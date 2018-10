Harminc percnyi kiváló játék kevés volt Fehérváron

A KTE-Duna Aszfalt az Alba Fehérvár vendége volt péntek este az első osztályú kosárlabdabajnokságban, az alapszakasz harmadik fordulójában. Három negyedig tartott a lépést a KTE, a negyedikben azonban felülkerekedett a tavalyi bronzérmes.

Alba Fehérvár – KTE-Duna Aszfalt 81-75 (23-22, 17-16, 21-22, 20-15)

Alba: Cartwright 5, Boykins 12/6, Freeman 12/3, Lóránt 17, Heath 19. Csere: Filipovity 9/3, Peringer 3, Keller I. 2, Bullock 2, Tóth P. -.

KTE: Green 10/3, Wittmann 8/3, Dimics 19/12, Dramicsanin 20/9, Karahodzsics 12/3. Csere: Molnár M. 6, Mészáros M. -, Molnár D. -.

Marko Djeraszimovics egészségügyi okokból nem lépett pályára a mérkőzésen, amely Freeman triplájával kezdődött. A túloldalon Green két büntetővel válaszolt (3–2). Jobban kezdett az Alba, s bár Dimics triplájával még 5–5 volt az állás, a tavalyi bronzérmes viszont az elkövetkezendő két percben kilenc pontot szerzett, míg a KTE kettőt, 14–7 állt a táblán. Dramicsanin hármasával zárkóztak Forray Gábor fiai, Molnár Márton pedig jól szállt be a meccsbe, és a palánk alatti eredményes játéknak köszönhetően a hírös városiak felzárkóztak kettőre (18–16). Lóránt és Peringer kosaraival újfent hét pontra nőtt a különbség, de Green 2+1-es akciójával és Wittmann triplájával a negyed végére egy pontra csökkent a hátrány. (23–22).

Jól kezdték a lilák a második játékrészt, Karahodzsics révén átvették a vezetést, majd Dramicsanin is betalált (23-26). Fej-fej mellett haladt előre a két együttes, a tizenhatodik percben azonban Green és Dimics pontjaival négy pontos előnyt alakítottak ki a vendégek. (31–35). Freeman vezetésével fordítottak a hazaiak (38–35). Dimics harmadik távoliját sem hibázta el (38–38), a hátralévő időben pedig csak egy Bullock-dupla született, a nagyszünetben 40–38-ra vezetett Braniszlav Dzunics csapata.

A térfélcserét követően Lóránt köszönt be, majd Dimics hármasa után Karahodzsics szerzett négy pontot (42–45). Fordított az Alba, de Karahodzsics távolról volt eredményes, nem a kecskemétiek továbbra sem engedték meglépni az előzetesen jóval esélyesebbnek kikiáltott riválisukat (48–48). 52–51-nél a nagyszerűen játszó Dimics szerzett újabb pontokat (52–53). Nagyon kiélezett volt a meccs, és úgy tűnt, hogy egy pontos vezetéssel mehet neki a KTE a negyedik negyednek, Heath viszont még a helyére küldött egy közelit (61–60).

A záró felvonást egy 10–0-s szakasszal kezdte az Alba a záró felvonást, majdnem négy percet kellett várni arra, hogy a vendégek is betaláljanak. (71–61). 75–61-nél úgy tűnt, nagyobb különbséggel is nyerhetnek Lóránték, de a kecskeméti gárda bizonyította, hogy van tartása, s az utolsó percig küzdött. Bár a fordításra már nem volt esély, de egy percig sem adták fel a küzdelmet a Dimics vezérelte kecskemétiek. A mérkőzés végül 81-75-ös hazai győzelemmel zárult.

Forray Gábor, a KTE vezetőedzője: – Gratulálok az Albának, a meccs összképét nézve megérdemelten nyert, bár mi is sokat tettünk azért, hogy győztesként hagyjuk el a pályát, minden túlzás nélkül volt is rá sanszunk. Amit elterveztünk, az három és fél negyeden keresztül meg is tudtuk valósítani. Nehéz dolgunk volt, mert az Alba egy erős, atléta csapat, ráadásul nemzetközi rutinnal is rendelkezik. Ellenfelünk belekényszerített minket olyan támadásokba, amelyeket gyorsan akartunk befejezni, nem megfelelő szögben játszottuk meg a pick and rollokat. Ezekből labdákat szerzett az Alba, meglépett nyolc-tíz ponttal, innen már nem tudtunk visszajönni. A csapatom tartását mutatja, hogy nem estünk össze, ezért dicséret illeti a játékosokat.

Molnár Dániel, a KTE játékosa: – Az egyik kulcsjátékosunk nélkül kellett elutaznunk Székesfehérvárra, ennek ellenére jól kezdtük a mérkőzést és jó mentalitással léptünk pályára. Mind támadásban, mind pedig védekezésben volt néhány buta hibánk, melyeket kihasznált az Alba. Gratulálok a Fehérvárnak a győzelemhez!