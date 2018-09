Győzött az Akasztó Vadkerten

A megyei első osztályú bajnokság negyedik fordulójában az idén ősszel még nyeretlen, és a hét közben edzőváltáson átesett Soltvadkert a bajnokságot remekül kezdő Akasztót fogadta. A vendégek tizenegy év után újra győzni tudtak Soltvadkerten, így dobogós helyen állnak.

Az első félidőben sok ziccer nem alakult ki, főként az akasztóiak irányították a játékot és szereztek is egy gólt. A 39. percben a hazaiak végeztek el szögletet, amit könnyűszerrel felszabadítottak a vendégek és kiugratták Pallát aki nem is hibázott, a kifutó Frittmann mellett higgadtan gurította el a labdát, 0–1.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szünetben a soltvadkertiek megbízott edzője, Hatvanyi Edvárd két játékost is cserélt, majd a hatvanadik percben még egyet, mint utóbb kiderült, ez kissé talán korai volt, hiszen a 70. perc tájékán a soltvadkertiek egyik játékosa megsérült és nem tudta folytatni a játékot, így az utolsó húsz percet emberhátrányban játszotta le a hazai csapat. Ám a vendégek már tizenegy emberrel szemben is növelték az előnyüket. A 62. percben Juhász Tamás bal oldali beadását Palla Lajos sodorta a kapuba, 0–2. A 75. percben jó harmincról eresztett el egy lövést a hazaiak támadója, Tóth Árpád, a labda a felső lécen csattant. Ezt követően egy hazai beívelést követően a hálóban kötött ki a labda, a játékvezető azonban kapustámadás okán érvénytelenítette a gólt. A 80. percben Tóth Árpád szabadrúgását tolta ki a jobb felsőből bravúrral Németh Zsolt. Rá két percre újabb bravúrra volt szüksége Némethnek, nagy védése után a laszti ismét Tóth Árpádhoz pattant, ő a jobb kapufát találta el. A 87. percben Juhász Tamás passza után Szabó Zsolt lövését védte szögletre a hazai hálóőr, Frittmann bravúrral. A 90. percben Szabó Zsolt ziccere után Lázár Zsolt gurítását Márki a gólvonalról vágta ki, Lázár azonban mégiscsak betalált, a 93. percben remek ütemben ugratták ki, ő pedig egyedül vezethette a kapura a labdát, be is lőtte a helyzetét.

Soltvadkerti TE–Akasztó FC 0–3 (0–1)

Soltvadkert, 250 néző, v.: Polyák (Katona, Tóth István).

Soltvadkerti TE: Frittmann – Szarka, Frei (Torma 60.), Radics, Soproni (Pekker 46.), Palakovics (Németh 46.), Márki, Burszki, Font (Tóth Á. 46.), Rózsa, Szalai. Edző: Hatvanyi Edvárd.

Akasztó: Németh – Tratter, Megyes, Bánszki (Rákóczi 69.), Juhász, Kudron (Lázár Zs. 63.), Palla, Szabó Zs. (Podmaniczki 90.), Kósa, Turancsik (Biber J. 88.), Fésüs (Nagy F. 79-). Edző: Szrenkó István.

Gól: Palla 39., 62., Lázár 94.

Sárga: Szarka 73., illetve Bánszki 52., Turancsik 72., Fésüs 74., Palla 82. perc.

Ifi: 4–0

Hatvanyi Edvárd: – Megérdemelten nyert az Akasztó, bár nekünk is voltak lehetőségeink, 2–0-nál érzésem szerint szabályos gólunkat nem adták meg, ha az megvan, máshogy alakulhatott volna. Megyünk tovább, próbálunk a jövő héten győzni.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Nagyszerű körülmények között játszhattunk, amiért jöttünk, azt végrehajtottuk. A srácok végig küzdöttek, hajtottak, Soltvadkerten győzni óriási dolog.