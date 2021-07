Harminc év után visszavonul Csorba Gábor, de a focival nem szakít

Harminc éves játékos-pályafutását zárta le az idény nyáron Csorba Gábor a Szabadszállás kapusaként, a sporttól és a labdarúgástól nem szakad el.

Csorba Gábor számára már kiskorában adta magát, hogy valamilyen sportot űzzön, hiszen sportos családban nevelkedett, bár a sportág tekintetében szakított a családi hagyományokkal. – Az édesanyám kézilabdázott, az édesapám kosárlabdázott, én viszont a labdarúgásra adtam a fejem – tekint vissza. – Kisgyermekként kezdtem el focizni a nevelőegyesületemben, a Szabadszállás SE csapatában, Buzási Balázs edzősége alatt. Igazából most, hogy a végén visszatekintek, lep meg engemet is igazán, hogy milyen hosszúra nyúlt a pályafutásom. Hiszen három évtizedet fociztam végig, és csak az idén nyáron akasztottam szögre a futballcsukát és a kapuskesztyűt, legalábbis versenyszinten. Szerencsére a pályafutásom során számos szép sikerben volt részem.

Bár ez a pályafutás nem csak Szabadszálláshoz kötődik, de a hálóőr távolról sem volt vándormadár. – A középiskolás éveimben a Nagykőrösi Toldi ISK-ban játszottam, illetve eltöltöttem négy és fél évet a Kunadacsi KSE csapatában is, de azért a pályafutásom oroszlánrésze a Szabadszálláshoz kötődött.

A Szabadszállás mellett Kunadacs is mindmáig a szíve csücske.

– Az adacsi évek alatt, amelyekre jó szívvel emlékszem vissza, egy alkalommal emlékezetes körülmények között nyertünk bajnoki címet a megye háromban. Felejthetetlen marad az a díjkiosztó, amikor az érmek egy falunap keretében kerültek átadásra, több száz ember előtt. De nem csak ezt az egy érmet őrzöm az adacsi időkből, kijutott még két ezüst- és egy bronzérem is a G. Nagy László vezette csapattal.

Akkoriban a helyi általános iskolában tanított, valamint a Kunadacsi Barangoló újság sportrovatát szerkesztette.

– A legnagyobb sikereket persze Szabadszálláson értem el, ha jól számolom, három arany-, hét ezüst- és két bronzéremmel, valamint a sikereim közé sorolom azt is, hogy 2017-ben egyedüli megyei másodosztályú csapatként feljutottunk az országos főtáblára a Magyar Kupában. A labdarúgó pályafutásom az idei idény végén nem is zárulhatott volna szebben annál, mint hogy az immár megyei első osztályú gárda tagjaként újra megyei kupadöntőt játszhattam. Sajnos ezüstérmesként zártunk. A legjobban a lefújás után bántott a vereség, de előtte is büszke voltam, hogy sikerült döntőbe jutnunk, és utólag is értékes az ezüstérem.

Civilben sem került kibírhatatlanul messze a sport világától, hiszen testnevelő tanár. – Jelenleg a dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában dolgozom testnevelő tanárként, nagyszerű infrastrukturális körülmények között, kiváló közösségben, amelyben a csapatjátékos erényemet tudom kamatoztatni, és amelyben emberileg és szakmailag is megbecsülve érzem magam.

Tanárként a tanítványai előtt sem titkolja a sporttal való kapcsolatát, a sportért való rajongását.

Jól mutatja ezt az a kedves emléke, amely a tavaly elballagott osztályához kötődik, ez az emlék ugyanakkor azt is elárulja, hogy sport tekintetében Csorba Gábort nem csak a futball érdekli. A tanítványai még azt is tudták, hogy a tanár úr szíve melyik kézilabda csapatért dobog. – Attól az osztálytól egy életre szóló ajándékot kaptam búcsúzóul, egy általuk aláírt, nagy méretű bekeretezett MOL-Pick Szeged szurkolói mezt, amely azóta is ott díszeleg a szobám falán.

A diákjait a sportba is mindig igyekezett bevonni. Ezzel kapcsolatos élménye volt, amikor egy volt tanítványával együtt szurkolhattak egy kupadöntőn. Ezt a történetet az teszi igazán érdekessé, hogy a tanár úr később aztán a tanítványát biztathatta egy kupadöntőn. – Egy kunadacsi kötődésű volt diákommal, Máté Zsolttal 2014. május 25-én, egy vasárnapi napon szurkoltuk ki a Puskás Stadionban az Újpest–DVTK Magyar Kupa döntőben a lila-fehéreknek a győzelmet. Ezek fényében leírhatatlan, hogy mit éreztem az idén, amikor az idei kupadöntőben ő saját maga emelhette fel játékosként a serleget a kedvenc együttese mezében. Minden diákomnak pozitív példaként szoktam felhozni Zsolt életútját. Nagyon büszke vagyok rá is, de az összes többi tanítványomra is.

Csorba Gábor álma: Kevesen tudják, de szabadidőmben szoktam szurkolói dalokat is írni. Egy összeállítást küldtem is a szegedi vezetői kézidrukkereknek, akiknek nagyon megtetszettek a költemények, pozitív visszajelzést kaptam tőlük. Nagy álmom válna valóra, ha ezek közül akárcsak egy is elhangozhatna telt ház előtt az új Pick Arénában.

A labdarúgástól ugyanakkor hivatalos minőségében sem szakadni el, hiszen a közelmúltban a játékvezetői pálya rögös útjára is rálépett.

– Még a középiskolás éveim alatt Nagykőrösön szereztem meg a versenybírói, játékvezetői képesítést, de akkoriban még nem működtem. Három évvel ezelőtt azonban egy közös munkahelyen dolgoztam a FIFA kerettagú NB I.-es játékvezetői asszisztensként működő Bornemissza Norberttel, aki beinvitált a kecskeméti játékvezetői csoporthoz, melynek a mai napig is aktív tagja vagyok. Ennek köszönhetően ma már dirigensként is láthatnak a pályán, játékvezetőként és asszisztensként egyaránt. Az utánpótlás mérkőzéseket általában vezetni szoktam, azokon tudom kamatoztatni nevelői céllal a pedagógusi vénámat, míg a felnőtt mérkőzéseken játékvezető asszisztensként működöm közre. Hálás vagyok a dömsödi iskolavezetésnek azért, hogy rendkívül rugalmas módon, empatikusan, segítőkészen állnak hozzá a sportéletemhez, így tudtam hétköznapi fordulókban is játékosként vagy játékvezetőként tevékenykedni, ugyanis az idei esztendőben nagyon sok hétközi mérkőzés volt a járványhelyzet miatt.

Egyeztetésre nem csak a tanári pálya és a sport közt van szükség, hanem a sport terén is, ütközések ugyanis ott is előfordulhatnak, ha valaki egyszerre több vasat tart a tűzben. – Idén május 19-én egy szerdai nap folyamán asszisztens voltam a délutáni 17 órára kiírt Kerekegyháza II.-Izsák megye II. osztályú mérkőzésen, miközben a Megyei Kupa első fordulójában aznap 18 órára volt kiírva a Szabadszállás–Akasztó meccs. Utóbbira a hazai oldalon beírtak játékosként a jegyzőkönyvbe, mivel csak egy kapusunk volt. A kereki mérkőzés után csörgött a telefon, a vonal másik végén Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója közölte, hogy azonnal menjek, mert a 10. percben megsérült Nagy Róbert, az első számú kapus, és be kellene állni a helyére. A közlekedési szabályokat betartva, viszont időt spórolandó játékvezetői szerelésben siettem lóhalálában a kupameccsre. A szünet végére már oda is értem, az asszisztensi szerelésemre ráhúztam a kapusmezt, felvettem a sípcsontvédőt, a kapuskesztyűt, lejelentkeztem a játékvezetőknél, majd beálltam és rögtön két bravúros védést mutattam be, amit a közönség tapssal, Laci bá pedig kalapemeléssel, pontosabban az ő esetében sapkaemeléssel honorált.

Végül kapott gól nélkül lehoztuk a mérkőzést és továbbjutottunk.

Ha a játékkal már fel is hagyott, továbbra is több vasat tart a tűzben, hiszen ma már edzőként is működik. – 2014-ben végeztem el a Grassroots C licenc edzőképző tanfolyamot, és az utánpótlás területén tevékenykedtem már a Bozsik-programban, Ágasegyházán. Jelenleg asszisztens edzői feladatokat látok el Szabadszálláson igyekszem segíteni Pandur László szakmai igazgatónak és Sümegi József pályaedzőnek. Elsősorban a szervezési feladatokban, technikai dolgokban, háttérmunkákban veszem ki a részemet, de edzőként is vannak terveim.

És vajon az, aki ennyi szálon kötődik a labdarúgáshoz, mit csinál, amikor akad egy kis szabad ideje? Hát focizik. – Heti két alkalommal szokott összejönni egy csupa szív, jó humorral megáldott társaság, a szabadszállási Barátok FC kispályás focicsapat, melynek jómagam is tagja vagyok, és a kerekegyházi focibarátokkal kiegészülve nagyon jó kedélyű, izgalmas mérkőzéseket szoktunk játszani egymás közt, majd utána a harmadik félidőben pedig a törzshelyünkön szoktuk jó hangulatban kivesézni az aktuális dolgokat.