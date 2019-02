Már visszatérő vendégek a solti hokibarátok az erdélyi kupán

A solti Hokibarátok Egyesületének tagjai az elmúlt hétvégén Erdélyben vettek részt a Fekete Kerámia Jégkorong Kupán, amelyet minden év januárjában rendeznek meg Csíkkarcfalván. Ezen a tornán a részt vevő helyi csapatok mellett immáron több éve a solti amatőr jégkorongozók is versenybe szállnak.

A jégkorong művelésére Solton újabban hideg teleken van lehetőség, amikor a városban található belső tavak befagynak és ezáltal alkalmassá válnak téli sportok művelésére. A tavak jege ilyenkor rendszeresen meg is telik gyermekekkel és felnőttekkel.

Németh István, a Solti AC Sportegyesület keretében működő jégkorongozók szakosztályvezetője lapunknak elmondta, hogy öt évvel ezelőtt döntöttek arról, hogy megalakítják szakosztályukat, amely a Magyar Jégkorong Szövetségnek is a teljes jogú tagja. Az idén pedig újfent megtisztelő meghívást kaptak az erdélyi testvérvárosuk, Csíkdánfalva jégkorong-bajnokságára. Így aztán manapság már hetente szervezetten edzenek is soltiak, hol a dunaújvárosi, hol pedig a kiskőrösi jégpályákon fejlesztik tudásukat. Időközben a helyi vállalkozók támogatásával sikerült a csapat teljes felszerelését is megvásárolni.

– Ebben az évben kétméteres hó, mínusz tizenöt fok és vendéglátóink meleg szeretete fogadott bennünket Erdélyben– idézte fel Németh István a nemrég lezajlott határon túli látogatást. – Testvérvárosunkban, Csíkdánfalván már kialakult családi kapcsolatok vannak a soltiak és a helyiek közt, így azután ilyenkor minden alkalommal különleges programokról is gondoskodnak a vendéglátók a számunkra, lehetőségünk nyílik például lovas- vagy motoros szánkózásra, síelésre, bobozásra. Ebben az esztendőben Gyimesben jártunk az Ezeréves határnál, ahol a hóval fedett táj csodálatos és felejthetetlen élményt jelentett az egész anyaországi küldöttség számára – tekintett vissza Németh István.

– A látogatás fő programja természsetesen minden évben a kétnapos jégkorongtorna, amely az idei esztendőben is Csíkkarcfalván, a jégcsarnokban zajlott, amely a felcsíki hokiélet központja. Csíkban szinte minden faluban van csapat, így aztán ott a jégkorongozás tudománya apáról fiúra száll. Sok csapatban volt elsőosztályú játékosok is játszanak. A klubcsapatok heti több alkalommal is összemérik erejüket az öntött jéggel készült szabadtéri pályákon. Ezért aztán nem is csoda, hogy fizikailag is nagyon erősek, és rendkívül technikásak is az ottani játékosok. Bár az idén néhány csíkszeredai és gyergyószentmiklósi barátunk is erősítette vendégjátékosként a csapatunkat, ez most csak a tisztes helytálláshoz volt elég. A lényeg azonban úgyis a barátság, amely tovább erősödött a látogatás kapcsán. A jövőben szeretnénk a csapatunkba fiatalokat is bevonni és alig várjuk az ősszel esedékes visszavágót, amelyre szeptemberben kerül sor nálunk, a kiskőrösi jégpályán – sorolta a terveket Németh István.