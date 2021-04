Győzött a Kécske II. és a KLC, gólgazdag döntetlen Kerekegyházán

A hétvégén a megyei első osztályban a 24. fordulót rendzeték meg, a megyei másodosztály Déli csoportjában a 18., az Északi csoportban pedig a 20. kör mérkőzéseit vívták meg. A megye egyben szombaton három, a megye kettő Déli csoportjában egy, az ÉSzaki csoportban pedig öt mérkőzést vívtak meg szombaton.

Megyei I. osztály

Kerekegyházi SE–Soltvadkerti TE 3-3 (1-0)

V.: Geleta Mihály (Horváth Béla Tamás, Váczi Levente)

Kerekegyházi SE: Piránszki – Kovrig, Malecz, Cseh (Katona 88.), Sörös, Bashiri-Shahroodi, Szőke, Csertek, Gáspár, Szász, Treiber (Pécsi 66.) Játékos-edző: Kovrig Ákos.

Soltvadkerti TE: Eifert – Tóth, Frei, Kisa, Viola, Dulai, Lévai, Pál, Molnár, Burszki (Engler 85.), Fék. Edző: Ujvári Gábor.

Gól: Csertek (6.), Cseh (62.), Pécsi (72.) ill. Tóth (70., 71.), Fék (90.)

Sárga lap: Cseh (14.), Gáspár (76.), Szőke (89.) ill. Kisa (44.), Engler (58.)

Kovrig Ákos: – Magunknak hoztuk össze ezt az ikszet, voltak dekoncentrált pillanataink, ezeket a Soltvadkert kegyetlenül kihasználta, ellenfelünk rúgott három gyönyörű gólt. Összességében mi domináltunk, ha berúgjuk a ziccereink nagyobb részét, akkor akár három góllal is nyerhettünk volna, így feltámasztottuk poraiból a Soltvadkertet. Ebben a formában igazságos eredmény született. Gratulálok a játékosaimnak, de ez egy fájó egy pont sajnos, a Soltvadkertnek sok sikert kívánok!

Ujvári Gábor: – Igazi ki-ki meccs volt, sajnos az ellenfél kapusa kitűnő napot fogott ki. Bravúrosan jöttünk vissza kétgólos hátrányból, hiszen két perc alatt rúgtunk két gólt, majd a legvégén sikerült kiharcolnunk a döntetlent. Úgy érzem, hogy nem érdemeltünk volna ma vereséget, büszke vagyok a csapatra, hogy volt tartásunk, amivel vissza tudtunk jönni a meccsbe.

Lajosmizsei VLC–Kecskeméti LC 0-2 (0-1)

Lajosmizse, v.: Baranyai Dávid Mihály (Juhász Tamás, Rosta Kevin)

Lajosmizse: Házi – Orlov, Kenderes (Baranyai 80.), Borsos, Halasi, Árva, Kiss, Rapi (Sipos 78.), Bán, Dóka, Menich (Kun 59.) Játékos-edző: Árva ZSolt.

Kecskeméti LC: Berta – Balázs, S. Juhász (Módra 90.), Varga (Kovács 89.), Szedmák, Szűcs (Ónodi 89.), Keresztes, Kőrös, Bozsik, Gaál (Tóth 90.) Edző: Nagy Lajos.

Gólszerzők: Szedmák (35., 86.)

Sárga lap: Árva (25.), Kiss (54.), Halasi (57.), Házi (59.), Rapi (77.)

Árva Zsolt: – Ahogy mondtam a meccs előtt, akkor lehetnek majd vérmes reményeink, ha bizonyos játékosokra számíthatunk. A hét közepéhez képest sajnos nemhogy többen, hanem inkább kevesebben lettünk. Halasztani nem szeretnénk, sok ifistával tudjuk pótolni a hiányzókat, de ez minőségben persze nem ugyanaz. Nekik kell még idő, hogy felnőjenek egy felnőtt megye I.-es szinthez, de ezt bevállaljuk. Bízunk benne, hogy a következő bajnokságban profitálni tudunk abból, hogy rutint szereznek, addig is teher nélkül tudnak tapasztalatot gyűjteni. Hibázni fognak persze, amikor egy rutinos játékos higgadt döntést tud hozni, de most ezzel a szituációval kell megküzdenünk, ha ez emocionálisan nem is mindig könnyű. Be kell látnunk, hogy a COVID, illetve az egyéb sérülések jelenleg nagyobb ellenfelet jelentenek számunkra, mint bármelyik csapat a pályán.

Nagy Lajos: – Ismertük mai ellenfelünk játékát, érzésem szerint megfelelően fel is tudtunk készülni belőlük. Próbáltuk minél jobban megfogni góllövő csatáraikat, ebből a saját játékunkat játszani. Ez remekül működött a mai napon, nem úgy a helyzet kihasználásunk, hiszen ha belőjük a ziccereinket, akkor magabiztosabban is nyerhettünk volna. Mindent egybevetve megérdemelt a sikerünk, mert több lehetőséget dolgoztunk ki, mint ellenfelünk. A Lajosmizse szimpatikus ellenfél volt, sok sikert kívánok nekik.

Tiszakécskei LC II–Akasztó 5–2 (2–1)

Tiszakécske, vezette: Kiss László (Farkas Attila, Farkas László).

Tiszakécske II: Baráth – Benkó (Czakó 86.), Dóka Á., Ország, Pácsa, Dóka D., Steklács (Tóth-Molnár 41. László 60.), Szabó D., Tóth K., Hoffmann, Holecz. Edző: Bagi Gábor

Akasztó: Gombár – Bányai, Cebei, Juhász, Bánszki, Szabó Sz. (Vincze S. 13.), Geiger (Kerekes 75.), Szabó Zs. (Vincze D. 11.), Dobosi, Márki, Csoba. Edző: Szrenkó István

Gól: Szabó D. 8., Dóka Á. 26., 55., Tóth K. 69., Márki 76., illetve Juhász 36., 81. Sárga lap: Geiger 62.

Bagi Gábor: – Azt mondják, hogy egy sorozat egyszer megszakad, a mi jó sorozatunk azonban ma sem szakadt meg. Harmadik alkalommal rúgtunk sok gólt, ami mindenképpen pozitívum. Az első félidőben még több lehetőségünk lehetett volna. Azt nagyon sajnálom, hogy mind a két csapatban történtek sérülések. Azt gondolom, hogy a szövetségben nagyon komolyan el kell gondolkodni azon, hogy mondják meg a csapatoknak, hogy ilyenkor már ne játszanak műfüvön. Mondom ezt úgy, hogy most is azon játszottunk. Valószínű, hogy emiatt sérültek meg a játékosok. Gratulálok a csapatomnak, örülök annak, hogy olyan játékosok rúgtak gólokat, akik már nagyon hosszú ideje nem. Azt hiszem, hogy újra nagyon szép focit játszottunk, és megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot.

Judák László, az akasztóiak technikai vezetője: – Saját magunkat is okolhatjuk a vereségért, mert több lehetőségünk is adódott, amiket nem tudtuk kihasználni. Bosszantó, hogy védelmi hibákból is kaptunk gólt, ennek ellenére vissza tudtunk volna jönni a meccsbe 2–1-nél, de ekkor kimaradtak a lehetőségeink. A Tiszakécske van olyan jó csapat, hogy ezt kihasználta, letámadtak és ránk erőltették a játékukat, nyomás alatt tartottak bennünket. Ezen a napon jobban akarták a győzelmet, így csak gratulálni tudunk nekik. Bár az gaz, hogy szerencséjük is volt, mert nekik bement minden, nekünk meg nem.

Megye II., Déli csoport

Kunbaja–Dusnok KSE 2–0 (2–0)

Kunbaja, v: Szűcs Gábor (Katona György, Korsós Péter)

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunociv, Gulyás (Bélavári 74.), Ikrás (Stojkovic 68.), Lazarevic, Plvasic (Lazic 74.), Kovac (Kopunovic 62.), Sotra, Tatalovic G., Marinkovic. Edző: Velibor Ljoncar

Dusnok: Lukács – Jagicza, Báló, Csobola, Bolvári Z. (Báló M. 82.), Kristály, Mirza, Bolvári D., Jáksó, Bolvári P. (Rónai André 82.), Rónai Antal. Játékos-edző: Báló Ferenc.

Gól: Ivkovic a 2., és a 37. percben.

Megyei II., Északi csoport

Kerekegyháza II–SC Hírös-ÉP 3–4 (1–1)

Kerekegyháza, v: Herceg Tamás (Ézsiás Gábor, Borbényi Miklós)

Kerekegyháza II: Gyapjas –Fejes, Szakál, Sahin-Tóth, Garaci, Nagy L., Szécsényi, Kovács S., Boronkay (Polgár 28.), Császár (Gazdag 75.), Kunsági (Bencze 46.). Játékos-edző: Gazdag Attila

SC Hírös-ÉP: Hajnal – Dani (Rékasy 65.), Laczkó (Sallai 65.), Kissebestyén (Kitl 46.), Parázs, Lantos (Ronkó 65.), Háry, Kövecs, Forgó, Kertész, Horváth T., Játékos-edző: Kitl Zoltán

Gól: Kunsági 27., Becze 58., Nagy 91., illetve Kövecs 14., Kitl 51., Sallai 70., Háry 82.

Kiskunfélegyházi HTK II–Kunszállás 4–0 (2–0)

Kiskunfélegyháza, v: Fehérvári Patrik (Szabó Gábor, Bacsi Noel).

KHTK II: Magyar – Keresztesi, Sánta, Szabó T. (Kurgyis 46.), Makány (Farkas 82.), Szalai (Nemesvári 46.), Cseh, Kulcsár, Szabó A. (Berekszászi 76.), Fricska (Zs. Juhász 60.), Tóth I. Edző: Lapsánszki Tamás

Kunszállás: Jelen – Fekete (Börönde 58.), Polyák (Surján 82.), Vincze, Dinnyés (Szalai 54.), Kertész Á. (Fütyü 79.), Jókai (Kádár 76.), Kálnok, Rádi, Balasi, Fábián. Edző: Kertész Gábor

Gól: Kulcsár 4., Cseh 42., Nemesvári 76., Kurgyis 89.

Vasutas SK–Solt 2–4 (1–1)

Kiskunfélegyháza, v: Béleczki László (Molnár Alex, Péter-Szabó Ottó).

Vasutas: Németh – Seres, Virág, Kiss, Pánczél, H. Szabó, Sőregi (Grósz 72.), Szegedi (Kertesi 66.), Dusnoki, Simon (Vízhányó 61.), Musák. Játékos-edző: Grósz Gábor

Solt: Gulyás – Kis, Puskás, Péter, Pribék (Fekete 77.), Tóth A. (Biro 72.), Széles (Nitsch 66.), Szement, Rabijász, Cislo, Varga Z. Edző: Vaskó József

Gól: Pánczél 35., 80., illetve Széles 13., Puskás 53., Varga 54., Pribék 72.

Tiszaalpár–Kiskunmajsa 1–6 (1–3)

Tiszaalpár, v: Sebestyén László (Iványi Bence, Sajdik Áron).

Tiszaalpár: Verebélyi – Vass (Surányi 46.), Barcsa, Szöllősi, Bárdos, Szabó K. (Lingurárin 66.), Borsi (Forgó 74.), Nemes, Pásztor, Utasi, Czingel. Edző: Kádár Tibor

Kiskunmajsa: Kovács K. – Nagy G. (Kis-Szabó 70.), Szikora (Szőke Cs. 79.), Szőke P., Csupity, Domán, Boros, Bognár, Rádóczi, Lukács, Gilicze (Gera 60.). Edző: Kószó László

Gól: Bárdos 15., illetve Bognár 13., Szikora 29., 44., 64., Rádóczi 70, Gera 85.

Pálmonostora–Izsák 2–1 (0–1)

Pálmonostora, v: Kaszala Mihály (Kocsis Tamás, Révész Norbert).

Pálmonostora: Mindák – Récsei, Papp Sz., Torbavecz (Patyi 46.), Papp L., Bosánszki, Nagy Á., Ruzsinszki (Szabó I. 88.), Szalkai (Kátai 72.), Rákóczi, Bárkányi. Játékos-edző: Bosánszki Mihály

Izsáki sárfehér SE: Szabó V. – Panyik, Kárász (Vízteleki 85.), Kovács Z., Zsíros, Prikidánovics, Tóth M., Gréczi, Rádi, Csomor (Páli 60.), Seregély. Edző: Ungor Pál

Gól: Patyi 47., Nagy 49., illetve Prikidánovics 1.