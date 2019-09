Hajagos Máté a világ legjobb freestylerei közt

Bugac számos hírességet adott már a világnak. A falu újabb tehetsége, Hajagos Máté, aki hatszoros magyar bajnok freestyler és a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság hivatalos freestylere lehet, ha segítjük szavazatainkkal. A fiatal, bugaci sportolóval a szavazás kapcsán beszélgettünk.

A Mátéról készült videókat nézve azt érezhetjük, mintha a labda a végtagja lenne, olyan összhangban mozognak együtt. Nem csoda, hiszen több mint tíz éve elválaszthatatlan, hűséges társak.

Mint a legtöbb kisfiú, Máté is szeretett focizni, játszott az általános iskolai focicsapatban is. Csatár volt, de gyorsan kiderült, hogy a passzolás nem az erőssége. A cselezgetés viszont annál jobban ment neki. Mint mondta, Cristiano Ronaldo volt a példaképe, a világklasszis futballista kitartása ma is motiválja. Máté mégsem a futballban teljesedett ki. Egyik barátja mutatott neki freestyle-trükköket, mint például a világkört és a nyakban tartást. Ezek annyira megtetszettek neki, hogy gyakorolni kezdte. Az első világkört tizenkét évesen sikerült megcsinálnia – mesélt a kezdetekről a 23 éves sportoló.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mate Hajagos (@matehajagos) által megosztott bejegyzés, Szept 2., 2019, időpont: 8:01 (PDT időzóna szerint)

Elmondta, az interneten keresett videók alapján tanulta az újabb és újabb trükköket. Kockáról kockára nézte a felvételeket, hogy finomítsa technikáját. Kitartásának köszönhetően szép lassan jöttek a sikerélmények is. Mátét ma már a világ harminc legjobb freestylere között tartják számon és elmondhatja magáról, hogy a sportág hatszoros magyar bajnoka. Büszke arra az első helyezésére is, amit egy orosz online videós versenyen ért el. A nemzetközi verseny döntőjében egy holland és egy amerikai freestylert utasított maga mögé. Tavaly pedig a varsói világbajnokságon lett tizenhetedik. Máté jelenleg az őszi hazai bajnokságra és a jövő évi prágai, nyílt világbajnokságra készül. A sportág legszínvonalasabb világversenyéről az utóbbi három évben sérülés miatt kellett lemondania. Reméli, hogy a következőn már csatasorba állhat és bekerülhet a világ legjobb nyolc freestylere közé.

Hajagos Máté büszkén mesélt arról is, hogy a híres színésszel, Will Smith-tel és a világbajnok futballistával, Ronaldinhóval közösen szerepelhetett a 2018-as futball-világbajnokság hivatalos videóklipjében, amit Budapesten forgattak.

Azt is megtudtuk, hogy Máté és barátai – Lipták Zoltán, Szabó Milán, Horváth Tamás, Tarcsi Bálint, Tóth Gábor, Puskás Patrik és Végh Benedek – Freestyle Foci néven egy csapatot is létrehoztak, együtt gyakorolnak, készülnek a versenyekre és járják az országot, hogy tovább népszerűsítsék ezt a sportot hazánkban. Trükkvideókat is készítenek, hogy ezzel is segítsék a kezdőket a tanulásban. Máté szerint bárkiből lehet freestyler, nem kell különösebb adottság hozzá, csupán nagy adag kitartásra és belső motivációra van szükség az eredményességhez. Mint ahogy a sportág neve is tükrözi, ez egy szabad sport, nincs időhöz és helyhez kötve, bárhol, bármikor gyakorolni lehet – nyilatkozta Máté, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy a hobbija a hivatása is egyben. Tavaly az ELTE sportszervező szakán diplomázott, jelenleg pedig a Corvinus Egyetemen mesterképzésre jár. Marketinget tanul, abban a reményben, hogy ezt a tudást hasznosítani tudja majd a csapat jövőjének egyengetése során.

Máté arról is beszámolt, nagy vágya, hogy a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság hivatalos freestylere lehessen. Elmondta, minden európai országból keresnek egy női és egy férfi freestylert, akik a bajnokság ideje alatt a verseny arcai lesznek. Szerepelnek a hivatalos videóklipben, a megnyitóünnepségen és a döntőben is. Aki segíteni szeretne Máténak, hogy ez a vágya teljesüljön, az szeptember végéig adhatja le szavazatát az UEFA hivatalos oldalán.

Röviden a freestyle kialakulásáról

A freestyle jelentése szabad stílus, melynek szellemében a labdával bármilyen trükköt, mozdulatsort végre lehet hajtani. A freestyle labdarúgás viszonylag fiatal sport, melynek kezdetei az 1990-es évekig nyúlnak vissza. Egyes elméletek szerint a legendás argentin klasszis, Diego Maradonától, mások szerint a holland utcákon tartott street fociból vagy brazil tengerparti fociból indult útjára a sport. Valószínűleg ezeknek keveredéséből alakult ki a freestyle foci. A sportág valódi áttörésének ideje 2003-ra tehető, amikor a marokkói születésű, holland Soufiane Touzani első videója elkészült, amit máig az egyik legismertebb és legjobb videónak tekintenek. A mai sportolók többsége – állítása szerint – e videó hatására kezdett el freestyle-ozni.