Harcos meccset nyert meg Lajosmizsén a Bácsalmás

Érdekes mérkőzést, nagy csatát ígért a megyei első osztályú bajnokság 29. fordulójában – a tizenöt csapatos mezőnyben – a 12. Lajosmizse és a 8. Bácsalmás összecsapása. A nagy csata meg is valósult, a találkozó legnagyobb és leginkább formabontó „érdekességéről”, a mentő megérkezéséről azonban ezúttal szívesen lemaradtak volna a nézők és az érdekeltek is.

Rögtön a kezdés után szöglethez jutott a hazai csapat, a beívelést követően a kifejelt labdát Palotai lekezelte, majd kissé balról, 28 méterről, jobbal brutális lövést eresztett meg a bal felső sarok irányába, Tóth Dániel bravúrral védett. Hét percre rá Halasi küldött meg jobbról, 14 méterről, félmagasan egy veszélyes löketet, Tóth ezúttal is résen volt. Az első negyedórában a mezőnyben kiegyenlített volt a játék, a kapu előtt azonban veszélyesebb volt a hazai csapat. Kiss László viszont éppenséggel nem tűnt veszedelmesnek a 15. percben, amikor szinte észrevétlenül lopta a jobb oldalon a távolságot, addig-addig, hogy végül jobbal a labdának alápörgetve, amolyan Tőröcsik Andrást idéző módon a kapu hosszú sarkába emelt, 1–0. Igyekezett fokozni a tempót a Bácsalmás, az első igazi helyzetből sikerült is egyenlítenie. Figura nagy bedobását Plichta fejelte tovább az ötös előtt, Zsoldos pedig három méterről stukkolta a kapuba a labdát, 1–1. Két percre rá Velez ívelt át jobbról a hosszú oldalra, a berobbanó Plichta az ötös sarkáról fejelt, Házi nagyot védett. A 30. percben Halasi tekert több csel után jobbal nem sokkal a kapu mellé. Az utolsó negyedórában helyzeteket nem alakítottak ki a csapatok, csak férfiasan küzdöttek.

Sokáig a második játékrészben sem változott a játék képe, a küzdelem heve mit sem csökkent, a kapuk azonban nem forogtak veszélyben, bár az első tíz percben komoly vendégfölény alakult ki.

A 68. percben Halasi csinált meg több cselt a vendégek 16-osán belül; hét méterről lőtt, de éppen a lövés sikeredett gyatrára. A 73. percben a vendégvédelem adogatott a 16-osa előterében. A szemfüles Halasi elcsípte a labdát, kapura tört, Zsoldos azonban három méterrel a tizenhatos előtt buktatta. A játékvezető sárga lapot mutatott fel a védőnek, a szabadrúgásból Kiss László tekerte a labdát kapura, a léc alá tartó pettyest Tóth Dániel bravúrral ütötte szögletre.

Ebben az időszakban már a hazai csapat nyomott jó tíz perce egyre határozottabban, majd eljött a 76. perc, amikor megváltozott az egész meccs képe, hangulata. Akkor Velez ívelt be a védelmi vonal mögé, Plichta berobbant a 16-oson belülre, elfejelte a labdát a kapujából kirontó, menteni akaró Házi mellett,

Házi azonban a kiinduláskor felvett lendületét fékezni nem tudván óriási erővel repült bele a bácsalmási játékosba. A nézőtéren is lehetett hallani egy félelmetes reccsenést, és Plichta elterült a földön.

Dermesztő percek következtek. Utólag a bácsalmási edző, Teslic Igor elmondta, hogy Plichtának az arca és a szája sérült, alighanem egy-két foga is kitört, valamint a nyelvét is lenyelte, Zmukic Dragan és Szabó Attila azonban példás gyorsasággal reagált a vészhelyzetre. Hamarosan megérkezett a mentő is, és beszállították a kecskeméti traumatológiára a játékost.

A jó negyedóra kényszerszünet utáni maradék játékidő először is egy Házinak felmutatott piros lappal, majd egy a vendégek javára megítélt 11-essel indult. Zmukic állt a labda mögé, félmagasan a kapu bal oldalába tartó lövésébe a kiállítás után kapusmezbe öltöző Árva Zsolt beleért ugyan, de hárítani nem tudott, 1–2. A 84. percben egymás után két nagy lövést is hárított a kapuba kényszerült játékos-edző, a harmadik löket azonban, amit Zmukic eresztett meg tizennégy méterről nagy erővel laposan a kapu bal oldala irányába, már a hálóban kötött ki. Az utolsó percekben nagy erőfeszítéseket tett a szépítés érdekében a Lajosmizse, erőfeszítéseiket azonban nem koronázta siker.

Mindkét csapat nagyot harcolt, a Bácsalmás megérdemelten győzött, ugyanakkor a Lajosmizse sem érdemelt vereséget.

Árva Zsolt: – A vendégcsapat játékosának sajnálatos sérülése meglehetősen rányomta a mérkőzésre a bélyegét, ezúton is kívánjuk, hogy minden komplikáció nélkül felépüljön és mihamarabb visszatérhessen a pályára. A meccs előtt azt ígértem, hogy harcosok leszünk, ez valóra is vált. 1–1-nél meg is voltak a lehetőségeink, amelyek közül a legnagyobb az volt, amikor a vendégek utolsó embere felrúgta a kilépő játékosunkat. A játékvezető véleményem szerint nem a megfelelő színű lapot mutatta fel neki. Az sorsdöntő pillanat volt, ugyanis a játéknak abban a periódusában eldönthettük volna a mérkőzést. Azt követően, hogy a sajnálatos eset után Házi Imrét kiállította a játékvezető, és a vendégek a büntetőt értékesítették, kinyíltunk hátul. Már benne volt a játékban az, hogy lesz még egy eredményes kontrája a Bácsalmásnak. Büszke vagyok a csapatomra attól függetlenül, hogy ma vereséget szenvedtünk, mert tartásból jelesre vizsgáztunk. Hozzá kell tennem, hogy a játékvezető sípja akkor is néma maradt, amikor egy vendégjátékos kézzel ért bele a labdára a saját 16-osán belül. Erre nem tudok mit mondani. Így aztán a mérkőzésre hiába készültünk, a mérkőzésen hiába dolgoztunk.

Teslic Igor: – A mi sikerünket hozta a mérkőzés, de a győzelmünket beárnyékolja, hogy Plichta Dominik súlyos sérülést szenvedett. Reméljük, hogy rendben lesz, és majd csak akkor tudunk igazán örülni ennek a győzelemnek. Ma küzdelmes mérkőzést játszottunk egy szűk pályán, így főleg az ívelések domináltak. Megérdemelten nyertünk, mert több gólszerzési lehetőséget dolgoztuk ki. Reméljük, hogy a hátralévő két fordulót ki tudjuk húzni most már újabb sérülések nélkül.

Lajosmizsei VLC–Bácsalmási PVSE 1–3 (1–1)

Lajosmizse, vezette: Kaszala Mihály (Geleta Mihály, Révész Norbert)

Lajosmizse: Házi – Orlov, Palotai, Halasi, Árva, Kiss L., Rapi, Bán, Dóka Z., Kovács József, Menich (Cserni 78.). Játékos-edző: Árva Zsolt.

Bácsalmás: Tóth D. – Lipták, Zmukic (Barth 96.), Zsoldos, Körmöci (Benkő 65.), Szádeczky, Velez, Plichta (Kovács Jácint 78.), Figura, Szabó A., Hajrulovic. Edző: Teslic Igor.

Gól: Kiss L. a 15., illetve Zsoldos a 25., Zmukic a 77. és 84. percben.

Sárga lap: Árva 33., Kiss L. 53., illetve Zsoldos 73.

Kiállítva: Házi a 77. percben.