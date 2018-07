Hazai vb-re készülnek a kecskeméti ökölvívók

Néhány kecskeméti ökölvívó nyara pihenés, lazítás helyett kemény munkával telik. Konkoly István, a Kecskeméti SC-KESI szakosztályvezetője számolt be arról, hogy mire készülnek a fiatalok.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Augusztus 21-én kezdődik a budapesti rendezésű ifjúsági ökölvívó-világbajnokság. Ön jó egy hónappal ezelőtt abban reménykedett, hogy Kecskemétről talán négy fiatal is bekerülhet a válogatott keretbe. Végül hányan kerültek be?

– A bő válogatott keretbe mind a négyen bekerültek, és már az is biztos, hogy hárman közülük el is indulnak a vb-n. 52 kilogrammban Borsos Tamás, 60 kilogrammban Orbán Adrián, és +91-ben pedig Fehér Koppány.

– Mennyit dolgoztak az elmúlt egy hónapban?

– Iszonyúan kemény munkát végeztek a srácok. Edzőtáborról edzőtáborra, versenyről versenyre jártak. Volt egy időszak, amikor el volt felezve a társaság. Akkor az ifjúsági válogatott egyik fele két hétig Oroszországban volt edzőtáborban, a másik fele pedig Szabadkán vett részt egy ifjúsági tornán, amelyen huszonnégy ország szerepelt. Azon a kecskeméti Jakab Alex 60 kilogrammban bronzérmes lett. Azon a viadalon kint volt Borsos Tamás is, ő sajnos kikapott egy indiai sráctól, de egy olyan öklözőről van szó, aki – egyebek mellett – Ázsia-bajnok volt, tehát Tamás esélytelen volt vele szemben, ennek ellenére egy nagyon jó meccset vívott vele.

– Mekkora lesz a mezőny a világbajnokságon?

– Az már pontosan tudható, hogy nem kevesebb, mint nyolcvan ország nevezett a tornára jó ötszáz bokszolót. Ez rekord közeli nevezésnek számít az ilyen típusú tornákon. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért is ilyen magas ez a létszám, mert ez egyszerre férfi és női junior világbajnokság, tehát mindkét nem indul.

– Mire számíthatunk a kecskemétiektől?

– A minimális elvárásom az, hogy a maximumot kihozzák magukból. Én személy szerint ugyanakkor azért nagyon örülnék, ha mindannyian érmet szereznének. Nem mondom, hogy milyen színűt, de mind a hármuktól érmet várok.

– Mi a program még addig?

– Holnaptól, azaz hétfőtől újra edzőtáborba vonulunk. Csütörtökön lesz egy csapattalálkozó, az ifiválogatott és a horvát válogatott találkozik és vesz részt együtt Kőszegen az Ostrom Kupán. Onnan szombaton jövünk haza, 6-án pedig megyünk Győrbe, ott leszünk edzőtáborban két és fél hétig, majd augusztus 18-án utazunk föl Budapestre, és 21-én kezdődnek a csaták.

– Mi ez az Ostrom Kupa?

– Az egy nagyszerű program. Két nap boksz, egy nap szórakozás. Az idén lesz a tizedik, mi minden évben eljárunk, mert rettentően élvezik a srácok. Minket minden évben töröknek öltöztetnek be. Az ostrom egyébként egész napos program. Már reggel elindulunk a városba, ahol ki kell fosztanunk a főtéren az árusokat, délben van egy tömeges török imádság, előtte vonulunk be a főtérre lovakkal, fegyverekkel, ágyúkkal, délután négykor pedig kezdődik a vár ostroma. Ahogy mondtam, már tíz éve járunk, de még egyszer sem sikerült elfoglalni a várat. Imádják ezt a programot a srácok, én pedig mindig nagy örömmel látom, hogy más egyesületek sportolóival is milyen jól kijönnek, annak ellenére, hogy ellenfelek a ringben. Ez tehát szórakozásnak is remek, ugyanakkor ilyen alkalmakkor a más egyesületekkel kötött barátság is szorosabbra fonódik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Kecskeméti SC-KESI stábja

A Kecskeméti SC-KESI ökölvívó szakosztályában három edző jelenti a derékhadat. A szakmában már régi motorosnak számító Asztalos József manapság a kicsikkel, illetve a kezdőkkel foglalkozik, hétköznaponként fél háromtól az övék a Bóbis Gyula edzőcsarnok. Négy órától Német János veszi át a marsallbotot, ő elsősorban a serdülőkre és a juniorokra koncentrál, este fél hattól pedig az ifjúságiak és a felnőttek püfölik egymást a szorítóban, abban az időszakban már Konkoly István pattogó vezényszavaitól hangos a csarnok.