Hátrányból fordítva nyert a KTE edzőmeccset Jászberényben

Szerda este a harmadik előkészületi mérkőzését vívta a Kecskeméti TE. A lila-fehérek az első félidőben hátrányba kerültek, a második játékrészben azonban megfordították az eredményt.

Ahhoz a Jászberényhez utazott előkészületi mérkőzésre az NB III Közép csoportjának az augusztus 4-i rajtjára készülő KTE, amely az előző szezonban a tekintélyt parancsoló második helyet szerezte meg az NB III Keleti csoportjában, mindössze egy ponttal lemaradva a bajnok Szolnok mögött.

Zoran Kuntics ezúttal is igyekezett forgatni csapatát, többféle összetételben játszatta, több poszton is kipróbálta játékosait. A Jászberény erős csapattal kezdett, szünetben aztán szinte teljes sort cserélt a hazaiak trénere, Németh Gyula.

Az első félidő tapogatózó játékkal indult, Kunságinak egy alkalommal nagy bravúrral kellett hárítania egy közeli lövést. A folytatásban Kéri kapott egy komolyabb csomagot, ami miatt le is kellett cserélni, szerencsére azonban az ijedtség volt nagyobb volt, mint maga a sérülés. Az első komolyabb kecskeméti helyzet Asztalos előtt adódott, aki éles szögből tesztelte a kapust, majd Hegedűs két lövéssel is jelentkezett, amelyek azonban célt tévesztettek. A félidő hajrájában a hazai Gresó volt aktív, akit előbb Kunsági állított meg a gólszerzésben, majd nem sokkal ezután fölé lőtt. A félidő utolsó sanszát aztán gólra váltotta a Jászberény, szinte az alapvonalról végezhettek el szabadrúgást, amit Süttő lőtt élesen középre, ebbe Pálinkás tette bele a lábát, és a labda így a hálóba pattant (1–0).

Fordulás után gyorsan fölénybe került a vendégcsapat: Babolek, Hegedűs és Vladul előtt is adódott helyzet a gólszerzésre, de a hazai portás kitűnően védett, a hazaiak részéről a három ziccerre Szöllősi kapufája jött válaszként. Ezzel együtt egyre inkább a levegőben lógott a kecskeméti gól, végül meg is született, Hegedűs passza után Grünvald adta be balról a labdát, amit a középen érkező Barna vágott közelről a léc alá (1–1). Az egyenlítést követően Babolek is betalálhatott volna, majd Hegedűs lőtt fölé egy lecsorgó labdát, végül aztán Peres megszerezte a hírös városiaknak a vezetést. Vágó szerzett labdát, majd jó ütemben ugratta ki a szélsőt, aki gólra is váltotta ziccerét (1–2). A hajrában már nem született gól, ehhez azonban arra is szükség volt, hogy Kunsági ziccert fogjon, illetve hogy Szöllősi szabadrúgása elszálljon a jobb felső mellett.

–Fontos, hogy ne értékeljük túl ezt a győzelmet – nyilatkozta a klub honlapjának a lefújást követően a kecskemétiek mestere, Zoran Kuntics. – Igazából megint az volt a cél, hogy több poszton is kipróbáljam a játékosaimat, és hogy minél jobbam megismerjem a fiatalokat, idősebbeket, régi és új arcokat. Összességében elégedett vagyok a futás mennyiségével. A Jászberény egy jó csapat, tavaly alig maradtak csak le a Szolnokról, de a helyén kell kezelni a győzelmet. Jól álltunk hozzá ehhez a meccshez, mindenki megérdemli a dicséretet.

Jászberényi FC–Kecskeméti TE 1–2 (1–0)

KTE: Kunsági – Tamaskó, Fehér, Vágó, Grünvald, Hegedűs, Asztalos, Hirman, Kéri, Vladul, Babolek.

Csere: Peres, Szabó G., Urbán, Szabó D., Szalai, Barna.

A kecskeméti gólszerzők: Barna, Peres.