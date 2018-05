Harcos meccsen döntetlen született Lajosmizsén

A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójából elmaradt mérkőzést pótoltak május 1-én, Lajosmizsén. Az óriási csatát hozó mérkőzésen drámai finisben alakult ki a döntetlen.

Hogy mi volt várható az előjelek alapján? Szép játék helyett görcsös csatát hozó mérkőzés. Be is jött. Tudható volt, hogy mindkét csapat szeretne följebb kerülni a tabellán, hogy mindkét gárdából legalább fél csapatnyit ki lehetett volna állítani a kezdés előtt a hiányzó kulcsjátékosokból, és hogy mindkét csapat mérkőzést játszott az elmúlt hétvégén, a Mizse három, az Akasztó pedig két napja, ami ezen a szinten meglehetősen szokatlan igénybevételt jelent.

Az első helyzet a hazai kapu előtt alakult ki, a 4. percben vendégszöglet után Kerekes tiszta helyzetből, 15 méterről, középről lőhetett, Sajó azonban mentett. Három percre rá a hazai Juhász cselezett ki két vendégvédőt, jobbról, 15 méterről hatalmas bombát küldött meg a hosszú fölsőre, Németh ujjheggyel fölé tolta a labdát. Újabb három percre rá Kerekes került helyzetbe, kapura perdítését azonban a hazai hálóőr, Varga hárította. Ismét három minutum elteltével Kiss László lőtt 25 méterről a bal alsó sarok mellé. Ezt követően ziccerek jó ideig nem alakultak ki, inkább – a helyenként görcsös – küzdelem, hajtás dominált. A 35. percben a hazai 16-oson belül pattogott ide-oda a labda, helyzetet kialakítani azonban nem sikerült a vendégeknek, egy percre rá Kiss László négy védővel a nyakán tudott megereszteni egy lövést, labdája a bal alsó sarok mellé ment. A 38. percben Árva ívelt be szabadrúgást jobbról, Rapi megcsúsztatta a labdát, Szécsényi azonban nagy helyzetben nem találta el a pettyest.

A második játékrész nyolcadik percében Kósa hibáját követően Kiss László indulhatott meg az ajándéklabdával, ám húsz méterről fölé lőtt. Egy percre rá Bánszki adott be a másik oldalon, jobbról, Varga kiindult a beadásra, Sajó azonban beleért a labdába, annyira szerencsétlenül, hogy az a kapu közepébe pattant. 0–1. Egy percre rá Palotai jobb oldali beívelését követően Juhász bombaként robbant be a kapu elé, iszonyatos erejű fejese azonban nem a bal felső sarokban kötött ki, hanem kipattant a keresztlécről. Ezt követően egyre sikeresebben dugta el a labdát az Akasztó, helyenként tetszetős támadásokat is vezettek. A 62. percben egy ártalmatlan szituációban Nagy Ferenc és Turancsik egyszerre próbáltak meg tisztázni, de olyan szerencsétlenül értek a labdához, hogy az Csorba elé pattant. Ő nagy lendülettel rávezette Némethre, és a bal alsóba helyezett volna, az akasztói hálóőr azonban óriási bravúrral még bele tudott érni a labdába, így elmaradt a gól. Továbbra sem ment a játék a Mizsének, ennek ellenére egyre elkeseredettebb küzdelmet folytattak azért, hogy legalább nyomást gyakoroljanak a vendégek kapujára. Ennek ellenére a 89. percben Kerekes lábában volt a meccslabda. Egy kontra során Csoba ugratta ki remek ütemben, ő azonban tíz méterről a bal alsó sarok mellé lőtt. Mivel meglehetősen sokat állt a játék, a játékvezető hat perc hosszabbítást jelzett. Ez a hat perc gyakorlatilag kiszorítósdit hozott, a hazaiak gyömöszölték előre a labdát, a vendégek pedig el a kaputól jeligével próbálták kihúzni a mérkőzést. Jellemző jelenet volt, amikor Kiss szögletére a hazai kapus, Varga is fölment, egyébként hiába. Végül aztán a hosszabbítás hosszabbításában, amikor a vendégek már rég a lefújást reklamálták, a jobb oldalon Sajó elé került a labda, a beadása Kiss Lászlót találta meg, aki tíz méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 1–1.

0–0-s döntetlen esetén alighanem mind a két csapat elégedett lett volna, így viszont, hogy a sírból hozták vissza az egyik pontot, a hazai gárda úgy ünnepelhetett, mintha kupadöntőt nyert volna, a vendégek pedig úgy el voltak keseredve, mint aki kupadöntőt veszített.

Lajosmizsei VLC–Akasztó FC 1–1 (0–0)

Lajosmizse, 200 néző, vezette: Kiss Anikó (Ézsiás Gábor, Rádi Gábor)

Lajosmizse: Varga – Rapi, Csorba (Cserni 68.), Fekete, Árva, Szécsényi (Kovács J. 50.), Kiss L., Sajó, Dóka Z. (Szabó Sz. 63.), Palotai, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Akasztó: Németh – Bánszki, Nagy F., Kerekes (Fekete A. 89.), Csoba (Szabó A. 92.), Juhász, Turancsik (Fésüs 81.), Biber J. (Gyenizse 71.), Kósa, Bende, Biber T. Edző: Szrenkó István

Gól: Kiss László 96., illetve Sajó (öngól) 53. perc.

Sárga: Sajó 60., Kiss L. 83., illetve Biber t. 65., Bánszki 91., Németh 96.