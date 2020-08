Győzött a Dunaferr vendégeként a Scregoal

Magabiztosan győzött a Dunaferr vendégeként az új összetételben felálló SG Kecskemét futsal a két csapat csütörtök esti felkészülési meccsén.

A férfi NB I.-ben szereplő Dunaferr vendége volt a szintén élvonalbeli SG Kecskemét Futsal csütörtök este. Koós Károly vezetőedző tanítványai az első félidőben mutatott játékukkal magabiztos előnyre tettek szert a szünetre. Az első találatot Nyeste Csaba szerezte a kecskemétieknek, nagy erejű lövése védhetetlen volt. Darko Risztics révén tovább növelte előnyét a Scoregoal, majd egy szép labdakihozatal után Mánya Szabolcs passzából Vladyslav Scherban volt eredményes, a félidő vége előtt pedig Nyeste ismét betalált, így 4–0-s előnnyel mehetett pihenni a hírös városi alkulat.

A második félidőben kétszer is szépített a hazai alakulat, de behozni nem tudta ellenfelét, így 4–2-es győzelemmel tért haza a kecskemézi alakulat.

– Alapvetően az első félidő volt a miénk, a második a Dunaferré. Egy új összetételben álltunk fel, hárman voltak ugyanis maródiak nálunk. Kellett egy kis idő, mire megtaláltuk a ritmust, de aztán belendültünk, és ez gólokban is megmutatkozott. A fordulás után érezhető volt, hogy az első félidei nagy iram sokat kivett a fiúkból, illetve a hazaiak is extra erőket mozgósítottak, így tudtak kétszer is eredményesek lenni. Összességében dicséret illeti az egész csapatot, mert nagy munkát végeztek – mondta Koós Károly.

A Scoregoal további felkészülési meccsei: SG Kecskemét–Dunaferr (augusztus 17.), SG Kecskemét–Szigetszentmiklós (augusztus 19.), SG Kecskemét–TFSE (augusztus 21.). Mindegyik találkozó 19.30 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.

Toborzóra hívják a fiatalokat

Augusztus 19-én, 10 és 12 óra között nyílt futsaltoborzót tart az SG Kecskemét Futsal az U17-es (2004. január 1. és 2006. december 31 között születettek) és U20-as (2001. január 1. és 2004. december 31. között születettek) korosztályok számára a Neumann János Egyetem Törös Olga sportcsarnokában (Kecskemét, Izsáki út 10.).

A jelentkezőknek az eseményen lehetőségük lesz találkozni válogatott futsalosokkal – Mánya Szabolccsal, Alekszandar Gavriloviccsal és Darko Riszticcsel –, valamint a két edzővel, Móra Viktorral és Mánya Szabolccsal.