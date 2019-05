Harcos ellenfél jön Tiszakécskére

Az NB II.-es bajnokság 36. fordulójában a kiesés ellen menekülő Balmazújvárost fogadja a Tiszakécske. A vasárnapi találkozó 17 órakor kezdődik.

Új edzővel, Simon Antallal fejezi be a 2018/2019-es bajnokságot a Duna Aszfalt Tiszakécske VSE csapata. A mester eddig kétszer ült a kispadon, egyszer pedig a lelátóról figyelte az eseményeket. A tréner legutóbb május 1-jén irányította a csapatot, a Budafok elleni idegenbeli találkozón, ahol 1–0-ra kikapott együttese.

– Egy olyan csapattal találkoztunk, amely hasonló pozícióban van, mint mi, és a céljaik is hasonlóak – mondta Simon. – A középpályán folyt elsősorban a játék, tipikus egygólos találkozó volt, amiből nem mi jöttünk ki jól. Sajnos a kaposvári mérkőzésen Sváb Dani és Csáki Robi is megsérült, a támadók közül pedig Károly Bálint kapott rúgást a lábára. Az egyébként is sérüléssel megtizedelt csapatunkból így újabb alapemberek estek ki. Ettől függetlenül a pályára lépő játékosok mozgósították a bennük lévő energiákat, de ez most csak ennyire volt elég. Bízunk abban, hogy a hátralévő mérkőzéseken eredményesebben tudunk szerepelni.

Vasárnap a bennmaradásért küzdő Balmazújváros látogatott Tiszakécskére.

– A bennmaradásért folytatott küzdelem megtöbbszörözheti egy csapat erejét. Ebben az osztályban nincs lefutott mérkőzés, amit jól bizonyít, hogy az NB I.-be igyekvő Vasas hosszú veretlenségi szériáját a Mosonmagyaróvár megszakította. Harcos ellenfél vár ránk vasárnap, de a harcosságot mi is szeretnék felvonultatni, és ponttal vagy pontokkal zárni a találkozót – hangsúlyozta Simon Antal.

Az NB II. állása

1. ZTE FC 35 22 7 6 65–38 73

2. Kaposvár 35 18 11 6 53–38 65

3. Gyirmót 35 19 4 12 71–47 61

4. Vasas FC 35 17 10 8 68–55 61

5. Budaörs 35 19 3 13 57–40 60

6. Békéscsaba 35 17 9 9 52–38 60

7. Soroksár SC 35 16 5 14 58–55 53

8. Nyíregyháza 35 14 10 11 50–43 52

9. Kazincbarcika 35 14 8 13 53–47 50

10. ETO FC Győr 35 14 7 14 54–45 49

11. FC Csákvár 35 11 16 8 55–53 49

12. Vác FC 35 11 13 11 44–45 46

13. Dorogi FC 35 10 12 13 50–51 42

14. Budafoki MTE 35 12 5 18 44–58 41

15. Tiszakécske VSE 35 8 15 12 32–50 39

16. BFC Siófok 35 9 11 15 41–51 38

17. Balmazújváros 35 7 10 18 26–48 31

18. Mosonmagyaróvár 35 6 13 16 34–54 31

19. Ceglédi VSE 35 7 8 20 33–64 29

20. Monor 35 6 9 20 45–65 27