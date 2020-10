Győzött Kecskeméten és az élre tört a Kiskőrös

A forduló előtt az 5. helyen tanyázó Kecskeméti LC a száz százalékos teljesítménye dacára az egy elmaradt mérkőzése miatt egészen eddig a második Kiskőrösi LC-t fogadta a megyei labdarúgó bajnokság 11. fordulójában. A papírforma vendégsikert ígért, mégis a vártnál magabiztosabban győztek és álltak az élre a kiskőrösiek.

Meglehetősen sok volt a hazaiaknál a sérült a mérkőzés előtt, erreföl már a meccs 12. percben le kellett cserélni Patvaros Zsoltot is a védelem tengelyéből, mi más, mint sérülés miatt, és az első diagnózisok szerint az idén már aligha számíthat rá a vezetőedző, Nagy Lajos. Hamarosan megszületett az első vendéggól is, Simon szerezte meg a vendégek számára a vezetést a 20. percben, 0–1. Jó negyedórával később a kecskemétiek régi és kedves ismerőse, Salami talált a hálóba, 0–2-re alakítva az eredményt, majd Nagy Attila, aki néhány perce Salaminak adott gólpasszt, maga is betalált egy kipattanót követően az üresen maradt kapuba, 0–3.

A második játékrész negyedik percében Dunai szerzett látványos találatot, 0–4. A hazaiak részéről Bozsik egy percre rá szépített ugyan, ekkor 1–4 állt az eredményjelzőn, közelebb azonban nem sikerült lopóznia a kecskeméti együttesnek a szép számú vendégszurkoló által is megtámogatott Kiskőröshöz. A 61. percben ugyanis egy lehengerlő cselsorozat után Salami szerezte meg saját maga második, csapata ötödik gólját, ezzel lett 1–5, majd kiosztott még a 85. percben egy gólpasszt a csereként bejött Tóth Ákosnak, akinek már nem volt nehéz dolga, a labdát közelről a kapuba helyezve állított be az 1–6-os végeredményt. Ezzel a látványos győzelemmel, amely tíz találkozóból a tizedik sikert jelenti Miskovicz Bálint csapata számára, a Kiskőrös átvette a tabella élén a vezetést, mivel riválisa, a Kalocsa Lajosmizsén vereséget szenvedett.

Kecskeméti LC–Kiskőrösi LC 1–6 (0–3)

Kecskemét, 200 néző, vezette: Ézsiás Gábor (Herceg Tamás, Kohajda Árpád)

Kecskemét: Berta – Csordás, Balázs, S. Juhász, Varga, Patvaros (Tóth K. 12.), Szűcs, Keresztes (Kovács D. 69.), Kőrös, Bozsik (Maczelka 75.), Gaál. Edző: Nagy Lajos.

Kiskőrös: Ámann (Tóth Z. 75.), – Hajnal, Filus (Breznyán 77.), Pintyi, Dunai (Tóth Á. 69.), Simon (Györgye 75.), Salami, Nagy A. (Amin 69.), Mihály, Mokrickij, Vajda. Edző: Miskovicz Bálint.

Gól: Bozsik az 50., illetve Simon a 20., SAlami a 37., 61., Nagy A. a 39., Dunai a 49., Tóth Á. a 85. percben.

Sárga lap: balázs a 77. illetve Pintyi a 41. percben.

Nagy Lajos: – A mai összeállításunkban sajnos ennyire voltunk képesek, a vereség nem is keserít el annyira, mint az, hogy ma Patvaros Zsolt is megsérült. Az ugyanakkor bosszant még, hogy olyan szituációkból kaptunk öt gólt, amelyekre előre felkészítettem a játékosaimat, és ebből azt vagyok kénytelen leszűrni, hogy a minőségi hiányzókat sajnos nem sikerült pótolni. Az élcsapatok ellen úgy fest, hogy nem megy nekünk a játék, viszont a hatpontos meccseket tudtuk hozni az idén, ennek örülök. Egy ilyen van még hátra, nehéz dolgunk van a sok sérült miatt, de aránylag jól szerepelünk, és azon leszünk, hogy próbáljuk megőrizni a szép helyezésünket.

Miskovicz Bálint: – Kiskőrös vitézei nagyszerű huszárcsínyt vittek ma véghez. Egy jó nevekből álló és jól szereplő KLC-t sikerült legyőznünk 6–1-re. Gratulálok a csapatomnak ahhoz a csupaszív, odaadó játékhoz, amit ma is nyújtott, és amelynek köszönhetően sikerrel folytatódott az őszi hadjáratunk. Várjuk a következő mérkőzést, továbbra is mindig csak a következő meccsre koncentrálunk. Gratulálok a saját fiaimnak, a sok fiatalt felvonultató Kecskeméti LC-nek pedig sok sikert kívánok. A szurkolóinknak pedig ezúton is szeretném megköszönni a biztatást és azt, hogy ismét szép számban elkísértek minket a borongós idő ellenére is.