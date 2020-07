Hazatért Bács-Kiskun megyébe a Balotaszállás

Homérosz legendás hősének, Odüsszeusznak tíz évébe telt hazajutni a trójai háborút követően szülőföldjére, Ithakába. A Kiskunhalastól tíz kilométerre fekvő Balotaszállás labdarúgó klubjának, a Balotaszállási TFC-nek ha kevésbé kalandos úton is, de több idejébe, huszonnégy évébe telt hazatalálnia Bács-Kiskun megye labdarúgásába, de a Legenda Kupa és a Csongrád megyei bajnokság éveit lezárva most már hazataláltak, és ha már hazataláltak, nem akarnak ott statisztaszerepet játszani.

Huszonöt évvel ezelőtt indult a balotaszállási foci története. A csapat, egyúttal az egyesület megszületése szorosan összefonódik az akkoriban induló kiskunhalasi teremtornával, ugyanis az arra benevező gárda lett a balotaszállási klub magva. – Először az ÁMK-ban rendezték ezeket, majd később, egy-két év kihagyás után a Bibóban – nyilatkozta az egyesület jelenleg, három éve regnáló elnöke, Szarvas Ervin. – Éppen az idén kaptunk is egy jubileumi különdíjat, amely annak volt az elismerése, hogy huszadik alkalommal vettünk részt rajta. A csapat, a későbbi egyesület magja tehát ezeken a teremtornákon alakult ki.

Miután a mag, amelyre építeni lehetett, létrejött, az akkori elnökkel, Szabó Attilával az élen, aki egészen három évvel ezelőttig látta el az egyesületnél az elnöki posztot, természetesen nagyon szerettek volna nagypályás csapatot is, csakhogy a községben nem volt focipálya. Pedig játékos lett volna, hiszen jónéhány helybéli játékos kergette a labdát a környékbeli megye egyes, kettes, hármas csapatokban, hamar látszott, hogy összejönne helybéliekből egy jó huszonöt fős keret is. – Egy ideig az ment, hogy azok, akik itt a halasi teremtornán összerázódtak, főként a szomszéd falu, a Csongrád megyei bajnokságban szereplő Öttömös csapatába igazoltak, és ott kaptak játéklehetőséget – tekintett vissza Szarvas Ervin. – A hőskorban öten kezdtek ott, a végén pedig már kilenc balotszállási játékos focizott az Öttömösben.

2008-ban érkezett el az az év, amikor megszületett az elhatározás, hogy saját labdarúgó pályát létesítenek azon a területen, amely korábban a lovassportot szolgálta. Ugyanebben az évben indítottak el először a saját nevükön, saját jogon, Balotaszállásként, először a Legenda Kupában.

– A Legenda kupa egy nem az MLSZ által szervezett, hanem egy magán kezdeményezésből indult kezdeményezés volt, főként Csongrád megyei csapatokat tömörített, húsz csapat vett részt ezekben a küzdelmekben – mutatta be a sajátos kezdeményezést Szarvas Ervin. – Akkoriban a megye háromban nagyon magas volt a nevezési díj, félmillió forint, a Legenda Kupába azonban csak 230 ezer forint, ezért mi azt választottuk – adott magyarázatot arra, miért éppen erre a kiírásra esett a választásuk. Az első idényben, 2008-ban a hazai mérkőzéseiket még Öttömösön játszották, de otthon már készült a saját pálya is. 2012-ig a Legenda Kupában vitézkedett a gárda, aztán 2012-ben, miután ott a nevezési díjat a korábbi töredékére csökkentették, a Csongrád megyei harmadosztályba nevezett be a klub.

– Nem csak anyagi szempontok vezettek minket ebben a megfontolásban, hiszen megannyi baráti kötődés alakult ki Csongrád megyében, így aztán ott is otthon éreztük magunkat, és a távolságok is ott voltak a legideálisabbak. Rögtön az első évben kis híján megnyertük a bajnokságot, végül bronzérem lett belőle. Ezt az ott töltött hét évünk alatt köüvette még egy harmadik hely, majd egy ezüstérem, tehát büszkén elmondhatom, hogy annak dacára, hogy fiatal egyesület voltunk, mindig ott voltunk a dobogó közelében, ami egyáltalán nem volt rossz teljesítmény.

A 2019-es idényben aztán az immáron felnőttnek mondható egyesület rábólintott a megyei igazgatóság hívó szavára és hazatért Bács-Kiskun megyébe, a megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában indultak el. A keretben ott voltak a hősi idők tanúi, az öregek, akik a nulláról elindították a klubot, ennek a magnak az átlagéletkora értelemszerűen ma már 36-42 év között van, de már kopogtattak az öltöző ajtaján a fiatalok is. A 2018/19-es idényben már közel tucatnyi húsz év körüli, helybéli játékos harcolta ki a helyét a kezdőben vagy a kezdő környékén. A keret jelenleg 24 játékosból áll, ebből tizenhét helybéli, de a maradék hét játékos sem messziről ingázik, hiszen ők kiskunhalasiak.

– Az első Bács-Kiskun megyei évünkben, azaz a mögöttünk álló, félbeszakadt idényben a 2. helyre értünk oda a tabellán. Nem is méltatlanul, volt ebben munka bőven. A téli alapozás kezdetétől, a januári kezdés után tizenhat alapozó edzést csináltunk végig, a rajt után pedig két meccsen rúgtunk tizennyolc gólt, tehát nem alaptalanul jelentem ki, hogy ígéretesnek tűnt a tavaszi szezon, mi sem örültünk annak, hogy félbeszakadt, mert meggyőződésünk, hogy a dobogóra sikerült volna odaérni.

A csapat, a felnőtt keret a tavasz végéhez képest nem változott, továbbra is Mezei Csaba vezetőedző irányításával folytatják a munkát és készülnek az őszi rajtra. A gárda a Déli csoportban kezdett, ám miután ott három új gárda is felbukkant, a Bajai LC, a Bácsalmás második csapata illetve oda nevezett a Hercegszántó, a Közép csoportba kaptak besorolást. – Nem gondolnám, hogy elbizakodottság vezet, amikor azt mondom, hogy ott is szeretnénk a dobogón végezni, meggyőződésem, hogy van annyi ebben a csapatban – vállalkozott a célok kijelölésére az elnök.

A keretre az előkészületi mérkőzések mellett augusztus elején vár egy megmérettetés, a Négyeshatár Kupa. Régi hagyomány ez a Négyeshatár Kupa. Van egy pont a határban, ahol négy szomszéd település, Balotaszállás, Pusztamérges, Ruzsa és Öttömös összeér, erről kapta az elnevezését ez a torna. – Ebben szép hagyományokra tekintetünk vissza, hiszen korábban kilenc alkalommal megnyertük. Mivel tavaly is sikerült megnyernünk, és az eseménynek rendre a címvédő ad otthont, így az idén újra mi rendezzük. Augusztus 8-án találkozik majd a négy község csapata, előző este 18 órakor rendezzük a Négyeshatár Kupa öregfiúk mérkőzést. A szombati tornán összesen négy mérkőzésen dől el a kupa sorsa, a délután négy órakor kezdődő rendezvényen kétszer harminc perces mérkőzéseket vívnak a csapatok, és a két elődöntő után következik a bronzmérkőzés majd a döntő. Tehát nem csak az őszi bajnoki rajtra, hanem erre az eseményre is várjuk szurkolóinkat, akik szerencsére szép számmal állnak a csapat mellett, és mi ez alkalommal is szeretnénk nekik örömöt szerezni.