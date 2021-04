Hét közben az élre ugrott a JFC

A 26. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályban. Szerdán két mérkőzést pótoltak, a Jánoshalma a Soltvadkertet 5–0, a Kalocsa az Akasztót pedig 2–0 arányban győzte le, így a János­halma az e hétvégi fordu­lót már az élről várja.

SZOMBAT, 17.00

Tiszakécskei LC II.–Harta SE

Tiszakécske, v.: Polyák Attila (Markó László, Tóth István).

Bagi Gábor, a Tiszakécske II. edzője: – Ha minden összejön, akkor végre elérkezik az a momentum is, hogy hazai pályán is élő füvön tudunk játszani. Ez remélem, hogy nagy pluszt ad a játékosoknak. Igaz, ezért nagy árat fizettünk, mert az elmúlt hétvégén sérülést szenvedett három játékosunk közül valószínűleg mindannyian hosszabb pihenőre kényszerülnek. Akik most nem játszanak majd a Harta ellen, azok kimaradnak egy győztes mérkőzésből. Úgy állunk hozzá minden meccshez, ami nagyon jó taktika, illetve politika, hogy a hazai mérkőzéseinket meg kell nyerni, ami fontos ebben a kiegyenlített mezőnyben. Nem tudom, milyen játékerőt képvisel a Harta, mert már egy hónapja nem játszottak mérkőzést. Biztos, hogy ők egy kicsit nehezebb helyzetben vannak, mint mi. Az ősszel gólgazdag mérkőzést játszottunk velük. A mi találkozóinktól azt várom, hogyha lehetnének nézők, akkor jól szórakozzanak. Remélhetőleg, ha már lesznek nézők, akkor ezt nekik is be tudjuk bizonyítani. Mind a három pontot szeretnénk begyűjteni.

Soltvadkerti TE–Akasztó FC

Soltvadkert, v.: Nemes Attila (Dézsi Krisztián Viktor, Krózser András József).

Ujvári Gábor, a Soltvadkert edzője: – Nagyon várom a hétvégi mérkőzést, és mivel akasztói vagyok, nekem ez egy kulcsfontosságú meccs. Talán két sérültünk vissza tud térni, de lesznek így is hiányzóink. Ezer sebből vérzünk, ez látszik az eredményeinken is, bár a Kecskeméti LC elleni meccset nagyon sajnáljuk, mert ott pontot érdemeltünk volna. Amennyiben jól fel tudunk állni, úgy meglepetést is okozhatunk, a szomszédvári derbik mindig háromesélyesek. Nagyon szeretnénk végre már az első győzelmünket megszerezni, ezért mindent meg is fogunk tenni. Tudjuk jól, hogy az ellenfél jobb csapat nálunk, de a labda azért még mindig gömbölyű.

VASÁRNAP, 17.00

Kalocsa–Lajosmizse

Kalocsa, v.: Nagy Attila (Kiss Sándor, Szabó Laura).

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – A szerdai mérkőzésre egy kicsit változtattunk a játékon az elmúlt mérkőzésekhez képest, hátrébb kezdtük a védekezést. A helyzetkihasználásunk javult, bár az elmúlt három mérkőzéshez képest most nyújtottuk a leggyengébb teljesítményt, mégis sikerült győznünk, és egy jó Akasztó ellen sikerült begyűjteni a három pontot, most ez volt a legfontosabb, úgyhogy gratulálok a csapatomnak. Vasárnap a Lajosmizse ellen játszunk, elsősorban magunkkal kell foglalkoznunk, mivel most egy nagyon erőltetett menetben vagyunk, szerda-vasárnap ritmusban játszunk. A legfontosabb az lesz, hogy minél jobban tudjuk regenerálni a játékosokat és a lehető legfrissebb arcunkat mutassuk. Egy betömörülő Lajosmizsére számítunk, amely ellen van törlesztenivalónk, hiszen Lajosmizsén kikaptunk, így aztán mindenképp a három pont megszerzése lesz a célunk.

Jánoshalmi FC–Szabadszállási SE

Jánoshalma, v.: Borbás Bottyán (Virág András, Minda Gábor).

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Három győzelem után van a csapat, a tabellán az élre ugrottunk és szeretnénk ezt a pozíciót meg is tartani, tehát minden meccsre nagyon oda kell figyelnünk. Vasárnap egy rettentően nehéz mérkőzés vár ránk, érkezik egy jó Szabadszállás. Most próbáltuk pihentetni a kulcsjátékosainkat az előző találkozón. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Nagyon jó a hangulat a csapaton belül, látszik a srácokon, hogy egymásért is küzdenek, igazi csapatként játszanak. Mindent el fogunk követni vasárnap is, hogy a három pontot itthon tartsuk.

Bácsalmási PVSE–Kecel FC

Bácsalmás, v.: Stefánovits Gábor (Tóth Sándor, Bányai Dorottya).

Teslic Igor, a Bácsalmás edzője: – Továbbra is meglehetősen sok a beteg nálunk, a gondjainkat pedig még tetézi, hogy sérültjeink is vannak, úgyhogy a bevethető felnőtt­keret létszáma meglehetősen alacsony. Az a feladatunk, hogy pótoljuk a kiesőket. Szerencsére nagyon jó ifi­játékosaink vannak, akikhez bátran nyúlunk ezúttal is, ahogyan tettük azt már az előző hetekben is. Örömmel mondhatom el, hogy rendre éltek is a lehetőséggel a fiatalok, és ha ez így lesz ezen a hétvégén, akkor meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. Ez persze egyáltalán nem lesz könnyű. Tiszteljük az ellenfelünket, tudjuk, hogy nagyon jó csapat, igen jó eredményeket értek el a tavasz folyamán, sőt, a két csapat tulajdonképpen kívül-belül ismeri egymást, nagyon sok újat tehát egyik fél sem tud mutatni a másiknak. Emiatt is teljesen kiszámíthatatlan ez a mérkőzés, bizonyára a pillanatnyi forma és az akarás fog dönteni, természetesen azt remélem és azon dolgozom, hogy a mi javunkra.

Kiskőrösi LC–Kecskeméti LC

Kiskőrös, v.: Béleczki László (Minda Róbert, Tasnádi Dávid).

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Meg kell nyernünk a Kecskemét elleni találkozót ahhoz, hogy esélyünk maradjon egy szép helyezésre. A csapatom a múlt héten jól játszott, remélem, ezt tudjuk folytatni. Nagy Attila és Juhász László megsérült, remélem, meg tudjuk oldani a pótlásukat. Kemény mérkőzés lesz, mert a Kecskemét jól szerepel. Maximális koncentráltságra és fegyelemre, illetve a szívünkre lesz szükség ahhoz, hogy otthon tartsuk a három pontot.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – A csapatom hetek óta jó formában van, azóta nem kaptunk ki, ami biztató. A játékunk változékony, de jól játszunk mezőnyben, sok helyzetünk van. Panaszkodhatnék a hiányzókra, mint a többi edzőkolléga, de nem szeretnék, pedig nekem is van négy-öt hiányzóm. A legjobb csapat az lesz, amely a pályára lép. Tiszteljük a Kiskőrös eredményeit, de más célokért küzdünk, és semmiképpen nem megyünk feltartott kézzel hozzájuk. Nagyon jó mérkőzést várok, úgy gondolom, hogy minimum egy pontra jók leszünk Kiskőrösön, mert nekik kell stresszelni a mérkőzésen, nem pedig nekünk.