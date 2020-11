Győzött a Veszprém otthonában a Scoregoal 

Magasan jegyzett csapatot sikerült felülmúlnia az SG Kecskemét Futsalnak. A győzelem értékét növeli, hogy mindezt idegenben tette a hírös városi alakulat.

Hétfő este az élcsapatok közé tartozó Balaton Bútor FC Veszprém vendégeként lépett pályára a férfi NB I.-es bajnokság 10. fordulójában az SG Kecskemét Futsal együttese. A hét mezőnyjátékossal felálló hírös városiak óriásit küzdve nyertek, ezzel visszavágtak az első fordulóban hazai pályán elszenvedett 5–2-es vereségért.

Balaton Bútor FC Veszprém–SG Kecskemét Futsal 2–3 (0–0)

Veszprém, zárt kapuk mögött. Vezette: Vass István (Kubicsek Máté, Kondákor Márk)

Kecskemét: Tombácz – Gavrilovics, Szimics, Scherban, Mánya. Csere: Csákó, Risztics, Nyeste, Szedmák. Vezetőedző: Koós Károly

Gól: Gavrilovics (0–1) a 21., Pál P. (öngól, 0–2) a 24., Tatai (1–2) a 27., Bencsik (2–2) a 34., Gavrilovics (2–3) a 35. percben.

Bátran kezdett a kecskeméti együttes, több helyzetet is kidolgoztak, de a befejezésekbe hiba csúszott, vagy a kapus, Spandler Mátyás védett bravúrosan – számolt be a meccsről a scoregoal.hu portál. A félidő derekán aztán a hírös városiak portásának, Tombácz Róbertnek is védenie kellett. A 12. percben Aleksandar Gavrilovics került nagy helyzetbe egy kontrát követően, de Spandler lábbal menteni tudott. Veszprémi időkérés után némileg kezdeményezőbbé váltak a hazaiak, az SG Kecskemét védelme viszont remekül működött.

Felpörgött mindkét együttes a folytatásra, Gavrilovics révén pedig már a 21. percben vezetéshez jutottak a kecskemétiek, 0–1. Nagy erőket mozgósított a Veszprém az egyenlítésért, ám ehelyett öngóllal növelték a vendégek előnyét, igaz a találathoz kellett Darko Risztics remek megmozdulása is. A 27. percben egy szögletet követően nem sikerült tisztázni a Scoregoalnak, Tatai József elé került a labda, és ő nem is hibázott, 1–2. Vérszemet kaptak a hazaiak, nagy rohamokat indítottak, de Tombácz eszén nem tudtak túljárni. Egészen a 34. percig bírta a nyomást a Kecskemét, ekkor Bencsik Ádám érkezett jó ütemben és egyenlített, 2–2. Nem sokat váratott magára a válasz, egy formás támadás után Gavrilovics bombázott a léc alá, beállítva a 2–3-as végeredményt.

– Hihetetlen karakterek alkotják a csapatot. A győzni akarás, a játék iránti szenvedély hozta meg a sikert számunkra. Sporttörténelmi pillanat is ez a klubnak, hiszen ilyen magasan jegyzett csapatot még nem tudtunk megverni, pláne idegenben nem. Nagyon boldogok vagyunk, nehéz most hirtelen megfelelő szavakat találni. Büszke vagyok a fiúkra, és minden bizonnyal most a kecskeméti szurkolók is azok – mondta Koós Károly vezetőedző.