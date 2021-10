Hatpontos rangadó lesz Ágason, az Északi csoportban

Két, a képzeletbeli dobogón álló csapat, az éllovas Ágasegyháza és a 3. helyezett Ladánybene csap össze előbbi otthonában ezen a hétvégén, a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 10. fordulóban.

A megyei bajnokságok közül a tizenhatos létszáma miatt a legkerekebbnek tűnő és annak is tartott – hovatovább: irigyelt – csoportban, az Északiban igazi hatpontos rangadót rendeznek a hétvégén, hiszen a kilenc mérkőzésből 25 pontot gyűjtött Ágasegyháza a szintén kilenc meccsből 24 egységet kasszírozó Ladánybenét fogadja. A szintén 24 pontos, második helyen álló Kunszentmiklós egyébként – amely annyiban előnyben van a két riválisánál, hogy a pontjait nyolc mérkőzésen gyűjtötte össze, tehát a vesztett pontjait tekintve tulajdonképpen listavezető –, eközben a Katonatelep vendége lesz.

Az Északi csoportban határozottan meglépett az első három helyezett, hiszen a negyedik Helvécia nyolc pont hátránnyal követi a jelenleg harmadik Ladánybenét. Ráadásul az első három egymással még nem mérkőzött, a három egymás elleni rangadó közül ezen a hétvégén kerül sor az elsőre, hiszen az Ágasegyháza a Ladánybenét fogadja. A bajnokság előtt mind a két csapat célkitűzése a dobogós hely megszerzése volt, e tekintetben tartja is a szavát mind a két brigád, azon belül persze mindenki minél magasabban szeretne végezni, és ebbe az irányba tehet egy lépést valamelyik csapat. A végső kérdések természetesen októberben még nem dőlnek el, de egyáltalán nem mindegy, hogy ki hagyja el Ágasegyházán győztesen a játékteret. Az Ágas az eddigi mérkőzéseit a Ballószög elleni kivételével, amikor döntetlent játszottak, meggyőző teljesítménnyel, ugyanakkor viszonylag szolid különbséggel nyerte. Az Ágas 29 rúgott góljával szemben a Ladánybene ugyanakkor 38 szerzett gólt tud felmutatni, igaz, néggyel többet is kaptak, mint az ágasiak. Az Ágasegyháza ellen 12, a Ladánybene ellen pedig 16 alkalommal találtak be az ellenfelek. A Ladánybene az eddigi mérkőzéseiből egy vereséget szedett össze, Helvécián kaptak ki egy fordulatos mérkőzésen – amelyen a döntő fordítást a hazaiak hajtották végre.

– Szerencsére a teljes keret a rendelkezésemre áll ez előtt a nagyon fontos rangadó előtt, pénteken hirdettem meg a szűkebb keretet, hogy kik közül kerülhetnek ki azok, akik pályára lépnek – nyilatkozta Papp Zoltán, az Ágasegyháza játékos-edzője. – Fontos mérkőzés ez a számunkra, így aztán a célunk nem is lehet más, mint a győzelem. Annál is inkább, mert a három pont megszerzése esetén egy kicsit le tudnánk szakítani a Ladánybenét. Egyébként férfias, jó mérkőzést várok, azt ugyanakkor nagyon sajnálom, hogy az előjelek szerint a játékvezetői hármas ezúttal csak két főből áll majd. Természetesen meg tudom érteni az illetékesek gondjait, hiszen a szombati ünnepnap miatt minden mérkőzés vasárnap kerül lejátszásra, és ez megoldhatatlan feladat elé állítja a bíróküldést, ugyanakkor egy listavezető és egy harmadik helyezett találkozója lehet, hogy megérdemelt volna egy játékvezetői hármast.

– Nem görcsölünk rá erre a mérkőzésre, nem spilázzuk túl ennek a találkozónak a jelentőségét, ugyanakkor nem is becsüljük alá – nyilatkozta a találkozót megelőzően Berta Zsolt, a ladánybeneiek mestere. – Véleményem szerint az nagyjából már eldőlt, hogy az ősszel melyik három csapat végez a dobogón, a hátralévő mérkőzések lényegében atekintetben sorsdöntőek, hogy ez a végleges sorrend ezek alapján fog kialakulni, ilyen értelemben nekünk mindegyik hátralévő meccsünk, a félegyházi is sorsdöntő. Tehát nem görcsölünk rá a meccsre, ugyanakkor becsületesen felkészültünk, és szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni. Ezt pedig azért sem tartom lehetetlennek, mert tulajdonképpen csak egy hiányzónk van, vagyis teljes kerettel utazhatunk Ágasegyházára. Tehát ha nem sikerül győznünk, akkor sem dől össze a világ, de azon leszünk, hogy hazavigyük a három pontot. Azt ugyanakkor furcsállom és sajnálatosnak tartom, hogy a kiírás szerint a játékvezető munkáját csak egy asszisztens fogja segíteni majd. Nem előre keresek kifogásokat, hiszen ez a felállás bármelyik fél számára lehet hátrányos, ha esetleg olyan vitás szituáció adódik, ami döntő lehet, de meggyőződésem, hogy még ebben az esetben is, hogy a tegnapi tilalom miatt vasárnapra összetorlódtak a meccsek, egy ekkora rangadó talán megérdemelt volna egy bírói hármast.

Döntetlen esetén akár a Kunszentmiklós is lehet a nevető harmadik, hiszen abban az esetben, ha Katonatelepen meg tudja szerezni mind a három pontot, élre állhat egy ágasegyházi pontosztozkodás esetén.

A mérkőzések 14 óra 30 perckor kezdődnek.