Hartán nem felejtették el a nyolcvanas évek sikercsapatát

A nyolcvanas években aranykorát élte a hartai labdarúgás. Háromszor ezüst-, egyszer aranyérmet szerzett a megye egyben. Az akkori sikereket már emléktábla is őrzi a nagyközségben.

November 2-án emléktáblát avattak Hartán. A helyi sporttelep öltözőjének falára helyezett emléktáblával is tisztelegve a nyolcvanas évek sikercsapata előtt. Azokban az időkben a Harta labdarúgócsapata háromszor végzett a Bács-Kiskun megyei első osztályú bajnokság második, egyszer pedig az első helyén. Utóbbi 1986-ban történt. Az a gárda példát mutatott sportszerűségből, a szurkolók, az ellenfelek és a játékvezetők tiszteletéből. Az együttes edzője Czinder István volt, az ő irányítása alatt készült a Szente, Szabó, Páli (mindhárom kapus), Tilli, Kiss, Lehoczki, Pandúr, Ármai, Miklós, Lapu, Csehi, Persóczki, Schméhl, Szauer, Tóth, Halász, Juhász Z., Juhász L., Radványi, Fröhlich, Molnár alkotta csapat. Ők azok, akik a meglehetősen nagyszámú közönséget – nemegyszer hatszáz-hétszáz néző volt kíváncsi a meccseikre – kicsalogattak a focipályára. De nem szabad megfeledkezni a klub vezetőiről sem: Énisz Péter elnökről és Krisztián István technikai vezetőről.

Az akkori keret ma már nem tudna összeállni. Először a gárda jolly jokere, a Juhász ikertestvérek egyike, a villámgyors és gólerős Juhász László hunyt el 52 éves korában. Röviddel utána Csehi Jánost gyászolta a klub, ő 55 évesen halt meg. A többszörös gólkirály Csehi fiatalon a Budapesti Vasas játékosa is volt. Az idei év nyarán kétszer is kikerült a fekete lobogó a klubház falára: először a 75 évesen elhunyt Énisz Péterért égtek a gyertyák. Az elnök, a nagyközség alpolgármestere, az Erdei Ferenc Tsz elnökhelyettese igazi lokálpatrióta volt. Halálával a hartai futball kiemelkedő támogatója, vezetője távozott. Őt követte a csapat irányítója, Miklós István, aki 63 évet élt. Miklós, aki fiatalon a Dunaújvárosi Kohászban és az Építőkben is szerepelt, hat évig játszott Hartán. Látványos, szellemes játékát, remek szabadrúgásait a mai napig emlegetik a szurkolók.

A hartai önkormányzat Dolleinstein László polgármesterrel az élen őrzi és ápolja a nagyközség múltját, sikereit, értékeit. Most erre újabb tanúbizonyságot tettek az emléktábla állításával.