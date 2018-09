Hazai pályán gázolt a Kécske

Az eddig pont nélkül álló Duna Aszfalt TVSE a hat pontos Harta csapatát fogadta a megyei labdarúgó bajnokság első osztályában, a negyedik fordulóban. Kécskei szempontból megtört a jég, megszerezték az első pontjaikat a hazaiak, ráadásul gálázva.

Az első tíz percben a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, majd jött hat perc , ahol tulajdonképpen el is dőlt a mérkőzés. A 13. percben Steklács húzta meg már nem először a jobb oldalon, átívelt a hosszú oldalra, az érkező István hat méterről a rövid sarokba fejelt, 1–0. Öt percre rá ezúttal István ívelt be a bal oldalról egy labdát, a másik hosszú oldalon érkezett Tóth Kristóf, és a rövid sarokba lőtt, 2–0. Még fel sem ocsúdtak a vendégek, már bent is volt a harmadik. Szabó Ádám lőhetett kapura jó húszról, lapos labdája a jobb sarokba vágódott, 3–0. Próbálta megállítani a hazai száguldást, illetve próbált felébredni a Harta, gólt azonban az első játékrészében újfent csak a hazaiak szereztek: a 42. percben Tóth Tamás adta be a labdát a bal oldalról, és István lőtt a kapu jobb oldalába, 4–0. Hogy mennyire felszabadulttá vált a hazai csapat, azt jól jelzi az a lazaság, amelyet István tanúsított, amikor rávezette a 16-osra a labdát, majd pimaszul átemelni próbált a kapus fölött, Rigó azonban fölé tudta tolni a labdát.

A második játékrész egyrészt kécskei örömjátékot hozott, másrészt a Harta – meglehetősen későn – próbált faragni az eredményen. Ez az 55. percben sikerült, a hartai hölgykoszorú nagy örömére. Akkor Varga Milán végezhetett el szabadrúgást a kaputól 22 méterre, jobbról, a lövése, amelybe minden elkeseredését beleadta, védhetetlenül vágódott a jobb sarokba. 4–1. Látványos, kevés passzos hazai kontráknak tapsolhatott a hazai publikum, próbálta tovább csökkenteni a hátrányt a Harta, elsősorban Varga Milán lövései jelentettek veszélyt, de Rigó is bemutatott egy bravúrt a 61. percben ,amikor Tóth Tamás lövését lábbal hárította. A 71. percben alakult ki a végeredmény, akkor egy újabb lendülete hazai akció végén Tóth Kristóf beadásába Molnár olyan balszerencsésen ért bele, hogy Rigó már csak beljebb tudta segíteni a labdát a hálóba, 5–1. Vincze egyszer még betört a hazai 16-osra, ekkor Antal bizonyította tudását, esett egy-egy meg nem adott gól mindkét oldalon, végül a hazai csapat joggal könyvelhette el a hazaiak tapsát. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a Tiszakécske.

Duna Aszfalt TVSE–Harta SE 5–1 (4–0)

Tiszakécske, 150 néző, vezette: Geleta (Marozsi, Bábel)

TVSE: Antal – Ország (Varga N. 62.), Dóka, Bálint, Steklács, Holecz (Jelenfi 70.), Tóth K. (Juhász 86.), István, Hoffmann, Szabó Á. (László 80.), Tóth T. (Kiss V. 83.) Edző: Bagi Gábor

Harta: Rigó – Lajos, Molnár, Oroszi, Dorogi (Vincze 46.), Varga M., Csányi (Széhn 68.), Grecu, Velez, Péter, Kovács Zs. Edző: Sümegi József

Gól: István 13., 42., Tóth K. 18., Szabó Á. 20., Molnár (öngól, 55.), illetve Varga M. 55. perc.

Sárga lap: Holecz 37., illetve Varga M. 35., Dorogi 39., Csány 62., Lajos 80.

Bagi Gábor: – Végre megtört a jég. Ezt annak köszönhetjük, hogy az első félidőben a helyzetinket nagy százalékban kihasználtunk. Szépen játszottunk, sok gólt szereztünk, főleg az első játékrészben. A második félidőben is rúghattunk volna gólokat, szerintem az ötödik találatunknál végleg eldőlt ez a meccs. A Hartának ma nem jött össze semmi. Lehet, hogy miattunk, hiszen rájuk kényszerítettük a sokmozgásos, futós, keresztpasszos játékot, és ennek köszönhetően megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. A vendégcsapatnak is sok sikert kívánok a továbbiakban.

Sümegi József: – Gratulálok a Tiszakécskének, még ilyen arányban is megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Ahogy mi játszottunk ma, ez a Hartára nézve szégyen. Nem tudom, a játékosok szégyellik-e magukat, én nagyon szégyellem magam itt a kispad mellett. Ilyen nagyképűen, lélektelenül, beképzelt majom módjára nem lehet futballozni. Azt hittük, hogy mert nyertünk két meccset, akkor már a bab is hús, és elég kiküldeni a cipőt meg a szerelést. Ezzel a hozzáállással újra csak a régi énünket fogjuk hozni, azaz megint az utolsó hely ellen kell majd küzdenünk.