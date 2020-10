Hét meccsből hetet nyert a Kunbajai SE

A megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában a 8. fordulóban, a hétvégi találkozó előtt 18 ponttal az első helyen álló Kunbaját, a 14 pontos 3. helyet elfoglaló Nemesnádudvar fogadta. A mérkőzést magabiztosan nyerte a vendég gárda.

Nemesnádudvar: Óriási lendülettel kezdték a játékot a vendégek, a 15. percben a 10-es számú játékmester Pavlic Sasa egy mélységi passz után betalált a hálóba és nem kellett sokat várni a következő gólra sem. A 21. percben egy kontratámadás végén a leshatárról induló 14-es számú játékos, Sotra Igor lőtt a hosszú sarokba. A 27. percben Nemesnádudvar egy 100 százalékos helyzetet hagyott ki, miután a kiugró csatár a kapussal szemben nem tudta a labdát a hálóba helyezni. Néhány perccel később egy újabb 100 százalékos ziccert hagyott ki a hazai csapat. Így 2-0-ás előnnyel ment a félidőre a Kunbaja SE. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott. A 30. percben a Kunbaja újabb gólt szerzett, amelyet a játékvezető több perces huzavona után visszafújt, mivel a parkjelző információi alapján szabálytalanság történt az ötösön belül, egy nemesnádudvari játékos vérző fejjel terült el.

Ezt követően tömegverekedés alakult ki, az egyik kunbajai játékost Lazic Nemanjat kiállították (13). A mérkőzés végéig a kunbajai csapat magabiztosan védte a 2-0-ás előnyét emberhátrányban, de a hazaiak keményen küzdöttek.

A mérkőzéshez hozzá tartozik, hogy magyar pályákhoz szokatlan szándékos belemenések tarkították a párharcokat, talán a szerb mentalitásnak is köze lehetett az adok-kapokhoz. A kunbajai csapat játékosai Szerbiából érkeztek, érezhető volt a tűz, a minden áron való győzni akarás.

Simon István, a Nemesnádudvari KSE vezető edzője: – A várakozásnak megfelelően alakult a meccs. Tudtuk, hogy jobb nálunk az ellenfél. Olyan érzésem volt néha, mintha a felnőtt csapat játszana az ifi csapattal. Gyorsaságban, erőben, tudásban, tudatosságban is abszolút fölöttünk állnak, de szerintem az egész mezőny fölött. Kíváncsi vagyok mi lesz a vége, de szerintem ez egy sokkal jobb Kunbaja mint amilyen tavaly volt. De, ha a két helyzetünket berúgjuk… igen, erről nem is kell beszélni. Ezzel együtt nem játszottunk jól, de küzdöttünk, itthon harapósan kell játszani. A játékvezető a gólnál kicsit megfogódott. Szoktam mondani, hogy mi egy másik bajnokságban játszunk, ahol mindenki hazai, a nádudvari Nádudvaron, a sükösdi Sükösdön, és most majdnem egyedül maradunk ebben. Sajnos így van, de próbáljuk emelt fővel végig csinálni. Következő héten Kalocsa lesz az ellenfél, most tudunk nyerni, remélem! A szeremlei vesztes mérkőzés nem hiányzott. Van még egy kemény borotai és egy borsodi. Reméljük a legjobbakat!

Igor Balunovic, a Kunbaja SE csapatkapitánya: – Kemény meccs volt, jó volt az ellenfél jól tartották magukat a nemesnádudvariak, de én bíztam a csapatomban. Három pontért jöttünk és meg is szereztük, hála Istennek és örömmel távozunk innen. A bajnokságban az a célunk, hogy elsők legyünk, most az őszi szezonban minden meccsünket idegenben játsszuk, ez nehezíti a dolgunkat, de állunk a nehézségek elé, hét meccsből hetet nyertünk eddig, azt gondolom jól végezzük a feladatunkat.

Nemesnádudvari KSE-Kunbajai SE 0-2

Nemesnádudvar, 150 néző, vezette: Sebestyén László, asszisztensek: Apró Ferenc, Juhász Tamás.

Nemesnádudvari KSE: Wittmann Viktor- Varga Erik (Simon Bence 77.), Magyari András, Kákonyi Máté, Vinter Zoltán (Mezőfi Zoltán 89.), Nébl Krisztofer, Vinter Balázs, Schaffer Ádám Menyhért, Harsányi Martin, Csordás Zalán (Jagicza Tibor 86.), Schmidt Endre (Fejes Noé 73.)

Sárga lapok: Witman Viktor 79., Magyari András 63., Nébl Krisztrofer 83., Harsányi Martin 89., Schmidt Endre 42. percben.

Kunbajai SE: MIkovic Srdjan- Ivkovic Ivandekic Andrej, Balunovic Igor, Gulyás Miso (Stojkovic Nebojsa 83’), Ikrás Boján, Lazarevic Jovan, Plavsic Sasa (Tatalovic Srdan 88.), Lazic Nemanja, Sotra Igor, Tatalovic Goran, Marinkovic Milos (Kovac Ugljesa 66.)

Sárga lapok: Plavsics Sasa 65. percben.

Piros lap: Lazic Nemanja 79. percben.