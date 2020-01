Győztesen tértek haza a bajaiak

Komoly megmérettetés várt a mögöttünk álló hétvégén a Bajai Bácska FKE csapatára a férfikosárlabda NB I./B Piros csoportjában, Cservék Csaba tanítványai ugyanis a tabella 4. helyén tanyázó Veszp­rémhez látogattak.

Bár tavaly nem egy ligában szerepeltek, mégis találkozott ugyanebben a szereposztásban a két csapat, mégpedig a Hepp-Kupa elődöntőjében, szintén Veszprémben, hiszen tavaly a kupa négyesdöntőjét ott rendezték. Akkor a Baja egyedüli Zöld csoportosként, azaz harmadosztályúként viaskodott három másodosztályú egylet társaságában, és hősiesen helytállva végül a 4. helyen végzett, miután az elődöntőben a veszprémiektől 83–72 arányban kapott ki.

Kétszer senki nem léphet ugyanabba a folyóba, a Baja nem is lépett, ugyanakkor remek képet kaptak a Sugó-partiak arról, hogy tavalyhoz képest hol tartanak, hiszen az akkori tizenegy pontos vereségért most magabiztos győzelemmel vágtak vissza. Megadva az alaphangot az idei kupaelődöntőre is, a sors ugyanis úgy hozta, hogy az elődöntőben ismét a Veszprémmel találkozik a Sugó-parti társaság. A Hepp kupa négyes döntőjének a sorsolása már megvan – az egyik ágon Veszprém–Baja, a másikon Budafok–Cegléd elődöntőt vívnak –, a helyszín a napokban fog eldőlni. A hétvégi mérkőzésen szoros első negyed után a második és a harmadik felvonásban olyan előnyt szerzett a Baja, amelynek birtokában magabiztosan nyerte a mérkőzést.

– Gratulálok a Bajának, megérdemelten nyerték meg ezt a mai mérkőzést – nyilatkozta a lefújást követően Mérész Csaba, a veszprémiek vezetőedzője. – Sajnálom, hogy így alakult a mai mérkőzés. A találkozó után bejelentettem a lemondásomat a csapatnak és a klubvezetésnek. További sok sikert kívánok a Veszprémnek.

A klub később elfogadta a vezetőedző lemondását.

– Gratulálok a csapatomnak – örvendezett méltán a bajai mester, Cservék Csaba. – A mai napon megmutattuk, hogy is tudunk játszani, ha tényleg mindent beleadunk. Örülök, hogy egy ilyen erős csapatot sikerült ma legyőznünk. Rendkívül jól dobtunk kívülről is. Ismét csak gratulálni tudok a srácaimnak.

HOYA-Pannon Egyetem Veszprém–Bajai Bácska FKE 81–99

(27–25, 17–28, 12–28, 25–18)

Veszprém: Madár 10, Füzi 15, McCall 14, Kovács Á. 8., Völgyi 12. Csere: Czirbus 12, Medve 3, Mucza 3, Szabó P. 4. Edző: Mérész Csaba

Baja: Jakab 22, Pongó Martin 25, Goldring J. 17, Nagy D. 6, Vukicevic 18. Csere: Kővágó-Laska 8, Fehér, Goldring G., dr. Ágfalvi 3, Kollár. Edző: Cservék Csaba.

A sereghajtó vendége volt a hétvégén a Bajai Női Kosárlabda Klub a női amatőr

NB I. Piros csoportjában, a 13. fordulóban. Esélyeshez méltó módon fölényes győzelmet aratott a Duna-parti gárda a Tisza partján. A bajai csapat, amelynek a soraiban Pap Regina 30 pontig jutott a mérkőzés folyamán, ezzel a sikerével megerősítette a 4. helyét a tabellán.

Szegedi KE–Bajai NKK 45–95

(14–24, 7–29, 12–24, 12–18)

Bajai NKK: Kucsora 20, Raus 23, Pap 30, Hilcz 7, Novotnik 2. Csere: Renkus 5, Tamás 6, Szakony, Feke 2. Edző: Tamás Zoltán. V. M.