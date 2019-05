Három bronzérmet szerzett a KJC-KeSI a diákolimpián

Zalaegerszegen rendezték a diák A és B korosztály országos diákolimpiáját. A Kecskeméti JC-KeSI tizenegy versenyzővel lépett tatamira a viadalon, ahol három bronzérmet, valamint négy ötödik helyet szerzett.

Az A korcsoport Benkovics Bendegúz (60 kg), Lovászi Bendegúz (66 kg) és Szendrővári Zsombor (49 kg) állhatott fel a dobogó harmadik fokára, míg a B mezőnyben Brezina Dániel (50 kg), Falusi Péter (29 kg), Szabó-Győrfy Zalán (35 kg) és Székedi Igor (50 kg) szerezte meg az ötödik helyet.

– Örültem nagyon az A csapat eredményének, de nagyon sajnáltam a B csapatunkat, hiszen egy hajszálon múlt négyüknek is a dobogó elérése. Megérdemelték volna az érmeket, hiszen keményen dolgoznak a sikerekért. Sajnos nem mindig jön ki jól a lépés, néha kis szerencse is kell a versenyeken, most ez elmaradt. De tudom, hogy ezek a gyermekek ott vannak a legjobbak között az országban, eddigi eredményeik is ezt igazolják – mondta Nagysolymosi Tibor, aki Cseh Márkkal közösen készítette fel a fiatalokat.