Hét gól, három 11-es, két piros lap, hazai győzelem Kereken

Óriási mérkőzésnek ígérkezett a Kerekegyháza–Harta találkozó, és az is lett. A hatalmas küzdelmet hozó találkozón a hazai csapat nagy lelkierőről tanúságot téve fordított az éllovashoz méltón futballozó Harta ellen.

Remek, nyárias idő, a hazai és a vendégszurkolóknak köszönhetően futballünnepi hangulat várta a pályára kivonuló csapatokat, sőt, az első gólra is csak néhány másodpercet kellett várni. A hazaiak kezdtek, ám a labdavesztésük után a vendégek részéről Kovács Zsolt küldött a hazai kapu elé egy lövésszerű beadást, a labda lepattant egy védőről, Csehi ott termett, és habozás nélkül laposan a hálóba helyezett, 0–1. Ezt követően óriási csata folyt a pálya minden szegletében, a Kerek meglepetéscsapathoz, a Harta pedig éllovashoz méltó módon játszott. A 13. percben Csehi tört előre, kitette balra Kovács Zsoltnak, ő nagy lövést eresztett meg, a labda a léc alá tartott, Házi bravúrral szögletre mentett. A 20. percben aztán egy újabb Csehi-Kovács koprodukció végén Csehi lőtt a hazai kapu bal alsó sarkába, 0–2. Káprázatos volt, amit ez a páros az első félórában művelt. A 32. percben Csordás tört be balról a vendégek 16-osára, jobbal a hosszú felső irányába emelt, a labda azonban könnyű zsákmány volt Pölöskei számára. A 34. percben Kovács Zsolt tálalta vissza a gólhelyzetben érkező Csehi elé a labdát, a hazai védők azonban mentettek. A 37. percben aztán a Harta egy 11-est ajándékozott a hazaiaknak. Farkas ártalmatlan helyzetben buktatta Kis Richárdot. Sallai volt az ítéletvégrehajtó, higgadtan lőtt a vendég kapu jobb alsó sarkába, 1–2. Az utolsó percekben nagy nyomást gyakorolt a vendégekre a hazai csapat, a 43. percben Csordás adott le tíz méterről, balról, éles szögből nagy lövést, Pölöskei bravúrral védett.

Öt perc telt el a második játékrészből, amikor egyenlítettek a hazaiak. Csordás elé került a labda, ő a 16-os és az alapvonal találkozási pontjáról emelt be lágyan az ötösre, a berobbanó Sallai pedig a hálóba fejelt, 2–2. Újra nyílt lett a meccs, és szemmel látható volt, hogy mindkét gárda a győzelemért hajt. Az 54. percben Csehi három embert cselezett ki a jobb oldalon, majd mesterien ívelt a hosszú oldalra Kovács Zsolt elé, ő már csak a kapussal állt szemben, rá is pörgette a kapura a labdát, Házi azonban bele tudott kapni. Az 57. percben Kovács Zsolt lőtt be balról szabadrúgást, Oroszi a testével próbálta a kapuba juttatni a labdát, hiába. A 63. percben Kovács Zsolt tört be a hazai 16-oson belülre, Nagy Norbert csak lerántani tudta, ez is 11-es. A büntetőt Kovács Zsolt értékesítette, félmagasan lőtt a jobb felső sarok irányába, Házi ugyan bele bírt ütni, a labda azonban így is a hálóba vágódott. 2–3. A 69. percben Treiber adott be jobbról, Kovács Péter érkezett a labdájára, de reflexszerű mozdulata következtében a jobb felső sarok mellett hagyta el a pályát a játékszer. Öt percre rá Varga Milán küldött meg egy gyilkos erejű szabadrúgást a jobb oldalról, 33 méterről, Házi lábbal rúgta ki a labdát. A 79. percben Treiber beadását követően nagy tűzijáték alakult ki a vendégek kapuja előtt, egy nagy löket az ötösön helyezkedő Lajosról jött ki, a játékvezető kezezést látott, 11-est ítélt és kiállította a hartai játékost. A büntetőt Nagy Norbert végezte el, a kiélezett helyzetben is a helyén volt a szíve, a bal alsó sarokba lőtte a labdát, 3–3. A gól és a kiállítás megzavarta a vendégcsapatot, rögtön a középkezdés után eladták a labdát, abból azonnal Bashirinak ívelték a hazaiak, ő előretört, és az 5-ös sarkáról a bal alsó sarokba gurított, 4–3. Ezt követően a vendégek mindent egy lapra feltéve próbáltak támadni az egyenlítés érdekében, a védelmük így fellazult, és a hazaiak veszélyes kontrákat vezethettek, egy ilyen végén a 85. percben Bashiri kapta Csordás indítását, jobbról rávezette a kapusra, megnézte magának a hosszú sarkot, labdája azonban a kapufáról kijött. Nagy szívvel küzdött a Harta az egyenlítésért, az erőfeszítéseik ellenére a játékukban ekkoriban a gól már nem volt benne. Végül a hosszabbítás harmadik percében reklamálásért a játékvezető a hartai Nagy Márkot kiállította. A lefújás után óriási népünnepély vette kezdetét, a hazai csapat és közönsége sokadszorra talált egymásra.

Nagy mérkőzést játszott a két csapat, a kerekegyházi oroszlánbarlangban is határozott, gyors, jó játékkal rukkolt elő a Harta, a hazai csapatnak pedig kétszer is volt lelkiereje pokolian nehéz helyzetből fordítani. Megérdemelt a hazai győzelem, de ha pontozásra ment volna a meccs, a Harta is hazavihetett volna hármat is. Igazi futballcsemegét láthattak a szurkolók.

Kerekegyházi SE–Harta SE 4–3 (1–2)

Kerekegyháza, 350 néző, vezette: Kis Richárd (Gargya Balázs, Csöngető Endre)

Kerekegyháza: Házi – Treiber, Kis R. (Bashiri 54.), Malik (Malecz 68.), Kemenczés, Gáspár, Nagy N., Szász, Kovács P., Sallai (Sörös 76.), Csordás (Supka 90.). Játékos-edző: Csordás Csaba.

Harta: Pölöskei – Varga K., Varga M. Farkas (Molnár 82.), Csehi, Grecu, Marte, Nagy M., Kovács Zs, Lajos, Oroszi. Edző: Sümegi József.

Gól: Sallai 37., 52., Nagy N. 80., Bashiri 82., illetve Csehi 1., 20., Kovács Zs. 63.

Sárga lap. Treiber 12., Nagy N. 62., illetve Marte 65. Grecu 74.

Kiállítva: Lajos a 79., Nagy M. a 93. percben.