Harcos meccset nyert a Kecskeméti LC a Bácsalmás ellen

A hat forduló után öt megszerzett ponttal a 11. helyen álló Kecskeméti LC a hét egységgel a 8. helyen tanyázó Bácsalmást fogadta a megyei első osztályú bajnokság 8. fordulójában. Aki szoros, végig kiélezett mérkőzést várt, az nem csalatkozott. Aki hazai győzelmet, az sem.

Enyhe hazai fölénnyel indult a találkozó. A 9. percben Bozsik tekert középre a jobb oldalról egy szögletet, Koncsok csak beleérni tudott a labdába, a hosszú oldalon Major három méterről reflexszerűen fejelt bele a játékszerbe, az a jobb alsó sarok mellett hagyta el a játékteret. Hat percre rá balról érkezett egy passz Gaálhoz, ő még mindig balról, 15 méterről lőtt, a labda centiméterekkel kerülte el a hosszú sarkot. A 22. percben Szűcs adott be jobbról, Gaál átvette labdát, majd jobb külsővel nyeste meg ravaszul a játékszert, de az a léc fölé tekeredett. Egy percre rá Gaál tört be a 16-oson belülre, elesett, a játékvezető pedig – némi meglepetésre, no nem mindenkiére – a 11-es pontra mutatott, nagyjából éppen akkor, amikor a továbbvitt akció végén visszajött a felső lécről a labda.

Bozsik állt oda a büntetőponthoz, és a jobb alsó sarokba vágta a labdát, 1–0.

A 29. percben vendég részről reklamáltak büntetőt, amikor Crkvenjakov esett el nem messze az ötös sarkáról. Ápolást kaphatott, büntetőt nem. Egy percre rá Snyehola tekert kapura, Kormos másodszorra mentett. A 38. percben Major passzát követően Csordás eresztett meg balról, 12 méterről, éles szögből egy életerős bombát, a labda a keresztlécről pattant vissza, Szűcs ismétlése elkerülte a jobb alsó sarkot. Két percre rá Szádeczky eresztett meg egy nagy bombát jobbról, 25 méterről, a lefelé csapódó labdát Kormos szögletre ütötte. Az eredmény az első játékrészben már nem változott. A kecskeméti csapat egygólos előnnyel, a Bácsalmás pedig három sárga lappal a birtokában vonulhatott pihenőre az egyébként nem sportszerűtlen első negyvenöt perc zárása után.

A második játékrész hazai góllal indult. Gaál passzolt be jobbról a kapu elé, Bozsik pedig nyolc méterről, középről a jobb alsó sarokba vágta a labdát, 2–0. Ha valamiről hallani sem akart Teslic Igor, a vendégek edzője, az az volt, hogy eldőlt volna a meccs. Űzte-hajtotta tovább a csapatát. Az 53. percben szabadrúgáshoz jutottak a vendégek, jobbról, 18 méterről. Velez nagy bombát eresztett meg a jobb alsó sarok irányába, a labda azonban a kapufán csattant. Hat percre rá Balázs Emil tört előre, egy kényszerítő után visszakapta a labdát, bent nem érkezett senki, így jobbról, 12 méterről, éles szögből lőtt, Koncsok bravúrral mentett. Öt percre rá Lipták ívelte be a védők mögé a labdát, Szádeczky befutotta, cimbalomszögből nagy lövést adott le, a labda azonban fölé elsuhant a hosszú fölső sarok fölött.

A 70. percben Patvaros tört előre középütt ellenállhatatlanul, kitette a labdát jobbra Szűcsnek, aki 15 méterről megcélozta a hosszú alsó sarkot, a labda a kapufáról pattant ki. Két percre rá egy vendégbeadást követően a hazai kapus mentés közben Mácsaival ütközött, a játékvezető a 11-es pontra mutatott. Zmukic a bal alsóba lőtte a labdát, 2–1. Felcsillant az egyenlítés reménye a vendégek előtt, igazi mezőnyfölényt azonban nem bírtak kialakítani.

A 87. percben Velez lőtt balról, harminc méterről, Kormos vetődve fogta a labdát.

A lapok gyűjtésére a 90. percben tette fel Balázs és Crkvenjakov a koronát, előbbi piros, utóbbi sárga lapot kapott, miután kölcsönösen megrúgták egymást. A játékvezető négy percet hosszabbított. A 94. percben Lipták előreívelése után két stukkolást követően Crkvenjakov lőtt fölé. A 95. percben Szádeczky léc alá tartó fejesét fogta Kormos, utána pedig már jobbal ünnepelhettek a hazaiak, hiszen harcos, kemény mérkőzést sikerült megnyerniük.

Nagy Lajos, a Kecskemét edzője: – Nagyon örülök a győzelemnek, meg is érdemelte a csapat. Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben, ennek ma végre meglett az eredménye, és ez jó kiindulási alap a közeljövőre nézve. Ma úgy-ahogy ki tudtuk használni a helyzeteinket, bár ma is sokat hagytunk ki, lőttünk két kapufát is, de azon kell dolgoznunk, hogy javítsuk a helyzetkihasználást. A Bácsalmás kemény csapat, erre számítottunk is, de ma felvettük velük a kesztyűt, és már agresszivitásban is megfelelő szinten voltunk. Játéktudásban pedig véleményem szerint ma jobbak voltunk a vendégeknél, így gratulálok a saját csapatomnak.

Teslic Igor: – Enerváltan kezdtük a mérkőzést, ahhoz párosult egy nem csúcsformában lévő játékvezető, aki alaposan megszórt bennünket sárga lapokkal. Közvetlenül nem befolyásolta a mérkőzést, de a játékosok koncentrációja ráment arra, hogy folyton a játékvezetőssel foglalkozzanak, hiába emelem ki mindig nekik, hogy ez tilos. Ezzel együtt nagyon távol jártunk azoktól a dolgoktól, amiket megbeszéltünk, és amiket elterveztünk. Ennél több jó egyéni teljesítményre van szükség ahhoz, hogy idegenben pontot vagy pontokat tudjunk szerezni. Dolgozunk, hálistennek a sérültjeink most már rendbe jöttek, remélem, hogy teljes kerettel tudjuk várni a Kiskunfélegyházát, és azon leszünk, hogy otthon tartsuk a három pontot.

Kecskeméti LC–Bácsalmási PVSE 2–1 (1–0)

Kecskemét, 120 néző, vezette: Allaga Iván (Bányai Dorottya, Ottenthál István)

Kecskeméti LC: Kormos – Csordás (Kovács D. 82.), Balázs, Bálint, Patvaros, Gaál (Ónodi 92.), Szűcs, Kőrös, Módra (Zsoldos L. 83.), Bozsik, Major (Fekete 70.). Edző: Nagy Lajos.

Bácsalmás: Koncsok – Lipták, Zmukic, Körmöci, Szádeczky, Snyehola (Velez 46.), Benkő (Cs. Tóth 76.), Figura (Mácsai 63.), Crkvenjakov, Zsoldos Á., Nagy Z. Edző: Teslic Igor

Gól: Bozsik a 24. és a 46., illetve Zumkic a 73. percben.

Sárga lap: Major 18., Módra 40., Csordás 51., Kormos 74., Bozsik 93. illetve Figura 13., Szádeczky 27., Benkő 32., Nagy Z. 50., Crvenjakov 90.

Kiállítva: Balázs a 90. percben.