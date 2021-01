Hat gól esett a Kalocsa–KHTK előkészületi meccsen

Szombaton két előkészületi mérkőzést is lejátszottak megyei első osztályú csapatok, a Kalocsa a Kiskunfélegyházi HTK-val, a FADDIKORR–Kiskunhalasi FC pedig az Akasztóval meccselt. Előbbi mérkőzést döntetlen lett, az utóbbit a halasiak megnyerték.

Normál esztendőben vízkeresztkor elsütött áprilisi tréfának tűnne, hogy két megyei első osztályú csapat január 9-én már előkészületi mérkőzést játszik egymással, hiszen normál esztendőkben ilyenkor még javában az ünnepeket piheni ki mindegyik megyei osztályú csapat, a koronavírus járvány miatt azonban rendkívüli időket élünk, és a formabontó, idő előtt lezárt ősz miatt minden korábbinál előbb, január végén indul a Bács-Kiskun megyei első osztályú bajnokság. Így aztán, ilyen helyzetben nincs semmi meglepő abban, hogy a csapatok többsége már elkezdte a felkészülést, sőt, hogy a hétvégén már két előkészületi mérkőzést is lejátszottak.

A Kalocsai FC–Kiskunfélegyházi HTK egy olyan, igazi rangadót, igazi focicsemegét jelentő párosítás, hogy alighanem még a soltvadkerti semleges nézők is kíváncsiak lettek volna a két gárdára még a nagy hideg ellenére is – a meccset ugyanis Soltvadkerten vívták –, ha nem lett volna természetesen ez a találkozó is zárt kapus.

A bajnokságban a Kalocsa, amely január első hetének első napján kezdte meg a felkészülést a második helyen áll a tabellán, a Kiskunfélegyháza pedig jelenleg a hetedik, de alighanem nagyon sok pénzt nyerne az, aki arra fogadna, hogy a KHTK a tavaszi záráskor nem áll feljebb a bajnoki táblázaton. Minden bizonnyal arra készülnek a félegyháziak is, hogy a jelenlegi álláson mielőbb változtassanak, ezért ők már az óévben megtartották az első edzésüket.

A vadkerti előkészületi meccsen a Kalocsát a Vatai, Rideg, Szabó Valentin, Knap, Rábóczki, Kohány, Nasz, Matos, Dostyicza, Nébl, Farkas összeállításban vezette ki a pályára maga a játékos-edző, Kohány Balázs, Némedi Norbert pedig az Oroszi – Horváth Balázs, Urbán, Valkai, Bálint, Huszka, Vandornyik, Nemesvári, Nagy Viktor, Szabó Dávid, Kurgyis tizenegyet küldte ki az első játékrészben.

Kiegyensúlyozott, jó mérkőzést vívott egymással a két csapat, amely nem volt mentes a felkészülési időszak elejére jellemző hibáktól sem. A vezetést a félegyháziak szerezték meg a 18. percben. Akkor egy szöglet után a visszafejelt labdát Szabó Dávid az oldalvonal mellől, élesen lőtte meg a rövid felső sarok irányába, amely a kalocsai portás keze mellett, fölött vágódott be a kapuba, 1–0. A 31. percben megduplázta az előnyét a KHTK. Akkor a 16-os oldalvonalánál lejátszott kényszerítőt követően Szabó Dávid tette be laposan az ötösre a labdát, és az érkező Huszka Milán passzolt középről a sarokba, 2–0, ez lett a félidei eredmény.

A szünetben a kalocsaiaknál bejött csereként a csapatba Varga, Salacz, Török , Mátyás, Sümegi , Pandúr, félegyházi oldalon pedig Magony, Ábel, Palásti, Nagy Dániel, Oroszi Dániel, Makány és Balog kapott lehetőséget. A második játékrészben mozgósította erőit az eredmény kozmetikázása, vagy akár a fordítás érdekében a kalocsai gárda, és a 66. percben sikerült szépíteniük. Egy jobb oldali támadás végén Sümegihez került a labda, aki felmagasan beadta, és Dostyicza tizenegy méterről a hosszú sarokba pörgetett, 2–1. A 75. percben újra kettővel vezetett a KHTK. Egy labdajáratást követően Ábel Zsolt passzolta be a védők között a 16-oson belülre a labdát, Nagy Dániel pedig 14 méterről, balról kilőtte a hosszú felsőt, 3–1. A 82. percben a kalocsaiak szinte lemásolták az előző góljukat, az első szépítő találatot megelőző támadáshoz hasonlót láhattak a jelenlévők: ismét Sümegi adta be a védők elé a labdát, és újra Dostyicza érkezett és passzolt a rövidbe, 3–2. Három percre rá Dostyicza megszerezte saját maga és csapata harmadik gólját. Bal oldali szögletet követően a beadást Salacz fejelte le, és a csapatkapitány tizenhat méterről, kapásból lőtt félmagasan a hosszú sarokba, beállítva a 3–3-as végeredményt, amely a helyzetek alapján igazságosnak tűnik.

– Szerintem ez egy nagyon jó iramú meccs volt, mindkét csapat lendületesen játszott, sok fiatal volt mindkét oldalon és rengeteg helyzet – tekintett vissza a találkozóra Oroszi Tibor, a félegyháziak hálóőre. – Úgy gondolom, hogy az első félidő a miénk volt, akkor vezettünk is 2–0-ra, utána inkább a Kalocsának voltak ziccerei, de kimaradtak – hol én tisztáztam a helyzeteket, hol pedig célt tévesztettek – aztán tudtunk vezetni 3–1-re is még tíz perccel a vége előtt, abban a szakaszban azonban egy kicsit kiengedtünk, szétszakadtunk, ennek is köszönhetően tudtak egyenlíteni a hajrában. Felkészülés eleji forma is jellemezte a találkozót, mi tagadás, volt sok eladott labda mindkét oldalon, de ez a felkészülés elején bőven benne van. El kell ismernem, hogy a kalocsai Dostyicza Dánel sajnos szép gólokat rúgott nekem.

– Az első játékrészben nagyon sok száz százalékos helyzetet kihagytunk, aztán a gólok számát tekintve a Kiskunfélegyháza kerekedett fölénk, szerencsére csak átmenetileg, de nem érdemtelenül, hiszen nekik is voltak helyzeteik – nyilatkozta a kalocsaiak csapatkapitánya, Dostyicza Dániel. – De a végén azért véleményem szerint a helyzetek alapján igazságos döntetlen született.

Ezen a hétvégén még egy előkészületi mérkőzést vívott meg két megye egyes gárda egymással, azon a FADDIKORR-Kiskunhalasi FC 4–3 arányban legyőzte az Akasztó gárdáját.