Hasznos edzőmeccset vívott a KTE Duna Aszfalt a Temesvárral

Hasznos és tanulságos nemzetközi felkészülési mérkőzést játszott szerda este a KTE-Duna Aszfaltnak a román első osztályban szereplő Temesvár együttese ellen. A temesvári klub vezetői azt kérték, hogy ne egy, hanem két meccset játsszon a két csapat, így a KTE-Duna Aszfalt küldöttsége szombaton Temesvárra utazik egy újabb megmérettetésre.

Azért kellett edzőmeccset szerveznie a klubnak erre a hétre, mert a PVSK-Veolia elleni, a 2. fordulóba kisorsolt bajnoki találkozó hétvégéjén a Messzi István sportcsarnok foglalt, és a kecskemétiek által felajánlott pályaválasztói jog felcserélésére sem volt lehetőség. A pécsiekkel történt egyeztetést követően a hírös városiak december 18-án játsszák le a baranyai gárdával esedékes bajnokit. Ugyanakkor a BL-csoportkörbe bejutott Falco elleni, október 18-i bajnoki mérkőzés időpontja is bizonytalan, a klubok vezetői folyamatosan egyeztnek a szombathelyiek számára megfelelő időpontról.

A szerda esti mérkőzés igen hullámzóra sikeredett. Jól kezdett a Temesvár, de a sikeres triplákra Bozo Djurasovic szintén triplákkal válaszolva egy pontra csökkentette hátrányt, majd Karahodzic, Wittmann és Derasimovic is belelendült, ennek is köszönhetően 29–26-os állással zárult az első felvonás.

A második negyedben kiválóan és eredményesen játszott a hazai gárda, sikerült növelnie az előnyt, látványos, gyors kosárlabdát láthattak a szurkolók, és a negyed végén 16 pontos előnyt könyvelhettek el. A román időkérés után végül 53-46-al mehettek a félidőre a csapatok.

A második félidőben a Temesvár amerikai irányítója, Troy pontokban és passzokban is nagyon feljavult, az ő vezérletével, no, meg a kapkodóvá váló hazai játék okán fordított az ellenfél, és a véghajrában is pontosabb volt, így végül 5 pontos előnnyel megnyerte a mérkőzést.

– Az első félidőben egészen jól játszottunk, de a 17. perctől visszaesett a koncentráció, és a tetemes előnyünk elolvadt – nyilatkozta a mérkőzést követően Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Érezhető még az összeszokottság hiánya, nem mindig tudjuk a legjobb megoldást választani. Ellenfelünk jó napot is fogott ki, tizenhárom triplát szereztek hatvan százalékos pontossággal. Ez a meccs nagyon jól szolgálta a felkészülésünket. Sok ilyen erős ellenfél elleni összecsapásra van szükségünk, hogy csapatunk össze tudjon csiszolódni. Látszanak napról-napra az előrelépés jelei, de még kell idő, hogy azt mondhassuk, minden és mindenki a helyére került.”

KTE-Duna Aszfalt – Temesvár 87–92 (29–26, 24–20, 17–26, 17–20)

Nemzetközi edzőmeccs, Kecskemét, Messzi István sportcsarnok

A Kecskemét pontszerzői: Djurasovic 14/6, Cleveland 8, Derasimovic 27/6, Karahodzics 12, Wittmann 13/9, Vukcevic 1, Révész 10, Molnár 2.