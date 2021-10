Halasra látogat a listavezető

A hétvégén a feléhez érkezik a megyei első osztályú bajnokság őszi idénye, ugyanis a csapatok 13 körös idényben a 7. forduló mérkőzéseit vívják meg.

Ezt ne hagyja ki! Megalázó vereséget szenvedett Fekete-Győr András és Jakab Péter

Szombat, 15.00

Tiszakécskei LC II.–Harta SE

Tiszakécske, vezeti: Tihanyi Gábor (Kócsó Tibor, Tóth Kitti)

Bagi Gábor, a Tiszakécske II. edzője: – Hazai pályán javítanunk kell a Kiskunfélegyháza elleni, két héttel ezelőtti kudarc után, bár a játék képe azon a mérkőzésen nem azt mutatta, mint amilyen eredmény született. A Kecel elleni, múlt heti találkozónkon sem olyan eredmény született véleményem szerint, ami a játék képe alapján elvárható lett volna, ugyanis ott döntetlen lett az eredmény, de rengeteg helyzetet kihagytunk. Nyolcvan százalékban mi birtokoltuk a labdát, mégis csak egy pontot tudtunk szerezni. Remélem, hogy a Harta elleni mérkőzésen nem csak a helyzetek kidolgozásában fogunk ma délután jeleskedni, hanem ki is használjuk azokat. Ebben az osztályban van néhány csapat, a Kiskunfélegyháza, a Jánoshalma és a Kiskőrös is, akik ha jó napot fognak ki, kiemelkednek a mezőnyből. A többi csapat ki-ki meccset játszik egymás ellen. Mi sok helyzetet dolgozunk ki, de sajnos sok esetben nem tudjuk az i-re a pontot feltenni. A játékunkon nem kell változtatni, mert azzal nincs gond, csak góllal kell befejezni a támadásainkat, és akkor nem lesz semmi probléma.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kiskőrösi LC

Kiskunhalas, vezeti: Polyák Attila Péter (Aradi Csaba, Tóth István)

Agócs Zoltán, a Kiskunhalas edzője: – Tisztában vagyunk a Kiskőrös játékerejével. Sajnos a felkészülésünket hátráltatja a sok sérülés. A másik gondunk, hogy sok futballistánk tanul a felsőoktatásban, emiatt az edzéslátogatottságunk visszaesett. Nehéz dolgunk lesz, de megpróbálunk eleget tenni önmagunk elvárásainak, illetve sikerrel képviselni a kiskunhalasi focit.

Füleki Antal, a Kiskőrös edzője: – Nehéz mérkőzésre számítunk, mert kollégámat ismerve biztos vagyok benne, hogy ebből a fiatal csapatból is megpróbálja a legtöbbet kihozni. Több ellenfélnek már meglepetést is okoztak. Komolyan készülünk rájuk, mert szeretnénk mindenképpen nyerni.

Kecskeméti LC–Kalocsai FC

Kecskemét, vezeti: Nemes Attila (Balogh II. Zoltán, Weil Levente).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Ami a sérültjeinket illeti, új szerencsére nincsen, azzal azonban sajnos már jó ideje együtt kell élnünk, hogy Récsei Péter, Maczelka Gábor és Varga Mihály keresztszalag-szakadás miatt nemhogy a műtétre, hanem egyelőre a műtétje kitűzésének az időpontjára vár. Pozitívum ugyanakkor, hogy Patvaros Zsolt visszatérhet az eltiltásból. Ő egy igazi vezéregyénisége a csapatnak, örülök, hogy végre újra számolhatok vele, nagy szükség lesz rá. Eddig jórészt élcsapatokkal játszottunk. Az jó, hogy nem fociztak le minket a pályáról, mindenkivel sikerült pariban lennünk, csakhogy a pontjaink eddig nem nagyon gyarapodtak. Az idén egy kicsit mást játszunk az előző évekhez képest, többet játszunk előre, ennek megfelelően több helyzetet is dolgozunk ki, a nagy problémánk az, hogy azokat egyelőre túl nagy százalékban hagyjuk ki. A helyzetkihasználás hatékonysága a kulcsa annak, hogy végre megkezdjük a pontok gyűjtését. Ez az, aminek a terén már ma délután, a Kalocsa elleni mérkőzésen szeretném látni a javulást. Két hazai mérkőzésünk következik, ezeken nem szórhatjuk el a pontokat. Abban reménykedem, hogy ma délután most már nem én magyarázkodom, hanem a tetteink beszélnek helyettem. Remélem, hogy a szurkolóink előtt, akiket ezúttal is várunk a Műkertvárosi pályára.

Vasárnap, 15.00

Akasztó FC–Kiskunfélegyháza

Akasztó, vezeti: Hagymási Attila (Markó László, Tóth István)

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Sajnos nem úgy alakult az utolsó két mérkőzésünk, ahogy szerettük volna, mindkét alkalommal alul maradtunk egy góllal. Nagy problémánk van a helyzetkihasználással. Az edzéseken így erre fektettük a legnagyobb hangsúlyt, mert ilyen százalékkal nem lehet kihagyni a helyzeteket. Tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk a Félegyháza ellen, de az elfogadható eredmény a győzelem. Az első négy meccsünk jól sikerült, és szeretnénk elfeledtetni az utolsó kettőt. Itt a lehetőség a fiúknak a javításra. Egész héten tehát azon dolgozunk, hogy rendbe tegyük a csapatot és hazai pályán több gólt rágjunk, mint az ellenfél.

Jánoshalmi FC–Kecel FC

Jánoshalma, vezeti: Geleta Mihály (Szabó Laura, Csorba Gábor

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Bizakodva készülünk a hétvégi találkozóra, hiszen az elmúlt fordulóban rangadót nyertünk Kiskunfélegyházán. Ez nagy fegyvertény volt. Az öltözőben is remek volt a hangulat a diadal után. Úgy érzem, kezd összecsiszolódni a brigád, többek között egy ilyen rangadón elért siker tudja a legjobban összekovácsolni a fiúkat. Csapatunk átalakult a nyár folyamán, többen magasabb osztályba igazoltak, helyükre érkeztek új játékosok. Külön szeretném kiemelni, hogy három fiatal is lehetőséget kapott az elmúlt héten, akik megállták a helyüket. Idő kell még nekik, de hosszú távon a csapat hasznára lesznek. Hála Istennek sérültjeink felépültek. A Kecelt ismerjük, hiszen évről évre egy jó kis összeszokott csapat benyomását keltik. Régóta a megyei bajnokságban játszanak, így jelentős rutinnal is rendelkeznek. Hazai pályán egyértelműen nem lehet más célunk, mint a három bajnoki pont bezsebelése.

Bácsalmási PVSE– Lajosmizsei VLC

Bácsalmás, v.: Tóth Róbert (Bán Kristóf, Herczeg Róbert)

Teslic Igor, a Bácsalmás edzője: – Két győzelem után azt várná az ember, hogy teljes önbizalommal és nagy elánnal készülünk a hétvégére, ami igaz is, csak az a baj, hogy nagyon sok a sérültünk. Nagyon sok függ attól, hogy a sérültjeink felépülnek-e. Természetesen hazai pályán – főleg két ilyen komoly eredmény után – csakis a győzelem az elfogadható.

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Kemény csatára számítunk Bácsalmáson. Az eredményeik szerint is tiszteletet érdemelnek, nagyon masszívan védekeznek és a kontralehetőségeiket, vagy pedig az egyéb szituációkat hatékonyan oldják meg. Erre készülünk, de pontot szeretnénk szerezni természetesen.