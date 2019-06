Győztes mérkőzésen búcsúzott Farkas István és a vezetőedző

Vasárnap az utolsó fordulót rendezték az NB III-ban, a Közép csoportban a Kecskeméti TE a Rákosmente KSK-t fogadta a Széktói stadionban. Bár korán hátrányba került a KTE, a második félidőben megfordította és megnyerte a szezonzáró mérkőzést.

A meccs előtt Farkas Istvántól búcsúzott az egyesület és a szurkolók. Farkas István az utolsó tétmeccsét játszotta profi pályafutása során, összesen 313 kecskeméti színekben lejátszott találkozójával búcsúzott, ennek emlékére egy egyedi mezzel is meglepte a klubvezetés.

A meccs viszont nem indult jól, a 11. percben egy rossz lövés után elaludtak a hazaiak, és egy jobbról érkező beadást követően Kokenszky csúsztatott a hosszú alsóba (0–1). A folytatásban hamar összekapta magát a KTE, Vladul akár három gólt is lőhetett volna, de vagy a kapus hárította kísérletét, vagy nem találta el a kaput. A félidő második felére sem változott a játék képe, ám ekkor inkább mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, inkább csak kisebb lehetőségek adódtak előttük. A végén így is egyenlíthettek volna a hazaiak, Markó beadását azonban fölé vágta Vladul.

Fordulás után álomszerűen indult minden, az első percben Takács még fölé lőtt az ötösről, de utána lefülelt egy kirúgást, majd Vladult hozta kihagyhatatlan ziccerbe (1–1). A középkezdés után szinte azonnal fordítottak a hazaiak, a búcsúzó Farkas hosszú labdájával lépett ki ismét Vladul, és a jobb alsóba lőtt (2–1). Az RKSK kevés veszélyt jelentett a lilák kapujára, egyedül Korozmán átlövése dolgoztatta meg Mészárost. A cserék is a KTE-nek sikerültek jobban. Tóth aktívan szállt be, beadása centikkel ment el Takács lába előtt. A 64. percben aztán eljött a búcsú ideje, az egész stadion újra Farkas Istvánt éltette, akit Nádudvari váltott. A 71. percben ismét Tóth pillanatai következtek, 16-ról centiméterekkel lőtt fölé, majd Markó vétette el a kaput. Az utolsó tíz percre Horváth Patrik oldalhálójával fordult rá Szabó Tibor legénysége, a kontrából aztán a hazaiak találtak be, Tóth húzta meg szép cselekkel, majd okosan a rövid alsóba gurított (3–1). Az eredmény már nem változott, győzelmével a KTE a 9. helyen végzett a bajnokságban.

Így látta Szabó Tibor, a KTE vezetőedzője: – Jól kezdtünk, de ennek az lett a vége, hogy gólt kaptunk. Ettől függetlenül sok helyzetet dolgoztunk ki az első félidőben is, de csak a második félidőben tudtuk ezeket gólra váltani. Összességében teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. Ami az éves munkát illeti, folyamatosan fejlődtünk, ősszel 16 meccsen szereztünk 17 pontot, tavasszal 14-en 22-t. Ez egy pozitív képet mutat, amire lehet építeni. Nekem ez volt az utolsó meccsem, az megbízatásom erre az évre szólt a felnőtt csapatnál, ebben egyeztünk meg. Sok sikert kívánok a leendő trénernek és a csapatnak, illetve innen is szeretném megköszönni a tulajdonosnak azt a bizalmat, amit a stábommal kaptunk.

Gálvölgyi István, a vendégek mestere így nyilatkozott a lefújás után: – Mezőnyben megfelelő teljesítményt nyújtottunk, de hátul sebezhetőnek bizonyultunk, ami eddig nem volt jellemző ránk. Valahol tudat alatt bennünk volt, hogy ez az utolsó mérkőzés, ettől függetlenül nem lett volna szabad olyan gólokat kapnunk, amiket a második félidő elején. Több volt ebben a meccsben.

A most búcsúzó mester, Szabó Tibor két évig volt a KTE felnőtt csapatának vezetőedzője, ebben az időszakban a csapat megnyerte a megye I.-es bajnokságot, majd osztályozón kivívta a feljutást az NB III-ba. A harmadosztályban stabil csapatot rakott össze a bajnokság végére, a tavaszi szezonban ez pontokban is megnyilvánult, végül a 9. helyen fejeztük be a bajnokságot. Szabó Tibor az akadémián folytatja tavaly megkezdett munkáját az utánpótlásban

Kecskeméti TE–Rákosmente KSK 3-1 (0-1)

NB III. közép csoport, 30. forduló

KTE: Mészáros – Bagó, Vágó, Nánási, Farkas (Nádudvari 64.) – Zámbó (Hirman 81.), Terbe, Markó, Zámbori – Takács, Vladul (Tóth 60.).

RKSK: Kersák – Simita, Horváth G., Aranyos, Lovász – Vattai, Pintyi (Lucz 79.), Korozmán – Kiss (Horváth B. 62.), Kokenszky, Bányai (Horváth P. 62.).

Gól: Vladul (47., 48.), Tóth (81.) ill. Kokenszky (11.)