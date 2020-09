Győzött Tiszakécskén a KLC

A hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit vívták meg a megyei bajnokságokban. A megyei első osztályban szombaton két, a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában pedig öt mérkőzést játszottak le.

Megyei I. osztály

Tiszakécskei LC II.–Kecskeméti LC 1–3 (0–1)

Tiszakécske, 150 néző. Vezette: Kiss László (Berger Tibor, Bán Kristóf).

Tiszakécske II.: Antal – Domonics, Dóka D., Steklács, Káli, István, László, Tóth Kristóf, Hoffmann (Illés), Szabó Á. (Jelenfi), Holecz. Edző: Bagi Gábor.

Kecskeméti LC: Berta – Csordás, Balázs, S. Juhász, Varga (Maczelka), Patvaros, Szűcs (Zsoldos), Kőrös, Módra, Bozsik (Szedmák), Major (Tóth Kornél). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Káli a 77., ill. Bozsik a 8., Major a 48. és az 51. percben.

Sárga lap: Holecz a 20., Domonics a 90. percben.

A találkozó nem úgy indult, ahogyan a Tisza-partiak szerették volna, a 8. percben egy bal oldali támadás után Bozsik lőtt a kapuba, 0–1. Ezt követően kiegyenlített játék folyt a pályán. A kecskemétiek tudatosabban szőtték támadásaikat, de nem tudták bevenni Antal kapuját. A második játékrész elején ismét vendéggólnak örülhettek a kecskemétiek, ezúttal egy jobb oldali szöglet után Major lőtt a kapuba, 0–2. Még szinte fel sem ocsúdtak a hazaiak a gól után, amikor szintén egy jobb oldali beadás után Major megszerezte második gólját is, 0–3. A mérkőzés utolsó húsz percére felszívták magukat a tiszakécskeiek. Több támadást is vezettek, de nem tudtak a kapuba találni, a másik oldalon viszont Antalnak három alkalommal is bravúrral kellett hárítania. A 77. percben 18 méterről szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, amelyet Káli végzett el. Lövése a sorfal mellett talált utat a kapu bal alsó sarkába, 1–3. Már a hosszabbításban járt az óra mutatója, amikor szabálytalankodtak a kécskei védők Tóth Kornéllal szemben a tizenhatoson belül. A játékvezető a tizenegyespontra mutatott. A büntetőt a sértett végezte el, a bal alsó sarokra tartó lövését azonban Antal kivéd­te.

Bagi Gábor: – Nem hiszem, hogy volt rá példa, hogy ennyire nehéz helyzetben legyünk, mint most. Sajnos semmit sem sikerült megvalósítani abból, amit az edzéseken előzőleg gyakoroltunk. Azt gondolom, hogy nagyon komoly lelki válságba került az egész társaság. Többször elmondtam már azt, hogy munka mellett játszanak a fiúk, de az már a megyei első osztályban is látszik, hogyha valaki csak hobbiból játszik, az kevés. Ennél több kellene. Gratulálok a Kecskemétnek. Nem mondom azt, hogy jobbak voltak, de megnyerték a meccset.

Nagy Lajos: – Jó mérkőzést játszottunk a Tiszakécskével, tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, de szerencsére az első félidő elején tudtunk rúgni egy gólt. A második félidőben, szintén az elején, sikerült még kettőt rúgnunk, így nem volt szoros a mérkőzés. Sajnálom azt, hogy az utolsó percben tizenegyest hibáztunk, mert akkor még simább lehetett volna a találkozó. Nagyon szépen játszott a csapatom, elégedett vagyok minden játékossal.

Lajosmizse–Kecel 2–2 (1–1)

Lajosmizse, 120 néző. Vezette: Kaszala Mihály (Horváth Béla, Borbényi Miklós).

Lajosmizse: Lord – Orlov, Fekete, Palotai, Halasi, Kiss L., Malik, Rapi, Kovács J., Treiber, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Kecel: Borka – Patai G., Nna Nna, Torma (Doszpod, 85.), Patai B., László, Bajnok, Sibalin, Brindza, Sendula J. (Horváth Á., 75.), Csáki. Edző: Kis Péter.

Gól: Kiss L. az 5., Halasi a 87., illetve Patai B. a 13., Sibalin a 47. percben.

Sárga lap: Borsos a 40., Orlov az 58., illetve Nna Nna a 49., Bajnok az 58. percben.

Az 5. percben a hazai Kiss László ajándékba kapott egy labdát a keceli térfél közepén, azonnal megindult a kapu felé, bevezette a 16-oson belülre, majd kicsit jobbról, 14 méterről, félmagasan a kapu jobb oldalába helyezett, 1–0. A 13. percben Sibalin végezhetett el szabadrúgást a bal oldalról, az oldalvonal mellől, lövésszerű beadásába a kapu előtt egy ember beleért, a hosszú oldalon pedig Patai Balázs senkitől sem zavartatva helyezhetett 5 méterről a kapuba, 1–1. A következő percekben a küzdelem dominált. A 25. percben Brindza hozta helyzetbe egy tért ölelő indítással Patai Gergőt, a keceli hátvéd jobbról, éles szögből leadott lövése elsuhant a hosszú sarok mellett. Hét percre rá Szádeczky küldhetett be szabadrúgásból újból egy lövésszerű beadást, a kellemetlenül a földre levágódó labda ki is pattant Lordról, végül azonban elhárult a veszély.

Az első félidő záró szakasza keceli fölényben telt, kivéve az utolsó percet, amikor Juhász szerzett labdát a keceli 16-os előterében, Kiss elé tolta, Kiss habozás nélkül lőtt, lövése kipattant, néhány érintés után újból Kiss próbálkozhatott, balról, éles szögből leadott lövésébe azonban egy védő is beleért, így az elsuhant a hosszú sarok mellett.

A fordulás után két perccel Bajnok robogott el a bal szélen, remekül tálalt középre Sibalin elé, aki 12 méterről a kapu jobb alsó sarkába bombázott, 1–2. Két percre rá kis híján jött a hazai egyenlítés, egy szögletet követően Treiber fejelhetett kapura, labdája azonban nem a jobb felső sarokba vágódott be, hanem a keresztlécről pattant vissza. Két perc múlva ismét Treiber került helyzetbe, egy lefejelt labdát lőtt meg reflexszerűen, a jobb sarok mellett ment el a játékszer. Ezt követően egyre határozottabb keceli fölény alakult ki, megannyi tetszetős támadást vezettek a vendégek.

A 61. percben László ívelt át a hosszú oldalra, Patai Balázs kapásból helyezett a bal alsó sarok mellé. Hat percre rá Patai Balázs kapott egy remek ütemű indítást, a félpályáról vezethette rá a hazai kapura a labdát, Lord nagyszerűen lépett ki a kapujából, és menteni tudott. A 70. perc táján szűnni látszott a vendégfölény. A 73. percben Halasi szerzett labdát, középről kapura lőtt, lövését azonban Borka védte. A 86. percben Kiss László passzát követően Rapi került nagy helyzetbe, 12 méterről, középről leadott bombáját azonban Borka hatalmas bravúrral mentette. A kipattanóból már indult is a kontra, Bajnok törhetett kapura, a hatalmas ziccer azonban kimaradt. A következő akcióból aztán egyenlített a Mizse. Kiss László középre bejátszott labdáját követően Treiber pöccintette ki balra Halasi elé a labdát, aki balról előbb bemutatott a hosszú sarok irányába, majd a rövid sarokba gurított, 2–2. A 91. percben a hazaiak rendeztek még egy tűzijátékot a vendégek kapuja előtt, Malik majd Juhász próbálkozott, de az eredmény már nem változott. A végig kiélezett, jó iramú mérkőzés nagyobbik felében a Kecelnek állt a meccs, a hazaiak azonban óriási küzdeni tudásról téve tanúságot a hajrában szerzett góllal otthon tartották az egyik pontot.

Faragó Gyula, a Lajosmizse szakmai igazgatója: – A minimális célt sikerült teljesíteni az egy pont megszerzésével, bár győzni szerettünk volna, de ma ez sajnos nem jött össze. Keretbe foglaltuk a mérkőzést, az elején és a végén is sikerült gólt szereznünk. A játék képe alapján reálisnak tartom a döntetlent, mert mindkét csapat dominált a meccs egyes szakaszában. Jó hír, hogy jövő héten már Árva Zsolt játékos-edzőnk eltiltása is lejár, így újra teljes kerettel készülhetünk.

Kis Péter: – A mai mérkőzésen már egy sokkal szebb arcát mutatta a csapat, mint az elmúlt héten. Az első húsz percben kerestük még magunkat, de attól közel hetven percen keresztül mi domináltunk. Úgy érzem, hogy nekünk állt ez a mérkőzés, négyszer vezethettük a kapura a labdát, de kihagytuk, elszórakoztuk a ziccereinket, ez hiba volt.

Megye II., Északi csoport

Tiszaalpár–SC Hírös ÉP 2–2 (1–0)

Tiszaalpár, 120 néző. Vezette: Hagymási (Markó, Vén).

Tiszaalpár: Verebélyi – Kása (Vass), Murányi, Czingel, Surányi, Szöllősi, Nemes (Bárdos), Pásztor, Török, Gyenes, Utasi. Edző: Kádár Tibor.

SC Hírös-ÉP: Hajnal – Kiss, Sudár (Farkas), Lantos, Nemesvári, Forgó, Kövecs (Laczkó), Rékasy (Sallai), Háry, Kecskés (Kitl), Horváth T. Játékos-edző: Kitl Zoltán.

Gól: Utasi a 35., a 89., ill. Sallai a 65., Kitl a 68. percben.

Vasutas SK–Lakitelek 1–3 (1–1)

Vasutas, 70 néző. Vezette: Baranyai (Iványi, Juhász).

Vasutas: Németh – Vízhányó (Szűcs), Pánczél, Virág, Seres J. (Kertesi), Homoki-Szabó, Szegedi, Retkes, Óvári, Musák, Deák (Kovács G.). Edző: Grósz Gábor.

Lakitelek: Kovács L. – Seres Zs. (Kovács M.), Beke, Győri, Tombácz (Faragó), Hencz (Magyar), Erős (Tamás), Subicz, Harabula, Illés (Sáfár), Tamásy. Játékos-edző: Seres Zsolt.

Gól: Pánczél a 33., ill. Erős a 37., Seres az 52., Subicz az 55. percben.

Kiállítva: Homoki-Szabó a 9., ill. Beke a 24. percben.

Kiskunfélegyházi HTK II.–Solt 5–2 (3–1)

Kiskunfélegyháza, 100 néző. Vezette: Tóth Cs. (Baranyi, Nagy N.).

KHTK II.: Magyar – Keresztesi (Bábi), Horváth B., Sánta, Valkovics, Makány, Szalai, Cseh (Fricska), Szabó A. (Kurgyis), Zs. Juhász (Szabó T.), Kadosa (Polgár). Edző: Lapsánszki Tamás.

Solt: Kovács Á. – Princz, Mészáros, Gulyás (Nitsch), Bencze, Sőregi, Tóth A., Cislo, Biro, Galkó, Varga. Edző: Kerekes Béla.

Gól: Sánta a 24., Szabó A. a 29., Zs. Juhász a 41., Makány a 62., Szalai a 67., ill. Tóth A. a 15., Nitsch a 71. percben.

Pálmonostora–Kunszállás 4–3 (1–1)

Pálmonostora, 80 néző. Vezette: Tóth S. (Papp G., Papp R.).

Pálmonostora: Mindák – Récsei, Bánfi, Ruzsinszki, Bárkányi, Torbavecz, Barta (Bosánszki), Nagy Á., Varga, Szabovik, Rákóczi. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Kunszállás: Cseh – Polyák, Vincze, Hatvani, Szalai, Kertész Á., Jókai, Rádi, Balasi, Fábián (Pálnok), Ficsór (Kovács G.). Edző: Kertész Gábor.

Gól: Torbavecz a 27., Szabovik az 52., Bosánszki a 77., Nagy a 80., ill. Kertész a 44., Polyák a 76., Hatvani a 90. percben.

Kerekegyháza II.–Csólyospálos 7–0 (3–0)

Kerekegyháza, 15 néző. Vezette: Geleta (Szabó L., Révész).

Kerekegyháza II.: Fekete – Fejes, Sahin Tóth, Marosvölgyi (Kis), Garaci, Szécsényi, Polgár (Gazdag), Kocsis (Homoki-Szabó), Kovács S., Császár (Pécsi), Nagy L. Játékos-edző: Gazdag Attila.

Csólyospálos: Telek J. – Novikov, Gera, Á. Furus, Maróti, Telek M., Telek P., Zádori (Barka), Kertész, Csábrádi (Rabi), Buzsik. Edző: Fodor Gyula.

Gól: Nagy L. a 18. és az 58., Marosvölgyi a 33., Kis a 41. és az 59., Szécsényi a 71., Pécsi a 89. percben.