Harcos meccsen győzött a KTE Jászberényben

Negyedik mérkőzésén a harmadik győzelmét szerezte meg a KTE-Duna Aszfalt a férfi első osztályú kosárlabda bajnokságban, Forray Gábor tanítványai egy küzdelmes mérkőzésen Jászerényben arattak értékes győzelmet.

A hazai Miller és Aleksandrov pontjaival kezdődött a JKSE–KTE-Duna Aszfalt bajnoki találkozó szombaton este, majd Derasimovic gyors, és a csapatot szép számban elkísérő kecskeméti szurkolók számára nagy örömöt okozó válaszaival 4–4-re módosult az eredmény. Wittmann triplájával és kettesével sikerült meglépniük a vendégeknek a negyed derekán, 8–13, majd Derasimovic is betalált kintről, 8–18-nál időt kértek a hazaiak. A különbség azonban tovább nőtt: Lewis kettesével, 11–24-gyel zárult az első tíz perc. Révész kezdte meg a pontgyártást a folytatásban, és társultak mellé többen is, így pillanatok alatt 11–30 állt már a táblán. Eztán viszont egy 8–0-ás futással visszajött a meccsbe a Jászberény. Forray vezetőedző magához rendelte fiait, hogy rendezze a sorokat. A tíz pont körüli differencia állandósulni látszott, de Brbaklic és Pantelic trojkái hozták lendületbe a berényieket, és a nagyszünetre feljöttek 38–42-re.

Wittmann pontokkal indult a harmadik etap, majd Djurasovic hintett be egy trojkát, 40–49. A lendület alábbhagyott, és Miller vezényletével megkezdte a zárkózást a hazai csapat, 48–52. Karahodzics megdobta már-már szokásos hárompontosát (48–55), ám a jászságiak szívósan küzdöttek, és nem engedték elhúzni a Kecskemétet, 56–61-es állással indulhatott az utolsó felvonás. Felváltva estek a kosarak, és mikor már a hazaiak közel álltak volna az egalizáláshoz, akkor Wittmann és Cleveland triplái hűtötték le a kedélyeket, és módosították 65–73-ra az eredményt. Derasimovic is csatlakozott hozzájuk, erre gyorsan időt kért válaszlépésként a Jászberény. Nem törte meg a lila-fehér lendületet: Karahodzics második hármasával tíz pontra hízott a KTE-Duna Aszfalt előnye, 69–79. A maradék időben némileg kozmetikázott az eredményen a JKSE, de végül megérdemelten nyert a kecskeméti alakulat 78–85-re.

– Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, ugyanakkor köszönjük a kecskeméti szurkolótábornak, hogy ezúttal is sokan elkísértek bennünket – nyilatkozta a lefújást követően Forray Gábor, a hírös városiak vezetőedzője. – A Jászberénynek is jár a gratuláció, mert jól játszottak. Úgy kezdtünk, ahogy elterveztük, kottából játszottunk. Nagy előnyre tettünk szert, és elkezdtünk picit lazítani a második negyedben. A JKSE ritmust fogott, a közönségük is begerjedt, és visszajöttek a meccsbe. Tanulság ez számunkra, hogy végig muszáj koncentrálnunk. A csapat karakterét, erejét mutatja, hogy hullámvölgyből fel tudtunk állni, és aztán éretten játszottunk, jól döntöttünk a fontos pillanatokban. Most ér igazán sokat, hogy az előző fordulóban meg tudtuk verni az Albát. Megyünk tovább, készülünk a pénteki, Körmend elleni meccsre!

Jászberényi KSE–KTE-Duna Aszfalt 78–85 (11–24, 27–18, 18–19, 22–24)

JKSE: Staten 12, Mészáros 6, Miller 20/3, Aleksandrov 16/6, Pantelic 9/3, Brbaklic 9/3, Reed 6, Ruják -. Vezetőedző: Nikola Lazics

KTE-Duna Aszfalt: Wittmann 21/6, Cleveland 11/3, Djurasovic 7/3, Derasimovic 20/6, Karahodzics 17/6, Révész 4, Lewis 5/3, Vukcevic -, Kucsera -. Vezetőedző: Forray Gábor.