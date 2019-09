Hat gól, hartai öröm, vadkerti bánat

Változatos, jó mérkőzést játszott a megyei első osztályban a Soltvadkert és az éllovas Harta. A mérkőzésen a 93. percben állt be a döntetlen eredmény, amit a hazaiak érthető módon vereségként, a vendégek győzelemként éltek meg.

Küzdelmes, ámde eseménytelen első negyedórát követően az első helyzetet a vendégek dolgozták ki: Grecu adott be a jobb oldalról, magasra felugorva Csehi fejelt kapura, Frittmann védett. Két perc múlva ugyanez volt a szereposztás, csak akkor Grecu a bal oldalról, az oldalvonal mellől szabadrúgást ívelt be, a berobbanó Csehi pedig ezúttal tíz méterről a kapu jobb oldalába fejelt, 0–1. Felélénkült a hazai csapat, érezhető volt, hogy nem akarják ennyiben hagyni a dolgot. A 27. percben Szalai tört előre, egy remek passzal Szabó Szabolcsot hozta helyzetbe, ő hat méterről lőtt, a vendég kapus hárított, majd a hartai védelem üggyel-bajjal, de felszabadított. A 33. percben a hazai Márki végezhetett el az oldalvonal mellől szabadrúgást, a léc alá tartó hatalmas bombáját Pölöskei védte bravúrral. A szögletet követően Pekker került helyzetbe, a hartai kapus ezúttal is tisztázott. Egy percre rá szép góllal egyenlített a Vadkert. Szabó Szabolcs tört előre, Radicsnak tette ki jobbra a labdát, aki két szép csel után visszatálalt Szabó elé, ő középről, 15 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 1–1. Néhány percre rá Dobosi ívelt előre a félpályáról, Tóth Árpád felhőfejessel küldte a kapu mellé a labdát. A 44. percben a hazai kapu előtt alakult ki nagy helyzet, Csehi hozta helyzetbe csapattársát, Kovács Zsoltot, akinek a lövése végül a védőkről lepattant.

A második játékrész 6. percében Molnár adott remek ütemű passzt Tóth Árpádnak a félpályánál, Tóth végignyargalt a bal oldalon, egészen a 16-oson belülre jutott, ám végül balról, nyolc méterről a hosszú sarok mellé gurított. Az 59. percben Szabó Szabolcs eresztett meg egy hatalmas bombát jobbról, az oldalvonal mellől, Pölöskei vetődve hárított, megfogni azonban nem tudta a labdát, és a lecsorgót Tóth Árpád lőtte közelről az üres kapuba, 2–1. Sokáig nem örülhettek a hazaiak, szinte a középkezdést követően Kovács Zsolt adott be a bal oldalról, sokan ugrottak föl az ötösön belül, ismét Csehi emelkedett a legmagasabbra, és fejelt a kapu bal oldalába, 2–2. Érdekes, változatos, jó mérkőzést vívott a két csapat, szemmel látható volt, hogy mind a két társaság nyerni akar. A 77. percben szépségdíjas megoldásnak tapsolhattak a nézők. Szabó Szabolcs adott be jobbról, Szalai egyből továbbpörgette a labdát, amely így óriási helyzetben találta Molnárt, Molnár 18 méterről, középről nagy gólt ragasztott a léc alá, 3–2. Két percre rá Marte pörgette kapura közelről a labdát, Frittmann védett. A 83. percben Varga Milán indult meg nagy lendülettel a bal oldalon, a 16-os sarkáról elemi erejű bombát küldött a hazai kapura, a labda a keresztlécről vágódott vissza. Két percre rá ismét Tóth Árpád vágtatott el a bal oldalon, ismét majdnem az ötösig vezette be a labdát, a ziccert azonban kihagyta. A 90. percben kakaskodás alakult ki a félpályánál, amelyet követően Antal Péter játékvezető sárga lapot adott a hazai Tóthnak és a vendég Lajosnak, mivel az utóbbinak ez már a második volt, a pirosat is felmutatta a játékvezető, majd négy perc hosszabbítást jelzett. Érezhető erőfeszítéseket tett a Harta az egyenlítésért, ezeket a 93. percben koronázta siker. Csehi ebben a gólban is benne volt, hiszen ő tört be balról a hazai 16-oson belülre, Martéhoz passzolt, ő nehéz helyzetben, a kapunak háttal letálalta Farkasnak, aki közelről a hálóba lőtt, 3–3. A 94. percben Márki beadását követően Nagy Szabolcs küldött meg még egy felhőfejest, a labda azonban a jobb felső sarok fölött hagyta el a játékteret, ami azt jelentette, hogy marad a döntetlen, amit a hazaiak érthető módon vereségként, a hartaiak viszont győzelemként éltek meg, így aztán nagy ünneplésben részesültek az őket igen nagy számban elkísérő hartaiak részéről. Az csak később derült ki, hogy mivel a Kecel pontot szerzett a Félegyháza ellen, a Harta maradt az élen.

Holczimmer Tamás: – Három gólt kaptunk hazai pályán a Hartától, három, vagy inkább két és fél kapura lövésből. Mi is rúgtunk hármat itthon, de ez nem volt elég. Három találatnak elég kellene lennie itthon a győzelemnek. Tíz ponttal többel kellene rendelkeznünk, ehhez képest van most mindössze kettő. A csapat erejét tekintve nem ez a reális. A futball mindig bünteti a hibákat, de a mai mérkőzést nézve nem volt mit megbüntetnie, ma ugyanis a csapat kilencvenkilenc százalékban azt hozta, amit elvárunk tőle. Nem volt sok kihagyott ziccerünk, berúgtuk azokat a lehetőségeket, amiket kialakítottunk, szép gólokat szereztünk. Hazai pályán, hazai környezetben, jó pályán jó mérkőzést játszottunk, mégis be kellett érnünk egy ponttal. Meglehetősen el vagyunk keseredve.

Sümegi József: – Úgy gondolom, hogy a látottak alapján igazságos döntetlen született, szerintem vereséget nem érdemelt volna egyik csapat sem. Nekünk is voltak helyzeteink, hat-hét olyan szituáció, amikor csak egy utolsó passz kellett volna, és mehettünk volna egy az egyben kapura, ezek nem jöttek össze. A meccs alatt többször észrevettem azt, amire egész héten figyelmeztettem a csapatot. Három győzelemmel az első helyen álltunk a forduló előtt, úgyhogy próbáltam visszafogni őket, lerángatni a földre, hogy nem szabad beképzelten, nagyképűen játszani, hanem alázattal kell. Ezt talán nem mindig tartották be, de összességében a szívünk azért a helyén volt, és a végén azért sikerült a minket elkísérő szurkolóinknak és magunknak is örömöt szereznünk.

Soltvadkerti TE–Harta SE 3–3 (1–1)

STE: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Tóth Árpád, Frei (Nagy Sz. 82.), Radics (Soproni 46.), Pekker, Márki, Molnár, Szabó Szabolcs, Szalai. Edző: Holczimmer Tamás.

Harta: Pölöskei – Varga (Sztakó 64.), Oroszi (Mikóczi 89.), Vincze Dezső (Molnár 80.), Varga Milán, Csehi, Grecu, Marte, Nagy Márk, Kovács Zsolt (Farkas 71.), Lajos. Edző: Sümegi József.

Sárga lap: Rózsa 66., Szalai 74., Tóth Árpád 90., illetve Sztakó 80., Marte 87.

Kiállítva: Lajos a 90. percben.

Gól: Szabó Szabolcs 34., Tóth Árpád 60., Molnár 77., illetve Csehi 19., 62., Farkas 93.