Győzött Baján a Kunbaja

Rangadót vívtak Baján a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában, a megyei másodosztályban idén újonc Baja a tavalyi bajnok Kunbaját fogadta. A mérkőzés nagy csatát ígért, azt is hozott, és vendéggyőzelmet.

Közel négyszáz néző volt kíváncsi a Bajai LC és a Kunbaja összecsapásra. A nézők meg is töltötték volna a lelátót, ha szabad, de sajnos az építmény zárva volt egy felújítás miatt, így csupán a beton lépcsőn szoronghattak a drukkerek. A mérkőzés első félideje kiegyenlített volt, hasonló erősségű két csapat mérkőzött egymással. Az 54. percben egy gyors bajai támadás után a Kunbaja védője szerencsétlenül ért a labdába, amelyet végül a saját kapujába lőtt. Ekkor beindultak a vendégek és a szerencse is melléjük szegődött, a 66. és 90. percben is a hálóba találtak, és így elvitték a nagyon értékes három pontot.

Bajai LC-Kunbajai SE 1-2 (0-0)

Baja, Városi Sporttelep, 350 néző, vezette: Kiss László Attila (Apró Ferenc, Berger Tibor)

Bajai LC: Bogdan, Szolga, Princz, Vízhányó, Kerezsi ( Hesz 77.), Jeszenkszky (Szabados 73.), Hercz (Bányai 67.), Bálity, Urlauber, Kudella (Nagy E. 58.), Szilasi. Vezetőedző: Koch Tamás.

Kunbajai SE: Csanádi, Ivkovic, Trbovic, Vojnic, Kopunovic (Tatalovic 56.), Lazarevic (Gulyás 67.), Plavsic, Vuckovic (Bélavári 67.), Nikutovic, Sotra, Tatalovic. Vezetőedző: Mikovic Srdjan.

Gól: Trobovic 54. (öngól), illetve Lazarevic 66., Bélavári 90. percben.

Koch Tamás: – Az első félidőben kiegyenlített erők küzdelmét hozta a mérkőzés, mind akét kapu előtt voltak helyzetek. Aztán mi nagyon jól kezdtük a második félidőt, egyértelműen domináltunk és meg is szereztük a vezetést. Akkor úgy éreztem, hogy nem lehet különösebb gond. Ha okosan játszunk tovább növelhetjük az előnyünket. Aztán egy támadás során lekontrázott minket az ellenfél, ott többen is hibáztak a csapatban, abból egyenlítettek és onnantól kezdve ez minket visszavetett, őket nyilván lelkesítette. De, egy pontot mindenképpen megérdemeltünk volna. A végén az utolsó percben egy magasabb fölkerült labdát rossz helyen fejeltünk ki, amit köszöntek és közelről berúgták a győztes gólt. Az első öt forduló ponttermése az csalódás, a mostani mérkőzés is. A rutintalanság számlájára írom ezeket mindenféleképpen ettől többet kell nyújtanunk a jövően. Nem is annyira a játék, hanem az elhullatott pontok a dühítőek.

Mikovic Srdjan: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz és úgy is álltunk fel, nem akartunk sokat kockáztatni, kicsit kivártunk, de most látom , hogy ez nem volt jó taktika. A Kunbaja egy erős csapat és nem tud hátul játszani, inkább elől támad. Jött az a szerencsétlen öngól az 54. percben, utána sok mindent változtattunk. A cserékkel azon volt a csapat, hogy megfordítsa az eredményt, ami hála Istennek sikerült az utolsó percben. Ez a kunbajai csapat nagyon tud küzdeni, ha nem megy úgy a játék a meccs elején, nem adjuk fel, egészen az utolsó percig. Ebben az évben megpróbálunk újra bajnokok lenni. Úgy érzem eddig jól megy, ezt a fontos meccset megnyertük, szépen lassan haladunk, de szerintem a cél meglesz, Kunbaja újra bajnok lesz.