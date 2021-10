Győzött otthon a Félegyháza és a Kécske, őszi első a Kerek

Ezen a hétvégén a 11. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei labdarúgó bajnokság mindhárom osztályában. Szombaton a megyei első osztályban kettő, a megye kettő Déli csoportjában három, az Északi csoportban pedig öt mérkőzést vívtak meg. A két megyei első osztályú meccset a hazai csapat, a Kécske II. és a Félegyháza nyerte. A megye kettő Déli csoportjában a Sükösd magabiztosan nyerte a Dusnok elleni rangadót, a Borsód pedig pontot vett el a veretlenül éllovas Kunbajától. Az Északi csoportban a Kerekegyháza az Izsák vendéglátójaként gólfesztivált rendezve szerezte meg az őszi első címet.

Megye I.

Tiszakécskei LC II.–Kecskeméti LC 5–3 (5–1)

Tiszakécske, 150 néző. Vezette: Tóth Csaba (Molnár Alex, Fülö József)

Tiszakécske: Antal–Benkó, Benke (Szabó Á. 46.), Végső (Hoffmann 46.), Lovas A., Káli, István, Gréczi, Tóth-Molnár (Steklács 61.), Tóth K., Lovas Zs. Edző: Bagi Gábor.

Kecskemét: Kormos–Csordás, Balázs (Gaál 42.), S. Juhász (Keresztes 80.), Bálint (Kovács D. 63.), Patvaros, Fekete M. (Szűcs 46.), Zsoldos, Kőrös, Bozsik, Major (Szappanos 88.). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Gréczi a 23. és a 33., Benkó a 35., Lovas A. a 45., Lovas Zs. a 45. ill. Bozsik a 32. és a 79., Major az 56. percben.

Sárga lap: Tóth-Molnár 30., Lovas A. 65., István 77. illetve Patvaros 65. perc.

Bagi Gábor: – Két ellentétes félidőt láthatott a közönség. Ahogy előtte is mondtam, minden mérkőzés más. Az első félidőt 120 százalékos teljesítménnyel hoztuk le, rúgtunk öt gyönyörű gólt, lehetett volna ez akár több is. Aztán ahogy amatőr szinten lenni szokott, lefújták az első félidőt, a másodikban meg azt hittük, hogy majd minden magától jönni fog. Adtunk magunknak egy jó nagy pofont ezzel, mert amiket az első félidőben berúgtunk, azt itt már nem, így majdnem izgalmas lett a vége. A két félidőt összegezve viszont úgy gondolom, hogy ezúttal a jobbik csapat nyert.

Nagy Lajos: – Ez a mérkőzés már az első félidőben eldőlt. Hiába kezdtünk jól, utána jött egy rövidzárlat, nagyon gyorsan sok gólt kaptunk. A második félidőben megfordult a játék képe, mi uraltuk a meccset, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. 2–0-ra meg is nyertük ezt a játékrészt, de ez nem vigasztal minket, hiszen győzni mentünk Tiszakécskére. A helyzetek alapján az egy pontra rászolgáltunk volna legalább, de ennyi kapott góllal nem lehet erre esélyünk, pláne, ha olyan hibákat követünk el, amik ezeket megelőzték.

Kiskunfélegyháza–Harta SE 3–1 (2–1)

Kiskunfélegyháza 100 néző, vezette: Kaszala Mihály (Váczi Levente, Csákó Patrik)

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Ludasi, Magony, Valkai, Oroszi D., Szabó D. (Nagy D. 77.), Ábel, Urbán, Kulcsár, Nemesvári (Verebélyi 88.), Csurka (Palásti 72.). Edző: Némedi Norbert

Harta: Hauschen – Makó. Nasz, Hamar (Follárdt 80.), Fekete, Csehi, Varga, Marte, Pinczési, Tóth B., Pintér. Játékos-edző: Csehi Tamás

Gól: Szabó D. 5., Valkai 35., Nagy D. 84., illetve Fekete 8. perc.

Sárga lap: Hamar 76. perc.

Némedi Norbert: – A mai napon több olyan periódus is volt, amikor nem találtuk a ritmust, és nagyon sok technikai hiba is becsúszott. Mondhatnám azt is, hogy kicsit akadozott a játékunk, amit nem szokhatott meg tőlünk a hazai közönség, illetve amit mi magunkkal szemben sem várnánk el. A Harta a második félidőben feljebb jött egy kicsit, ami megzavart bennünket, mert kevés olyan csapat van, aki bevállalja azt, hogy magasan próbál védekezni. Sajnos kevés lehetőségünk is volt, de ez egy olyan mérkőzés volt, ahol abból a kevésből is ki tudtunk használni néhányat. Rúgtunk három gólt, és ilyen szempontból megérdemeltük a győzelmet. Gratulálok a csapatnak, maradt még egy forduló, megpróbáljuk majd abból is kihozni a maximumot.

Csehi Tamás: Nagyon jó mérkőzést játszottunk a Félegyházával. Az első félidőben nem találtuk a ritmust, ezért vezettek 2–1-re. A második játékrészben szerintem ragyogóan játszottunk, csak a gól hiányzott a játékunkból. Sok pozitívumot láttam a játékunkban, amire lehet építeni a jövőben. Le a kalappal a Félegyháza előtt, nyerjék meg a bajnokságot. Szerintem a legjobb megyei első osztályú csapat.

Megye II., Déli csoport

Sükösd SC–Dusnok KSE 3–0 (2–0)

Sükösd, 220 néző, vezette: Tóth Róbert (Berger Tibor, Farkas László)

Sükösd: Gajári – Kolompár, Lógó, Balázs (Zsikó 87.), Tamás, Ruff, Rácz (Pesti 75.), Végh (Matity 86.), Ferenczi, Rozsi, Zsók. Játékos-edző: Zsók József

Gól: Lógó 11., Rácz 45, Ruff 48.

Bácsborsód SK–Kunbajai SE

Bácsborsód, 60 néző, vezette: Pataki Győző (Rácz Béla, Grécs Bettina)

Bácsborsód: Varga K. – Sloboda, Török E., Balázs, Lovászi, Cifra, Jarmaczki, Kiss P. (Szabadi 68.), Major, Jaramazovic (Gyulánszki 36.), Faragó. Edző: Varga Zsolt.

Kunbaja: Csanádi – Ivkovic, Trbovic, Vojnic (Balunovic 46.), Bélavári (Gulyás 65.), Kopunovic (Tatalovic S. 77.), Lazarevic, Plvasic, Vuckovic, Nikutovic, Tatalovic G. Edző: Srdjan Mikovic.

Gól: Balázs 76., illetve Lazarevic 35.

Kelebia KNSK–Bajai LC 0–3 (0–3)

Kelebia, 90 néző, vezette: Béleczki László (Suba Zoltán, Komáromi Henrietta)

Kelebia: Milasin – Tóth P., Prentel, Balog, Kakas (Horváth T. 46.), Fülöp H. (Rutai 41.), Fülöp Cs., Lengyel, Kátai, Madarász (Gilicze 64.), Szilvási. Edző: Milasin Dániel.

Baja: Sztruhák – Princz, Bányai (Jeszenszky 56.), Vizhányó, Bölcskei (Bálity 52.), Kerezsi, Szilágyi (Nagy E. 56.), Hesz, Kudella (Urlauber 70.), Végvári, Szilasi (Szolga 62.). Edző: Koch Tamás.

Gól: Bölcskei 22., Kerezsi 28., Szilágyi 43.

Megye II., Északi csoport

Kerekegyházi SE–Izsáki SSE 11–0 (2–0)

Kerekegyháza, 120 néző, vezette: Minda Róbert (Tasnádi Dávid, Baranyi Ádám)

Kerekegyháza: Gyapjas – Sahin-Tóth (Gazdag I. 46.), Garaci, Malecz, Szécsényi (Fejes 46.), Malik, Kis R., Gazdag II., Boronkay (Hefler 60.), Nagy N., Kovács S. Játékos-edző: Gazdag I. Attila

Izsák: Damásdi – Szűcs, Geiger, Tóth J., Tapodi, Jáger, Gréczi, Perjés, Ungor, Mátyás, Vízteleki. Edző: Ungor Pál.

Gól: Kis R. 25., Malecz 38., 57., 87., Gazdag I. 49., 68., Nagy N. 52., 62., Garaci 54., Gazdag II. 71., Kovács S. 84.

SC Hírös-Ép–Nyárlőrinc LSC 2–2 (2–2)

Kecskemét, 120 néző, vezette: Csire Róbert (Markó László, Kiss Dominik)

SC Hírös-Ép: Farkas – Laczkó, Dani, Pánczél, Parázs, Szabó T., Horváth Z. (Prikidánovics 62.), Forgó, Kövecs (Koss B. 46.), Bálind, Szász. Játékos-edző: Kitl Zoltán

Nyárlőrinc: Balla – Palatinus, Tóth R., Kovács M. (Lisku 46.), Németh, Farkas, Faragó, Sztarek, Orosz, Sáfrány (Medveczki 69.), Bali.

Gól: Parázs 28., 43., Sáfrány 14., Kovács M. 41.

Kiállítva: Palatinus 89. perc.

Kiskunmajsai FC–Solti FC 2–0 (0–0)

Kiskunmajsa, 110 néző, vezette: Papp Roland (Harsányi Martin, Csovcsics Róbert)

Kiskunmajsa: Kovács K. – Nagy G., Plvasic, Csupity, Domán, Szikora, Gera (Csorba 68.), Szőke, Rádóczi, Csikós (Ács 77.), Gilicze (Jakab 87.). Edző: Kószó László.

Solt: Pergel – Bajusz, Puskás, Tóth M., Molnár, Nitsch, Madár (Gulyás 65.), Knodel (Végi 83.), Hajdú, Mazán (Jakab 83.), Szement. Edző: Vaskó József.

Gól: Rádóczi 71., Csorba 74.

Kunszállás–Csólyospálos 1–1 (0–0)

Kunszállás 60 néző, vezette: Herceg Tamás (Ézsiás Gábor József, Borbényi Miklós Bence)

Kunszállás: Kovács L. – Polgár (Surján 66.), Pálnok, Vincze, Hatvani, Bertus, Kertész Á, Börönde, Jókai, Kovács G., Szalai (Kertész G. 72.). Játékos-edző: Kertész Gábor

Csólyospálos: Elekes – Kertész Márk, Sipos, Novikov, Á. Furus (Kertész Máté 90.), Gera, Maróti, Kardos, Varga (Tóth Zs. 15.), Judák (Dóka 76.), Engi (Zádori 46.). Játékos-edző: Á. Furus Gergő

Gól: Bertus 92., ill. Sipos 49.

Borítóképünk a Kiskunfélegyháza–Harta meccsen készült.