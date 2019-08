A hazai nyitányon is győzött a Tiszakécske

A Merkantil Bank Liga NB II. első fordulójában Békéscsabán aratott győzelem után a Duna Aszfalt TLC a 2. fordulóban az első őszi hazai mérkőzését is megnyerte, és így két forduló után száz százalékos.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, a labdabirtoklás terén jelentős fölényben volt a hazai gárda, nagy kedvvel járatták a kécskeiek a labdát. Az első helyzetet a 9. percben dolgozták ki a hazaiak, amikor Tölgyesi indítását követően Nyilas tálalta be középre a labdát, Horváth azonban vetődve mentett. Egy percre rá azonban már nem volt ellenszer. Akkor Nyilas indított, Sváb tört be balról majdnem az ötösig, éles szögből középre passzolta a rá kilépő kapus mellett a labdát, és Kirchnernek már nem volt nehéz dolga: három méterről passzolhatott az üres kapuba, 1–0. Továbbra is a hazai csapat kontrollálta a játékot. Bár némileg hátrébb húzódtak Simon Antal tanítványai, a mezőnyben továbbra is parádés megoldásokat mutattak be. A vendégek elsősorban lövésekkel kísérleteztek, amelyik kapura ment, az könnyű zsákmányt jelentett a hazai hálóőr, Varga számára.

A második játékrész elején érezhető volt, hogy a vendégek próbálnak eggyel magasabb fokozatba kapcsolni, gólt azonban újra a hazai gárda rúgott az 51 percben. Akkor a vendégtérfél közepén, tulajdonképpen még ártalmatlan helyzetben Gréczi passzolt Kocsis irányába, és bár Kocsis a kapunak oldalt állt, és fel se nézett, a pattanó labdát huszonöt méterről, jobbról teljes rüszttel habozás nélkül, magas ívben a vendégek kapujára küldte, ezzel sikerült is meglepnie a kint álló Horváthot, s vele együtt mindenki mást is, a labdája ugyanis a léc alatt vágódott a kapuba, 2–0. Ebben a helyzetben alighanem a lehető legmeglepőbb, de elképesztően kivitelezett, tökéletes megoldás volt. Négy percre rá Zádori tette ki jobbra a labdát Gréczinek, Gréczi nagy erővel Kisvártatva Erdélyi adott be jobbról, aki nagy erővel a hosszú sarok mellé bombázott. Továbbra is magabiztosan uralta a játékot a hazai gárda, és bár a vendégek próbálkoztak, igyekeztek, de a nem igazán veszélyes lövéseiket Varga rendre hárította. A 61. percben aztán a vendég Csemer tört be a bal oldalról, belőtt labdája nagy gólhelyzetben találta volna Kenderest – ez lehetett volna az első kidolgozott vendégziccer – Kardos azonban mentett. Négy percre rá Sváb tört előre és nyesett balról bal külsővel a vendégek kapujára, Horváth azonban hárítani tudott. Minden mindegy alapon egyre határozottabban próbáltak támadni az ajkaiak, veszélyérzete azonban nem volt a hazaiaknak, hiszen igazán veszélyes helyzetet – egy szabadrúgást leszámítva, amit Kardos kezezése miatt ítélt meg a játékvezető – nem sikerült kidolgozniuk. A mérkőzés kilencven percében legalábbis nem. A teljesen simának, már-már unalmasnak ható mérkőzés 91. percben ugyanis Oláh addig küszködött a hazai 16-oson belül a bal oldalon, hogy végül sikerült a hosszú sarokra átívelnie a labdát, Nagy Mihály pedig négy méterről a hálóba bólintott, 2–1. A maradék bő két perc valóságos rémálom volt, Vargának kétszer is hárítania kellett, mentései közül a másodiknál, amikor a második félidőre beállt és igen agilis Horváth Péter küldött meg egy hatalmas bombát balról a hosszú felső sarok felé, lényegében meccslabdát fogott.

Kilencven perces magabiztos játék és vezetés után tehát kis híja volt, hogy nem szalasztotta el az egyik pontot a Tiszakécske, a sors azonban ezen a délután kegyes volt: csak megmutatta, hogy mennyire váratlanul képes fordítani a széljáráson, de büntetni nem büntetett. S mindez azt jelenti, hogy a Duna Aszfalt TLC két forduló után száz százalékos.

Duna Aszfalt TLC–FC Ajka 2–1 (1–0)

Tiszakécske, 1200 néző, vezette: Hanyecz Bence (Albert István, Belicza Bence)

Duna Aszfalt: Varga – Nyilas (Fabio 80.), Tölgyesi (Szuhodovszki 72.), Preklet, Kirchner (Ludánszki 46.), Zádori, Gréczi, Erdélyi, Kardos, Kocsis, Sváb. Edző: Simon Antal

FC Ajka: Horváth D. – Kenderes, Oláh, Nagy I., Köles, Csemer (Nagy B. 70.), Csizmadia (Horváth P. 53.), Pákai, Görgényi, Molnár (Nagy M. 70.) Stojacovici. Edző: Kis Károly.

Sárga lap: Kardos a 67., Szuhodovszki a 76., illetve Csemer a 21., Pákai a 37., Köles a 41. percben.

Gól: Kirchner a 10., Kocsis az 51., illetve Nagy Mihály a 91. percben.