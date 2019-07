Hegedűs Gergely örömmel tért vissza

Hegedűs Gergely, az első osztályban szereplő KTE-Duna Aszfalt korábbi csapatkapitánya visszatér Kecskemétre. Bár immár nem játékosként fogja látványos zsákolásaival megörvendeztetni a Messzi István Sportcsarnok publikumát, hanem edzői feladatokat lát el a KTE-Duna Aszfalt U20-as csapatánál és a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémián. A korábbi közönségkedvenc kiváló példa lehet a fiatalok számára, hiszen küzdeni tudásával és alázatos játékával méltán vívta ki a szurkolók szeretetét.

– Újdonságot jelent önnek ez a szerepkör?

– Egyáltalán nem. Korábban is dolgoztam már gyerekekkel, méghozzá három évet. Amikor még Kecskeméten szerepeltem, már akkor is edzősködtem az aktív játék mellett. Így aztán nemcsak hogy ez a munka nem ismeretlen számomra, de még a helyi srácokat is ismerem, és képben vagyok az itteni dolgokkal kapcsolatban. Nagyon várom már, hogy elkezdjük a közös munkát.

– Milyen emlékei vannak a klubról és a városról?

– Talán elég, ha annyit mondok, nem véletlenül tértem vissza. Nagyon szeretem a klubot, korábban hat évet húztam le Kecskeméten. A vezetőséggel kiváló kapcsolatot ápolok és a város is a szívemhez nőtt, második otthonomként tekintek rá.

– Hogyan adódott az új lehetőség?

– A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetőségével jó a viszonyom, Ivkovics Sztojannak pedig a játékosa voltam. Mindig kapcsolatban voltunk, s amikor távoztam Kecskemétről, abban maradtunk, hogy visszavárnak. A visszatérésem mindig ott lógott a levegőben, a kérdés csak az volt, mikor ér véget az aktív pályafutásom.

– Edzőként milyen szempontok szerint szeretne dolgozni?

– Az első és legfontosabb dolog az, hogy jó embereket neveljünk, akikből aztán jó sportolók lehetnek. Úgysem lesz mindenkiből profi kosárlabdázó, s talán nem is ez az elsődleges szempont. Sokkal inkább az lebeg a szemünk előtt, hogy a gyerekek megtanuljanak közösségben dolgozni, egymásért küzdeni és egy olyan célért hajtani, amit el akarnak érni. Ezek a legfontosabb dolgok, minden más csak ezután következik.

– A kecskeméti visszatérésével az is eldőlt, hogy egy szép sportolói karrier ér véget. Hogyan tekint vissza a pályafutására?

– Rengeteg emlékezetes pillanatban volt részem a pályafutásom során, nehéz lenne mindet egy csokorba összeszedni. A legnagyobb sikernek azt tekintem, amikor Kecskeméten bajnoki és kupaezüstöt nyertünk, én pedig csapatkapitány voltam, ez volt a karrierem csúcsa.

– Mivel tölti a szabadságát?

– Aktívan pihenő típus vagyok, s annak ellenére, hogy már nem kosárlabdázok profi szinten, nem tudom abbahagyni az edzést. Nyaralás közben is tréningezek, úszok, illetve edzői anyagokat tanulmányozok. A munkát augusztus elején kezdjük el, de voltak olyanok, akiknek már tartottam edzést.