fel újfent a figyelmet erre a fontos körülményre a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője. – Légiósokat igazoltak, új vezetőedző került az együttes élére. A Pécs elleni mérkőzésüket már sikerült megtekintenünk, és vannak új elemek a játékukban, amelyekre fel kell készülnünk a hétfői összecsapás előtt. Nincs sok időnk ugyan, de arra kell most koncentrálnunk, hogy fizikálisan és mentálisan is a legjobbat tudjuk nyújtani a feszes menetrend mellett. A kulcs ezúttal is az lesz, ahogy az ASE ellen is volt, hogy a légiósaikat meg tudjuk állítani, és hogy a saját ritmusunkban tudjunk kosárlabdázni. Nem úgy tekintünk a mérkőzésre, hogy a sereghajtó érkezik hozzánk, a PVSK ellen is sokáig partiban tudtak lenni. Minden meccsen a maximumot kell nyújtanunk, ha szeretnénk tovább növelni a sikereink számát, márpedig hazai pályán csak ez lehet a célunk.

A vezetőedző nem mulasztott el a szurkolóknak is üzenni, akik csak fizikailag nem támogatják, hisz nem tudják támogatni ezekben a hetekben, hónapokban a csapatot: – Nagyon köszönjük szurkolóink támogatását. Ebben a nehéz időszakban különösen sokat jelent az egész csapat számára a sok pozitív üzenet. Szeretnénk minél több győzelemmel meghálálni ezt.

A mérkőzés 17 órakor kezdődik, a Messzi István sportcsarnokban.