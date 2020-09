Három bajnokságon kilenc érmet nyertek a kecskemétiek

Szeptemberben három korosztályban is megtartották az országos bajnokságokat birkózásban. Mindhárom, a hosszú kihagyás után hőn várt megmérettetésen nagyszerűen szerepeltek a Kecskeméti TE birkózói.

A hosszú, több hónaposra nyúlt kényszerszünet után – pihenőnek nem nevezhető a verseny nélküli időszak – a Gyálon, szeptember elején megrendezett kadet országos bajnokság volt az első hivatalos verseny, amelyen végre szőnyegre léphettek kecskeméti birkózók. A kadet ob-n két versenyző indult, 72 kilogrammos súlycsoportban Újfalvi Lili, 69 kg-ban pedig Lázár Réka. Újfalvi Lili aranyérmet nyert, Lázár Réka pedig bronzérmet szerzett.

Az ob-k sorozata az elmúlt hétvégén folytatódott, amikor két komoly erőpróbát rendezett meg a szövetség. Orosháza a junior országos bajnokságnak adott helyt, a fővárosi, újonnan épült Kozma István birkózó akadémián pedig a felnőtt korosztályú birkózók dönthették el, hogy mely súlycsoportokban ki a legjobb.

A Békés megyei városban rendezett junior viadalon négy versenyzőt indított a KTE. Újfalvi Lili kadet korosztályú létére egy korosztállyal feljebb is az aranyérmet szerezte meg, de nem talált legyőzőre a 61 kilogrammos Farkas Rajmund sem, aki szintén a legszebb színű nemesfémet gyűjtötte be. Újfalvi Lili testvére, Újfalvi Csaba 79 kilogrammban a bronzérmet kaparintotta meg, a szintén a 79 kilogrammos súlycsoportban induló Lázár Tivadar pedig az 5. helyen végzett.

A szintén az elmúlt hétvégén megrendezett felnőtt országos bajnokságon is remekül teljesítettek a kecskeméti versenyzők. Farkas Rajmund a sajátjánál egy korosztállyal feljebb is derekasan állta a sarat, hiszen junior korú létére a felnőttek közt is csak a döntőben talált legyőzőre, így a súlycsoportjában a második helyen végzett, akárcsak a szintén ezüstérmet szerzett Újfalvi Csaba, aki szintén eggyel magasabb korosztályban villogott a felnőtt ob-n. A 74 kilogrammosok közt viaskodó Vida Csaba a dobogó harmadik fokára állhatott fel, a 97 kilogrammos súlycsoportban induló Juhász Balázs pedig az összes ellenfelét legyőzve aranyérmes lett. A négy szépen csillogó érem megszerzése mellett az összesített csapatversenyben is nagyon szépen szerepelt a kecskeméti küldöttség, hiszen szabadfogásban a harmadik helyen végzett úgy, hogy mindössze két ponttal maradt le az első helyről. Nem kis eredmény ez azt tekintetbe véve azt, hogy az országban 111 birkózó szakosztály működik. Volt tehát oka az elégedettségre a kecskeméti birkózók edzői stábjának, Tihanics Tibornak, Drabant Tibornak és Sipos Csabának.

– Ez a három korosztályos bajnokság volt az idei záróverseny, sőt, az első, és egyben az utolsó is, hiszen a vírushelyzet miatt semmilyen más rendezvényre nem kerülhetett sor ebben az esztendőben – nyilatkozta a vezetőedző, Tihanics Tibor, aki elmondta, hogy nagyon reménykednek még abban, hogy a december közepére, Szerbiába kiírt junior világbajnokságot megrendezik, ott ugyanis ideális esetben négy birkózó is képviselhetné a kecskeméti birkózást. Újfalvi, Lili, Farkas Rajmund, Lázár Réka már biztos résztvevő, de van még esélye az indulásra Újfalvi Csabának is.

– Büszke vagyok a versenyzőinkre, hiszen óriási eredmények ezek ebben a mai helyzetben, különösen azt tekintetbe véve, hogy a vírus miatt pokolian nehéz volt az idén a felkészülés, hiszen mivel ez egy testi kontakt sportág, csak rendkívül szigorú rendszabályok betartásával tudtunk, távolról sem ideális körülmények között készülni – értékelt a mester. – Az edzéseken a rendszeres kézfertőtlenítés mellett megannyi higiéniai feltételeknek kellett megfelelni, a gyerekektől pedig hangsúlyozottan kértem, hogy csakis olyan közegben mozogjanak, amely a vírus szempontjából a lehető legkevésbé veszélyes, minél kevesebb kockázatot vállalva. Hála Istennek eddig megúsztuk úgy, hogy egyetlen birkózónk sem fertőződött meg itt Kecskeméten. A felkészülés során abból a szempontból is végletesen behatároltak voltak a lehetőségek, hogy nem volt lehetőség arra, hogy a versenyzőink idegen edzőpartnerekkel birkózzanak. És volt még egy igen komoly pszichikai nehézség is, hiszen nehéz volt tartani a lelket is a karantén hónapjai alatt is kemény munkát végző versenyzőkben, főleg azokban a hónapokban, amikor igazi tornatermi edzést nem is tarthattunk. Márpedig a birkózásban – és egyébként más sportágban is – nem egyszerű dolog úgy tartani a lelket az emberekben, hogy voltaképpen azt sem tudjuk,. hogy mi várható a jövőben, azaz hogy mikor lesz verseny, vagy lesz-e egyáltalán.

Az is szinte csak az utolsó pillanatban derült ki, hogy a kadet, junior és felnőtt korosztálynak mégis megrendezik a magyar bajnokságot. Annál szebben csillog persze a kadet bajnokságon is megszerzett két érem. – Az végre egy fény volt az alagút végén, amikor az, hogy a három ob-t megrendezni, biztossá vált. Akkor végre újra fellobbant a tűz a versenyzőim szemében.

Még nehezebb a helyzet az alacsonyabb korosztályokban, hiszen a serdülő korosztály számára semmilyen versenyt nem rendeznek az idén. Így az ifjabb birkózópalántákat rendkívül nehéz motiválni. – Nem csak mi vagyunk így ezzel, mindegyik egyesületnél komoly probléma ez, főleg, mióta iskolákban sem lehet edzéseket tartani. Márpedig a gyerekek hozzá voltak szokva, hogy éves szinten sok versenyen vettek részt, és ez most kiesett. Ráadásul a szülők is félnek – nem mondhatnám, hogy nem értem meg őket –, nehezen engedik el a gyerekeket egy kontakt sportágat művelni. Keressük a megoldást, folyamatosan gondolkodunk azon, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne széledjenek szét a legfiatalabbak, és hogy ne nulláról kelljen indulni a vírus helyzet lezárulta után.

A kadet, a junior és a felnőtt versenyzők természetesen a legszigorúbb karantén hónapok alatt sem álltak le. – Teljesen leállni természetesen nem lehetett nekik, akkor sem, amikor betiltották a létesítményhasználatot – tekintett vissza a legnehezebb időszakra Tihanics Tibor. – Akkor is teljes erőbedobással készültek, abban az időszakban távedzéseket szerveztünk, illetve szabadtéri edzéseket tartottuk, amelyeken elsősorban futások szerepeltek, olykor táras erősítések, és hetente kétszer-háromszor konditeremben is megfordultunk, de ott természetesen nagyon kellett vigyázni, hogy nehogy összeszedjenek valamilyen vírust, tehát ott is betartottunk minden szabályt, bármilyen szigorúak is voltak. Ezzel együtt is nehéz volt még a kiemelt versenyzőket is inspirálni, főleg amikor törölték az Európa bajnokságokat, az bizony lelkileg senkinek nem dobta meg a hangulatát. Ilyen körülmények között valóságos oázisnak számított a sivatagban a strandbirkózó bajnokság. Újfalvi Lili ezekből kettőt megnyert, Farkas Rajmund pedig szerzett egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy egy ilyen esztendőben mennyire jó lenne, ha valóban megrendezésre kerülne a szerbiai junior világbajnokság.